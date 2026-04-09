  • Cotizaciones
    jueves 09 de abril de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El MGAP prohibió sustancias “potencialmente cancerígenas” y otros productos fitosanitarios

    La medida “otorga 180 días para agotar stocks declarados”

    La decisión del MGAP se ajusta al “compromiso” de “fomentar la producción agrícola responsable y el uso racional de productos para el control de plagas agrícolas”, comunicó la cartera.

    La decisión del MGAP se ajusta al “compromiso” de “fomentar la producción agrícola responsable y el uso racional de productos para el control de plagas agrícolas”, comunicó la cartera.

    FOTO

    Búsqueda | Agro de Búsqueda
    Por Agro de Búsqueda

    Con el objetivo de “minimizar los riesgos derivados de la aplicación de productos fitosanitarios en salud humana y el ambiente”, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) decidió “prohibir” el uso con destino agrícola en “formulaciones tipo concentrado emulsionable, de sustancias consideradas como potencialmente cancerígenas”.

    “Para demostrar que el contenido de benceno es 0,1% o menor, deberá presentarse un Certificado de Análisis que así lo exprese, emitido por un laboratorio que cumpla GLP y esté acreditado con la Norma ISO 17025”, según una resolución de la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) de esa cartera, fechada el 18 de marzo.

    Leé además

    “No son pequeños productores” los que incumplieron los tiempos de espera, confirmó el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti.
    Agro

    “Si no logramos controlar la garrapata, se nos puede venir algo parecido a la aftosa”, avisó el ministro Alfredo Fratti
    Pescadores artesanales durante la jornada del Viernes Santo de 2021, en Piriápolis.
    Detrás de los números

    Santo pescado

    Para la elaboración de los productos fitosanitarios en el tipo de formulación de concentrado emulsionable (EC) son utilizados “solventes orgánicos derivados del petróleo, así como de otras fuentes de obtención”.

    El Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT) de la Facultad de Medicina, organismo asesor del MGAP en salud humana, “ha identificado hidrocarburos clasificados como cancerígenos en categoría 1A y 1B en los productos fitosanitarios evaluados a la fecha”, argumenta.

    Y advierte que la Agencia Internacional para la investigación del Cáncer (IARC, por su sigla en inglés) tiene clasificados en listas 1A y 1B a las sustancias químicas cancerígenas, donde “se incluyen derivados del petróleo y otras sustancias químicas peligrosas para la salud humana, siendo algunas de aplicación en la industria de fitosanitarios”.

    En otra resolución, esa misma unidad del MGAP prohibió el uso de Clorpirifós en todos los usos, a excepción de los siguientes cultivos y usos: maíz (gusanos cogolleros, barrenador del tallo, gusano cortador y gusano cogollero del maíz) y sorgo (gusanos cogolleros y barrenador del tallo de maíz).

    En la misma línea de disponer nuevas medidas vinculadas a los agroquímicos, en una tercera resolución la DGSA prohibió la “importación, registro y renovación de los productos fitosanitarios a base del ingrediente activo Carbosulfán”.

    La medida rige a los 30 días de su publicación y “otorga 180 días para agotar stocks declarados”, y luego “su comercialización y uso quedarán prohibidos”, aclara el MGAP en esa resolución, fechada el 18 de marzo pasado.

    Selección semanal
    Montevideo

    El MPP “procesa el golpe” tras la decisión de Orsi sobre el transporte, mientras la gestión de Bergara respira aliviada

    Por  Santiago Sánchez  y Lucía Cuberos
    Informe sobre municipios

    Hay 23 municipios con niveles bajos de acceso a infraestructura y servicios básicos

    Por Redacción Búsqueda
    Agro

    Censo Agropecuario: menos predios, pero más grandes, y aumento de mujeres a cargo

    Por Agro de Búsqueda
    Presidencia

    Cristina Zubillaga asumirá como directora ejecutiva de Agesic tras Semana de Turismo

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Donald Trump sostiene un gráfico mientras pronuncia un discurso sobre aranceles recíprocos durante un evento en el Jardín de las Rosas titulado “Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser rico” en la Casa Blanca en Washington, D.C., el 2 de abril de 2025.

    La economía mundial es más resiliente de lo que temíamos

    Por Martin Wolf
    La lana uruguaya tiene atributos que la destacan, además de su calidad, sobresale su sistema de producción natural, respetando y conservando la biodiversidad.  

    Se busca posicionar a la lana uruguaya en las principales vidrieras del mundo a través del fútbol y la alta costura

    Por Lucas Farías
    Fachada de la sede del Banco Mundial, en Washington DC. 

    Uruguay crecerá 1,6% en 2026, según el Banco Mundial; una “superestrella” en otro siglo que se apagó

    Por Redacción Búsqueda
    Yamandú Orsi y Gonzalo Civila, durante la presentación de la estrategia para personas en situación de calle.

    Gobierno anunció 3.000 plazas en “viviendas de acompañamiento social” para personas en situación de calle en 2028

    Por Redacción Búsqueda
    // Leer el objeto desde localStorage