Sin Orsi, pero con varios jerarcas, Uruguay organizará evento promocional en Estados Unidos durante el Mundial

El presidente decidió no viajar a ver el debut uruguayo en el Mundial; algunos integrantes del gobierno le habían aconsejado suspender los planes dado el momento político

El gobierno prepara un evento oficial en el marco del Mundial de Fútbol 2026 con la presencia de tres ministros y otros jerarcas, aunque quedó descartado el viaje del presidente Yamandú Orsi a Estados Unidos.

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El mandatario tenía previsto ir al primer partido de Uruguay, que debutará el 16 de junio ante Arabia Saudita, pero descartó esa idea. El Observador informó este lunes que Orsi envió una nota al Parlamento con el fin de dejar sin efecto su solicitud para conseguir una autorización del Poder Legislativo a salir del país. La idea original, ahora descartada, era que el presidente asistiera al partido y después participara en una actividad promocional de Uruguay.

El propio Orsi había adelantado a Radio Carve el fin de semana que su viaje estaba en duda. Argumentó que evaluaba quedarse porque su gobierno está por enviar dos proyectos de ley importantes: el de Rendición de Cuentas y uno elaborado por el Ministerio de Economía sobre “competitividad”.

En la decisión incidió el momento político que atraviesa el presidente, dijeron fuentes políticas. Orsi quedó en el centro de la polémica después de que se conociera que compró antes de asumir su cargo una camioneta Hyundai Santa Fe con un descuento especial, y usó como parte de pago un vehículo que había recibido en donación durante su campaña electoral.

Algunos integrantes del gobierno transmitieron a Orsi y su entorno que el viaje al Mundial, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, podía ser inoportuno en el actual contexto. Las encuestas mostraron un deterioro de la imagen del gobierno y del presidente incluso antes del episodio de la camioneta.