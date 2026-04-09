El MGAP prohibió sustancias “potencialmente cancerígenas” y otros productos fitosanitarios

La decisión del MGAP se ajusta al “compromiso” de “fomentar la producción agrícola responsable y el uso racional de productos para el control de plagas agrícolas”, comunicó la cartera.

Con el objetivo de “minimizar los riesgos derivados de la aplicación de productos fitosanitarios en salud humana y el ambiente”, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) decidió “prohibir” el uso con destino agrícola en “formulaciones tipo concentrado emulsionable, de sustancias consideradas como potencialmente cancerígenas”.

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“Para demostrar que el contenido de benceno es 0,1% o menor, deberá presentarse un Certificado de Análisis que así lo exprese, emitido por un laboratorio que cumpla GLP y esté acreditado con la Norma ISO 17025”, según una resolución de la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) de esa cartera, fechada el 18 de marzo.

Para la elaboración de los productos fitosanitarios en el tipo de formulación de concentrado emulsionable (EC) son utilizados “solventes orgánicos derivados del petróleo, así como de otras fuentes de obtención”.

El Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT) de la Facultad de Medicina, organismo asesor del MGAP en salud humana, “ha identificado hidrocarburos clasificados como cancerígenos en categoría 1A y 1B en los productos fitosanitarios evaluados a la fecha”, argumenta.

Y advierte que la Agencia Internacional para la investigación del Cáncer (IARC, por su sigla en inglés) tiene clasificados en listas 1A y 1B a las sustancias químicas cancerígenas, donde “se incluyen derivados del petróleo y otras sustancias químicas peligrosas para la salud humana, siendo algunas de aplicación en la industria de fitosanitarios”.