Gremiales solicitaron a Fratti modificar el artículo 141 del proyecto de Rendición de Cuentas y eliminar el Snider

La Asociación Rural del Uruguay (ARU), las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF) y la Federación Rural solicitaron al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, que se modifique el artículo 141 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas 2025, variando los cometidos del Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo Rural (Snider).

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Dicho sistema, creado en 2021, y cuyos cometidos fueron asignados por la Ley 20.012 de 2023, proponía una articulación y una coordinación de instituciones y actores sociales en la implementación de acciones pertinentes al desarrollo rural. No obstante, las gremiales consideran que “no ha tenido los resultados esperados, y no ha logrado cumplir con sus cometidos”.

Al mismo tiempo, la carta enviada al secretario de Estado, a la que accedió Agro de Búsqueda , señala: “El Poder Ejecutivo está impulsando el proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida, y es en ese sentido que entendemos, con una visión de eficiencia de uso de recursos y mejoras en la coordinación de la institucionalidad público-privada, que el Snider no debería continuar”.

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Con esos argumentos la ARU, las CAF y la Federación Rural solicitaron en conjunto “la eliminación definitiva del Snider”, sosteniendo que el objetivo de esta solicitud está orientado “por el interés común de fortalecer la competitividad del sector agropecuario nacional”.

Qué dice el artículo 141. El artículo 141 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas de 2025 plantea la sustitución del artículo 233 de la Ley 20.212, del 6 de noviembre de 2023, por los nuevos cometidos del Snider.

El primer punto establece “impulsar y fortalecer la interacción interinstitucional y la articulación público-privada para el diseño y ejecución de políticas públicas y otras acciones que promuevan el desarrollo rural”.

En el segundo punto se plantea “promover la difusión y el acceso a información técnica u operativa disponible, con el fin de sustentar los procesos de toma de decisiones de las diversas acciones orientadas al sector agropecuario y medio rural”.

En tercer lugar, se propone realizar “intervenciones territoriales específicas, articulando con los consejos agropecuarios departamentales y las mesas de desarrollo rural creados por la Ley Nº 18.126, de 12 de mayo de 2007”.

Y como cuarto punto se plantea “diseñar, coordinar y gestionar un subsistema integrado de asistencia técnica agropecuaria y extensión rural que articule los instrumentos sectoriales vigentes”. Y se agrega que el Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, “reglamentará el presente artículo”.

La reacción de Fratti

Las fuentes consultadas aseguraron que el ministro Alfredo Fratti desconocía la existencia del Snider y su inclusión en el proyecto de Rendición de Cuentas.

Origen y financiación

Según fuentes gremiales consultadas por Agro de Búsqueda, este sistema fue implementado por el anterior gobierno del Frente Amplio con el objetivo de que las mejoras tecnológicas llegaran a los productores, pero “no funcionó”, aseguraron. Además, se considera que sus funciones “tienen mucho solapamiento” con las del Instituto Plan Agropecuario.

Luego, durante el gobierno de la coalición republicana, cuando Fernando Mattos asumió en el Ministerio de Ganadería, se retomó este tema y se le cambió el nombre a través de la resolución ministerial 1.724/021, del 20 de diciembre de 2021, reemplazando la resolución ministerial 1.286, del 4 de setiembre de 2018.

En ese momento se propuso que la financiación del Snider se realice a través del Fondo de Promoción de Tecnologías Agropecuarias (FPTA), del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), una herramienta para financiar programas o proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en el sector agropecuario.

Los delegados de los productores en la Junta Directiva del INIA votaron en contra —luego de arduas discusiones—, pero el financiamiento de US$ 380.000 fue aprobado con el doble voto del entonces presidente del instituto, José Bonica.

Según figura en la página web del INIA, el proyecto fue liderado por Leonardo Willebald, inició el 31 de julio de 2022 y finalizó el 29 de julio de 2025, con el propósito de “impulsar un sistema nacional que promueva el diseño e implementación de procesos de desarrollo rural sustentable con enfoque territorial”.

El resumen ejecutivo plantea que “se concibe al medio rural como un espacio dinámico donde convergen factores productivos, sociales, ambientales que interactúan de forma específica, según el área geográfica, determinando configuraciones territoriales particulares”.

Agrega que “los cambios productivos y comerciales transitados por el sector agropecuario en las últimas dos décadas complejizan las configuraciones rurales, propiciando la generación de nuevas demandas y desafíos. Dicho escenario interpela los procedimientos y medidas tradicionales de abordaje destinadas al medio rural, requiriendo la generación de estrategias y herramientas innovadoras capaces de dar respuestas a las nuevas configuraciones”.

Y finaliza: “En respuesta a estos desafíos, el Snider propone la conformación de un sistema dinámico de articulación y coordinación donde confluyan los esfuerzos de instituciones y actores sociales en el diseño e implementación de acciones socialmente pertinentes y técnicamente sustentadas, orientadas al desarrollo rural”.

Como integrantes del equipo técnico externo estaban Alejandro Saravia, Carlos Rydström (actual diputado del Partido Colorado), Carolina Calupré, Eduardo Fynn, Guzmán Garet, Leonardo Willebald, Mariana Orozco y Romeo Volonté.

También se menciona en calidad de instituciones participantes al Banco Mundial y a la Intendencia de Treinta y Tres.

“No aportó nada”

El presidente de la ARU, Rafael Ferber, se refirió a este tema durante una entrevista con el programa Punto de equilibrio, de Radio Oriental Agropecuaria. El dirigente sostuvo que el Snider “no tuvo el efecto esperado, no aportó nada al sistema y ahora se le quieren dar más funciones”.

“Así como está planteado uno no tiene claro qué es, si es una oficina, si trabaja una persona o 20 personas. Además, no se le dan recursos, no se entiende cómo funciona sin recursos”, señaló en referencia al artículo 141.

Ferber expresó que tienen “la sensación de que esta oficina no aportó nada en el gobierno anterior”, aunque saben que “más de uno la defiende”, e insistió en que “nadie tiene claro cuál fue su función, ni cuál fue su éxito en la coordinación” interinstitucional.

“Creemos que son de las cosas que si no se usan se deberían eliminar. Como el Snider hay varias situaciones similares, que están en cajones y ahí quedan, esperando que algún día alguien las levante. Normalmente, cuando estas cosas del Estado no funcionan, se agrandan, se les cambian las funciones y pasan a llamarse de otra forma”, finalizó.

Eliminación del artículo 136. Cabe recordar que el ministro Fratti resolvió la eliminación del artículo 136 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas que autorizaba al Ministerio de Ganadería, a través de la Dirección General de Servicios Ganaderos, a comunicar a los establecimientos de faena e industrializadores de productos de origen animal la nómina de predios ganaderos que hayan sido objeto de observación sanitaria como consecuencia de la detección de residuos de medicamentos veterinarios, plaguicidas o contaminantes ambientales en productos de origen animal.