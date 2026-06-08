El histórico mánager de No Te Va Gustar es el nuevo gerente del Antel Arena

Nicolás Fervenza, mánager de No Te Va Gustar (NTVG) desde hace casi dos décadas y media, es el nuevo gerente de Unidad de Negocios del Antel Arena . Cumple dicha función desde enero de este año, aunque Antel no realizó ningún anuncio público sobre su incorporación.

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Su llegada se produjo en paralelo al cambio de administración del principal recinto de espectáculos del país. La gestión del Antel Arena quedó en manos de la subsidiaria estatal ITC luego de finalizar el contrato a finales del año pasado con AEG Facilities Uruguay S.A., filial de la internacional ASM Global, que estuvo al frente del complejo desde su inauguración en 2018.

Con el traspaso, ITC pasó a ser responsable de prácticamente todas las áreas de funcionamiento del recinto. Entre otras tareas, asumió la contratación y la supervisión de personal, la seguridad, la limpieza, el mantenimiento, la gestión de alimentos y bebidas, la venta de entradas, el marketing, las relaciones públicas y la coordinación de eventos.

El nuevo gerente llega al cargo con una extensa trayectoria vinculada a la música y al entretenimiento. Desde 2006 dirige Cuatro Zonas, la editorial que administra los derechos de autor de Emiliano Brancciari . Además, es director de Elefante Blanco, el sello discográfico que desarrolla la carrera de NTVG.

Fervenza y NTVG

Durante años fue una de las piezas centrales en la estructura de trabajo de la banda uruguaya, que se convirtió en un caso poco frecuente dentro de la música regional por su modelo de gestión independiente. Tras su paso por una multinacional discográfica, el grupo recuperó el control de sus grabaciones y de los negocios vinculados a su carrera.

Ese modelo permitió a NTVG manejar de forma directa sus decisiones artísticas y empresariales, definir sus calendarios de lanzamientos, sus giras y otros proyectos sin intermediarios. La banda es considerada por muchos artistas locales como una referencia en materia de autogestión.

Actualmente, el grupo se prepara para una gira internacional de presentación de su último disco, Florece en el caos. El recorrido comenzará a fines de julio e incluirá presentaciones en Europa, Reino Unido, Chile, México y Argentina. La gira concluirá con una serie de conciertos en Uruguay, entre ellos, shows en Salto y Colonia, y un cierre previsto para el 12 de diciembre en el Velódromo Municipal de Montevideo.

Próximos eventos en el Antel Arena

En las próximas semanas, el Antel Arena recibirá los conciertos de Zeballos y Airbag, además de la Expo Uruguay Sostenible. Para la segunda mitad del año ya están confirmadas las presentaciones de La Konga, Tan Biónica, Camilo, Jesse & Joy y David Bisbal, entre otros espectáculos internacionales.

La actividad del recinto también incluye eventos deportivos. Por estos días es sede de las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol entre Peñarol y Aguada. A comienzos de julio recibirá dos partidos de la selección uruguaya por las eliminatorias para el Mundial de Catar 2027 y, a fines de ese mes, será escenario de la llegada de BKFC a Uruguay.