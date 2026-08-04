La Unión Europea frenó el ingreso de caballos uruguayos por la falta de programa sobre surra equina

El problema rige desde mayo por la falta de presentación del programa de vigilancia sanitaria de la surra equina. Se estima que unos 70 caballos deportivos que serían exportados, sobre todo a Emiratos Árabes Unidos (EAU) con escala en Europa, continúan sin poder ser enviados.

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Según explicaron fuentes del sector a Agro de Búsqueda , Uruguay exporta pocos equinos a Europa, y esa es una región de tránsito para luego continuar a destinos finales como EAU, entre otros.

El diputado colorado Carlos Rydström planteó el tema en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, el lunes 3 de agosto, en presencia del ministro de Ganadería, Alfredo Fratti. Según relató, la Unión Europea (UE) comunicó el cierre el 8 de mayo y remarcó que el episodio contrasta con el discurso oficial sobre apertura de mercados expuesto en su discurso durante la pasada edición de la exposición Rural del Prado.

Agro El MGAP asegura que Europa inició el trámite para rehabilitar el ingreso de equinos

Rydström advirtió que está en juego el ingreso de los caballos uruguayos a los países árabes, que suelen validar sus admisiones sanitarias a partir de lo que habilita Europa, y recordó que Brasil está suspendido desde hace casi nueve años.

Según indicó, el sector cuenta con unos 1.000 caballos con pasaporte, identificados mediante inversión privada en trazabilidad. El integrante del Partido Colorado también cuestionó que la información no llegara por los canales institucionales correspondientes, sino a través de los propios datos de la UE.

Un trámite no presentado nos deja afuera de un mercado clave para equinos y pone en juego la credibilidad sanitaria del país.



Preguntamos acerca del comunicado de la Unión Europea en la comisión de Presupuesto-Hacienda y el MGAP, confirmó lo que hasta ahora habían omitido… — Carlos Rydström (@CarlosRydstrom) August 3, 2026

Tras la reunión, el legislador publicó en su cuenta de la red social X que un trámite no presentado dejó a Uruguay fuera de un mercado clave para equinos y puso en juego la credibilidad sanitaria del país.

Agregó que, mientras el sector privado invierte en chipeo y trazabilidad, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca dejó vencer un plazo y no presentó a tiempo el programa de vigilancia de la surra equina.

Procedimiento sanitario habitual

Consultado en rueda de prensa sobre este asunto, Fratti explicó que el cierre se debe a la aparición de una enfermedad que debe declararse ante la Comisión Europea, y que, mientras se evalúa la situación con ese organismo, el ingreso queda momentáneamente restringido.

Pareciera que el ministro del @MGAPUruguay no está muy empapado con el tema equino y sus complicaciones para la exportación.

Buenas interpelaciones de Daniel Krieguer, que sí tiene información. pic.twitter.com/7kN2SGL8GU — Alfredo Lago (@FreddyLago) August 4, 2026

El jerarca aclaró que no se trata de una sanción por incumplimientos previos, sino de un procedimiento sanitario habitual ante la notificación de una nueva enfermedad.

Fratti destacó, además, los avances en trazabilidad equina, con 2.500 certificados emitidos y un proceso de identificación de animales en curso, y sostuvo que esta situación no está vinculada con la capacidad del país de garantizar la trazabilidad de los animales de la especie equina.