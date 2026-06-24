Alcaldesa del Municipio CH califica como “venta de humo” y “tomada de pelo” el anuncio de apertura del Espacio Lorca

La alcaldesa del Municipio CH, Matilde Antía, volvió a reclamar que Antel y el Correo Uruguayo dejen sin efecto el comodato del Espacio Cultural Federico García Lorca , tal como solicitó en 2025 a Presidencia de la República, que se haga una auditoría y un nuevo llamado a propuestas para el edificio inconcluso situado en avenida Brasil y Benito Blanco. Entrevistada por Búsqueda , la jerarca, perteneciente al Partido Nacional (PN), afirma que el proyecto “fracasó” y calificó como una “venta de humo” y una “tomada de pelo” los anuncios de reapertura, en noviembre, y de la nueva campaña financiera, hechos días atrás por la Asociación Civil El Camarín de los Pocitos.

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“Mi postura sigue siendo la misma que el año pasado”, dijo Antía, en referencia a la petición que envió a Presidencia de la República, Antel y el Correo (propietarios del terreno y del edificio). “En primer lugar, pedí que se haga una auditoría, que claramente no se ha hecho en todo este tiempo, y en segundo lugar, que a raíz del resultado de esa auditoría, que obviamente van a ser negativos, se proceda a la rescisión del comodato. Basta pararse en avenida Brasil y Benito Blanco para comprobar que este proyecto está muy mal y no se está cumpliendo. Pero no hemos tenido respuesta formal ni de Presidencia ni de Antel ni el Correo”, dijo, y agregó que ha conversado sobre el tema con Laura Raffo, directora de Antel por el PN, quien lo ha planteado “en reiteradas ocasiones” en el directorio del ente. “Siempre lo tiran para el costado y queda en la nada. Están protegiendo a El Camarín para que siga haciendo lo que hace hoy en día, que es, básicamente, nada”.

Antía entiende que después de la rescisión “hay que hacer un llamado público a quienes quieran utilizar ese lugar con fines culturales, condición que debe estar prestablecida en el llamado porque los vecinos hace mucho que esperan un centro cultural en ese lugar. No estamos pidiendo que rescindan para instalar un restaurante, una tienda o un garaje”. Los aspirantes a concesionarios deberán presentar un plan de negocios, un plan estratégico de cómo van a llevar adelante el proyecto, sea o no con fines de lucro. Agregó que el nuevo llamado debe establecer el cobro de un canon por parte del Estado. “Es lo normal en cualquier concesión. Hay mil ejemplos, desde un parador en la playa o cualquier club deportivo. Es el caso del Kibón. La empresa que gane esa licitación le deberá pagar un canon a la intendencia por el uso de ese espacio”.

Sobre la campaña financiera que se acaba de lanzar, que consiste en vender 1.000 bonos a 100 dólares, Antía se muestra escéptica: “Yo soy optimista, pero cuando se abre un edificio vacío por segunda o tercera vez, y se quiere vender bonos para tratar de reflotar una obra que sale más de un millón de dólares, la verdad, se me va todo el optimismo. Me parece una venta de humo hacer como que se están moviendo y pedirles a los vecinos que compren un bono”.

La alcaldesa de los barrios de influencia del proyectado centro cultural aseguró que a su municipio “le vendría bárbaro un teatro para 300 personas en el corazón de Pocitos, una sala como esta no hay, sería única”. Hay que recordar que no hay un solo teatro en Pocitos, y Punta Carretas tiene solo una sala (La Candela). “La sensación que tengo es que el Estado está apostando a que el proyecto salga pero con El Camarín. Ese no debe ser el rol del Estado, sino que debe auditar sus contratos con terceros y velar por los intereses de los vecinos, que están demandando el fin del comodato porque este proyecto claramente fracasó. No hay manera, no hay cómo levantar este proyecto, salvo que caiga alguien con un millón y medio de dólares, algo que claramente no va a pasar”.

La jerarca aludió al director general de Secretaría del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Carlos Varela, quien dijo a Búsqueda que el gobierno busca evitar que el Lorca sea un “elefante blanco”: “Los vecinos del CH están acostumbrados a ver ese edificio monstruoso, sin uso, completamente abandonado, sucio, sirviendo de refugio para gente que está en la calle. El Camarín tiene un local gigantesco en un punto neurálgico, uno de los lugares más transitados del barrio más denso del país. Varela dice que no quiere que sea un elefante blanco y lo cierto es que hace 10 años que lo es”.

Espacio Lorca 4 Daoiz Uriarte JC Daoiz Uriarte, presidente de la Asociación Civil El Camarín de los Pocitos. Javier Calvelo / adhocFOTOS

La funcionaria fue consultada sobre por qué este tema no estuvo en la agenda durante el gobierno del Partido Nacional (2020-2025). “Durante varios años decían que estaban tratando de reflotar el proyecto y en vías de conseguir el dinero para terminar el edificio. En mi primer período comenzamos una investigación de todo este proceso y al volver a asumir, el año pasado, una de las primeras cosas que hice fue escribir la petición a Presidencia pidiendo la rescisión del comodato. También intenté plantearle el tema informalmente al presidente Orsi y no he tenido respuesta”.

Daoiz Uriarte, actual presidente de El Camarín, dijo a Búsqueda que la alcaldesa Antía había sido invitada a la apertura de puertas que se realizó el sábado 6 de junio, pero la jerarca declinó la invitación. “No fui. Preferí no ir. Yo ya había recorrido el edificio en 2022, invitada por Uriarte, junto con algunos concejales del municipio. Abrirlo de nuevo para que la gente lo mire me parece una tomada de pelo. El Camarín estará haciendo lo que puede para reflotar el proyecto pero llegó el momento de que el Estado intervenga, porque es el propietario”.

Espacio Lorca 5 JC Espacio Lorca. Javier Calvelo / adhocFOTOS

Consultada sobre la idea planteada por Uriarte de que el inmueble sea cedido al MEC, para de esa manera evitar el pago de la Contribución Inmobiliaria, Antía la rechazó tajantemente: “De ninguna manera. No existe exonerar la Contribución Inmobiliaria y que esto siga siendo de El Camarín. Trasladarle el problema al Estado para esquivar el pago de un impuesto es una tomada de pelo a los miles de vecinos que pagan la contribución todos los meses. Me parece insólito y muy extraño. El Camarín debería cumplir. No existe que el Estado proteja a una asociación que incumplió con todo lo que prometió. A este lugar tiene que venir alguien que pueda darles a los vecinos el servicio cultural de calidad que están esperando hace años”.

Cooperativa de Trabajo París Ideas

En setiembre de 2025, la Cooperativa de Trabajo París Ideas, integrada por Alfredo Ghierra, Ana Knobel, Lorena Amarillo y Nicolás Fumía, presentó a los Fondos de Incentivo Cultural (FIC) un proyecto de gestión cultural para el Espacio Lorca que fue aprobado y obtuvo un espacio fiscal de 100.000 dólares (aclaración: en la nota del jueves 18 figura erróneamente la cifra de 90.000 dólares). Según afirman sus integrantes, con respaldo de documentos, trabajaron nueve meses con El Camarín, pero cuando el 6 de mayo de 2026 le presentaron el contrato a su presidente, Daoiz Uriarte, no quiso firmarlo.

En declaraciones a Búsqueda, Uriarte calificó el contrato como “leonino” y “distinto” a lo acordado. Para él, era innegociable que el contrato fuera hasta el fin del comodato (12 años, hasta 2038) y que la gestión quedara en manos de la cooperativa, incluyendo la cafetería.

Al respecto, los integrantes de la cooperativa afirman que la elaboración del proyecto les implicó “cientos de horas de trabajo profesional del equipo” y que tenían en preparación postulaciones a fondos internacionales (entre ellas, a la Unesco) y que no pudieron hacerlo porque El Camarín no entregó en tiempo la documentación jurídica de la asociación civil que esos fondos exigían. “Había un compromiso de inversión internacional para equipar técnicamente el edificio, que tampoco pudo concretarse al no firmarse el contrato. El Camarín resolvió no firmar, sin abrir negociación ni presentar contrapropuesta. El 25 de mayo de 2026 formalizamos nuestra desvinculación”.

Por otra parte, responden que el contrato, que Uriarte califica de “leonino”, tiene cláusulas que son lo opuesto al abuso. Según el texto del contrato, El Camarín mantiene su calidad exclusiva de comodataria. “No hubo intento de quedarse con el inmueble. El 50% (cláusula quinta) no es sobre la caja bruta, sino una vez deducidos los gastos operativos. Es el honorario por operar el espacio. Primero se paga el funcionamiento; recién sobre lo que queda se calcula la participación”, afirman los integrantes de la cooperativa.

El contrato presentado establecía un “Fondo Lorca” (cláusula séptima), una cuenta diferenciada de titularidad administrativa compartida que no es una caja de la cooperativa. Por otra parte, proponía una gobernanza compartida con El Camarín, con un comité de cuatro integrantes (dos por cada parte) que tomaría decisiones por consenso. Además, establecía en la cláusula octava una liquidación mensual con comprobantes, una conciliación trimestral y acceso irrestricto a la contabilidad, con auditoría externa anual. En la cláusula décima, se determinaba que la propiedad intelectual de las obras tienen la titularidad exclusiva de la cooperativa.

En cuanto a la cafetería, no hubo una cláusula en el contrato, sino que los cooperativistas proponían una licitación para que abonara un canon que fuera para el Fondo Lorca, y no un ingreso propio para la cooperativa, como afirmó Uriarte.

En una carta enviada a Búsqueda (que se publicará en la edición de mañana jueves 25), los cooperativistas afirman: “Más allá de las diferencias sobre hechos puntuales, creemos que existe una cuestión de fondo que merece ser discutida públicamente. El desafío del García Lorca no es solamente abrir sus puertas. El verdadero desafío es sostener el proyecto en el tiempo. Un centro cultural de esta escala requiere planificación, programación, financiamiento, generación de audiencias, alianzas institucionales, rendición de cuentas y gestión profesional. Requiere trabajo especializado. Los aportes comunitarios, el voluntariado y el compromiso vecinal son valiosos y necesarios, pero no sustituyen esas funciones”.