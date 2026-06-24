Criadores de Hereford de la región centro destacaron que la raza “los defiende” en cualquier sistema de producción más allá de las características de cada año

Los días 11 y 12 de junio la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay realizó su Gira Ganadera Centro, con dos jornadas que recorrieron establecimientos en Durazno y Tacuarembó

El cierre de la Gira Hereford 2026 fue en estancia y cabaña La Hormiga, de la familia Oholeguy Astore.

La presidenta de la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay, Lucía Perdomo, describió la experiencia como “reveladora”, ya que la zona de La Paloma de Durazno no la había transitado antes. “La gran producción de Hereford que hay en la zona para mí fue toda una sorpresa”, dijo a Agro de Búsqueda.

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La gira visitó tres establecimientos de ciclo completo con sistemas de producción marcadamente diferentes. La premisa era la misma en los tres casos: el Hereford como herramienta central de producción.

La actividad comenzó en la estancia Las Gateadas, de Fernando Orcasberro, con un sistema que Perdomo destacó por su “coherencia”. Se trata de un sistema cerrado, donde la única genética que ingresa son los toros —adquiridos en el remate de Kiyú—, con muy buenos porcentajes de preñez. Para potenciar la base forrajera, el establecimiento aplica fosforita en el 80% de sus campos, y logra un aumento de la producción forrajera del 20%. Ese piso forrajero es el que permite invernar no solo los novillos, sino también todos los descartes de la cría, logrando animales de 520 a 530 kilos de faena sobre verdeos.

Luego la gira se trasladó a la estancia Cerrezuelo, de Juan José Gercar. El contraste fue inmediato: índice Coneat 67, suelos considerablemente más desafiantes. Pero el sistema de manejo implementado convierte esa limitante en una oportunidad. “Sin embargo, tiene un método de trabajo donde el primer invierno raciona todos los terneros y terneras, logrando llegar a una vaquillona de 18 meses para entorar”, destacó Perdomo.

El viernes la gira se desplazó a Tacuarembó, para visitar la cabaña y estancia La Hormiga, de la familia Oholeguy Astore, una referencia en el mundo Hereford por su protagonismo en la Expo Durazno y la Rural del Prado, con varios grandes campeones. En este caso, el eje no fue el sistema de manejo comercial, sino la apuesta genética.