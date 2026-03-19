Está en marcha la Expoactiva Nacional, con presencia de más de 300 empresas

Este miércoles, con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, se inauguró­ la muestra que se extenderá hasta este sábado 21 de marzo, con una amplia oferta de actividades, productos y servicios.

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El presidente de la institución organizadora destacó que el 80% de lo que produce Uruguay se exporta y, por eso, “las oportunidades están lejos del país y hay que buscarlas”.

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El dirigente admitió que a esta edición de la exposición se llega “con muchísimas incertidumbres en todos los frentes”, en referencia al déficit hídrico y al contexto internacional, que “repercute en los costos y en los mercados”.

Puntualizó que esta sequía no es como la de 2023, cuando ya se sabía que mucha área no se iba a cosechar. Y destacó que ahora “hay área que puede reaccionar con agua que está prevista para estos días”.

Rodríguez también valoró que en Expoactiva los productores se encuentran con sus pares y con técnicos, investigadores y proveedores, que le aportan información, “para ir sacándonos dudas sobre el panorama”, y luego poder tomar decisiones en las empresas.

La actividad en el predio de la ARS comenzó el martes, con el Congreso de Intendentes. “Para nosotros es importante, porque sentimos que están representados todos los departamentos del país. Nos permite conversar de forma distendida. Les mostramos lo que es el sector, los invitamos a ver y a recorrer”, comentó Rodríguez.

Este miércoles se concretó la inauguración, con la presencia del presidente Orsi y de autoridades nacionales, departamentales e internacionales.

En 2022 la ARS adquirió el predio donde se realiza la muestra —antes se desarrollaba en un campo vecino, que era arrendado—, y Rodríguez destacó la importancia de esa inversión.

“En el mundo las exposiciones se hacen en un lugar fijo, donde se puedan ofrecer mejores condiciones, mayores comodidades, y una mayor oferta para que el público pueda disfrutar”, comentó.

Agregó que hay mucho espacio para que los visitantes puedan caminar, ya que son más de 9 hectáreas de exposición estática, además del área denominada Activa, donde se muestra maquinaria y equipos en funcionamiento.

“Hay que venir preparado para caminar, o definir qué se quiere ver, porque es una gran muestra. Queremos que cuando la gente se vaya tenga ganas de volver”, dijo el presidente de la ARS.

Otro aspecto destacado de la agenda son las conferencias, que “se hacen pensando en el productor”, enfatizó el presidente de la ARS.

La agenda completa de todas las actividades está publicada en la página web de la muestra.