Criadores de Hereford de la región centro destacaron que la raza “los defiende” en cualquier sistema de producción más allá de las características de cada año

La presidenta de la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay, Lucía Perdomo, describió la experiencia como “reveladora”, ya que la zona de La Paloma de Durazno no la había transitado antes. “La gran producción de Hereford que hay en la zona para mí fue toda una sorpresa”, dijo a Agro de Búsqueda.
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La gira visitó tres establecimientos de ciclo completo con sistemas de producción marcadamente diferentes. La premisa era la misma en los tres casos: el Hereford como herramienta central de producción.
La actividad comenzó en la estancia Las Gateadas, de Fernando Orcasberro, con un sistema que Perdomo destacó por su “coherencia”. Se trata de un sistema cerrado, donde la única genética que ingresa son los toros —adquiridos en el remate de Kiyú—, con muy buenos porcentajes de preñez. Para potenciar la base forrajera, el establecimiento aplica fosforita en el 80% de sus campos, y logra un aumento de la producción forrajera del 20%. Ese piso forrajero es el que permite invernar no solo los novillos, sino también todos los descartes de la cría, logrando animales de 520 a 530 kilos de faena sobre verdeos.
Luego la gira se trasladó a la estancia Cerrezuelo, de Juan José Gercar. El contraste fue inmediato: índice Coneat 67, suelos considerablemente más desafiantes. Pero el sistema de manejo implementado convierte esa limitante en una oportunidad. “Sin embargo, tiene un método de trabajo donde el primer invierno raciona todos los terneros y terneras, logrando llegar a una vaquillona de 18 meses para entorar”, destacó Perdomo.
El viernes la gira se desplazó a Tacuarembó, para visitar la cabaña y estancia La Hormiga, de la familia Oholeguy Astore, una referencia en el mundo Hereford por su protagonismo en la Expo Durazno y la Rural del Prado, con varios grandes campeones. En este caso, el eje no fue el sistema de manejo comercial, sino la apuesta genética.
“El entusiasmo con la raza Hereford lo vimos en los tres establecimientos, y eso nos dejó muy contentos. Todos valoran cómo el Hereford los defiende en su sistema de producción, en años malos o buenos”, resumió Perdomo.
Empresas familiares
El programa incluyó una dimensión que habitualmente no aparece en las giras técnicas. El consultor en empresas familiares Carlos Folle brindó la charla titulada “Liderazgo: trascender y mantener el negocio familiar”.
“Sabiendo que la ganadería en nuestro país está dominada por empresas familiares, nos pareció interesante llevar esa charla para ver cómo las empresas pueden mantenerse en el tiempo, cómo pueden trascender y dar el recambio generacional”, dijo Perdomo.
La charla exploró el escenario en que las generaciones siguientes quieren y pueden continuar el negocio, como el escenario en que no, y qué herramientas existen para que la empresa trascienda en ambos casos.
Perdomo sintetizó que los tres establecimientos visitados en la gira comparten la adopción del Hereford como premisa productiva central. El segundo es que cada uno, con su impronta, eligió una herramienta tecnológica diferente para potenciarla: la fosforita en Las Gateadas, la suplementación estratégica en el primer invierno en Cerrezuelo, y la selección genética intensa en La Hormiga. “Podés elegir bien la raza, hacer buenos manejos, pero tenés que invertir en genética para que los resultados sean mejores”, concluyó.