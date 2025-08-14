Empresarios líderes de las fintechs invirtieron en campos en Uruguay

Los fundadores de dLocal, el primer “unicornio” uruguayo, que cotiza en Nasdaq, invirtieron casi US$ 45 millones en establecimientos de Rocha, San José y Durazno

A las compraventas de tierras que tradicionalmente tienen como protagonistas en su mayoría a productores o empresas del sector agropecuario, se sumaron transacciones en las que participaron ejecutivos con otro perfil.

Uno de estos casos es el de los fundadores y accionistas de la compañía uruguaya dLocal, Andrés Bzurovski y Sergio Fogel, reconocidos emprendedores que lograron posicionar a escala global su firma de tecnología financiera, que cotiza en Nasdaq, la mayor plataforma bursátil estadounidense.

Estos empresarios adquirieron tierras en Rocha, San José y Durazno, donde invirtieron casi US$ 45 millones al sumar las compras realizadas por cada uno de ellos entre 2023 y 2024, según datos recabados por Agro de Búsqueda, en varias fuentes.

Otra compraventa de campos, concretada en agosto de este año, comprende padrones rurales ubicados en Durazno, con una extensión de casi 1.000 hectáreas, por un monto de US$ 4,5 millones. En este caso, el comprador fue el empresario uruguayo del sector de la tecnología informática, Martín Troisi Ferrán, conocido por concretar la venta de la empresa de software que fundó y dirigió, denominada Overactive, en algo más de US$ 100 millones.

El vicepresidente de la Cámara Uruguaya de Inmboliarias Rurales (CUIR), Rodolfo Victorica, señaló a Agro de Búsqueda que en los últimos años “aparecieron compradores locales” de campos con “extensiones de 600 a 2.000 hectáreas”, que además son personas de “fuera del sector”.