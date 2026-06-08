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    Sin Orsi, pero con varios jerarcas, Uruguay organizará evento promocional en Estados Unidos durante el Mundial

    El presidente decidió no viajar a ver el debut uruguayo en el Mundial; algunos integrantes del gobierno le habían aconsejado suspender los planes dado el momento político

    Canciller Mario Lubetkin

    Canciller Mario Lubetkin

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    Mauricio Zina / Adhoc FOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El gobierno prepara un evento oficial en el marco del Mundial de Fútbol 2026 con la presencia de tres ministros y otros jerarcas, aunque quedó descartado el viaje del presidente Yamandú Orsi a Estados Unidos.

    El mandatario tenía previsto ir al primer partido de Uruguay, que debutará el 16 de junio ante Arabia Saudita, pero descartó esa idea. El Observador informó este lunes que Orsi envió una nota al Parlamento con el fin de dejar sin efecto su solicitud para conseguir una autorización del Poder Legislativo a salir del país. La idea original, ahora descartada, era que el presidente asistiera al partido y después participara en una actividad promocional de Uruguay.

    El propio Orsi había adelantado a Radio Carve el fin de semana que su viaje estaba en duda. Argumentó que evaluaba quedarse porque su gobierno está por enviar dos proyectos de ley importantes: el de Rendición de Cuentas y uno elaborado por el Ministerio de Economía sobre “competitividad”.

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    Algunos integrantes del gobierno transmitieron a Orsi y su entorno que el viaje al Mundial, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, podía ser inoportuno en el actual contexto. Las encuestas mostraron un deterioro de la imagen del gobierno y del presidente incluso antes del episodio de la camioneta.

    El canciller Mario Lubetkin dijo este mediodía que Uruguay organizará una actividad para promocionar al país. El evento será el 17 de junio y contará con apoyo del sector privado, aseguró durante su exposición en un almuerzo organizado por la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos .

    El ministro dijo que habían pensado en organizar eventos a lo largo de una semana “como harán los hermanos argentinos”. En su presentación, Lubetkin dijo que Relaciones Exteriores, Turismo, el Instituto Nacional de Carnes, el de Vitivinicultura y el de la Leche, la Secretaría Nacional de Deportes (Senade) y UTE colaboran en la organización de la actividad.

    Adelantó que estaba prevista la participación de autoridades del Ministerio de Turismo, el de Relaciones Exteriores y la Senade. Fuentes del Poder Ejecutivo dijeron a Búsqueda que es probable que concurran Lubetkin, el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, y el de Turismo, Pablo Menoni.

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