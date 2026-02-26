Negocio del girasol equivale a producir unos 2.800 kg/ha de soja; primera inauguración de la cosecha se realizará el jueves 5 en Young

El girasol genera expectativas en muchos agricultores de Uruguay. Las primeras cosechas se ubican entre 1.700 y 1.800 kilos por hectárea. “De repente nos faltan unos 200 kilos respecto a lo que esperábamos, pero la ecuación del negocio del girasol equivale al de una soja de 2.700 a 2.800 kilos por hectárea”, comentó a Agro de Búsqueda el productor Klaus Hartwich, agricultor de la zona de Young y presidente de la filial Río Negro de Copagran.

El resultado económico del girasol es muy positivo comparado con otros cultivos de verano, como maíz o soja. Además, es importante para la diversificación, para el mejoramiento de los suelos y su cuidado, así como para el control de malezas, todos los beneficios que aportan las rotaciones a la agricultura.

“Es un cultivo que llegó en el momento indicado”, valoró Hartwich, quien siembra el cultivo desde 2019. Comentó que en 2018 fue otro productor que lo sembró, y que ambos tenían la inquietud de volver a impulsarlo. “En 2019 ya tuvimos entre 150 y 200 hectáreas en el país, en 2020 crecimos de forma importante, y hasta ahora seguimos apostando al cultivo, con resultados positivos”, destacó.

El sector privado estima que el área de girasol en Uruguay se ubica entre 30.000 y 35.000 hectáreas. El girasol supo ser el principal cultivo de verano en Uruguay, pero debido a inconvenientes comerciales, genéticos, de plagas y la Phomopsis, así como al avance de la soja, fue quedando relegado.

Hartwich informó que comenzó con la cosecha de los girasoles sembrados en setiembre. “Los cultivos crecieron desparejos, porque en los bajos hubo humedad y se extendió su ciclo, y ahora estamos cosechando las partes más secas, de las cuchillas, con buenos resultados”, describió.

Por otra parte, señaló que la semana pasada tuvieron “un evento bueno de lluvia para la soja, pero si no ocurría las sojas de esta zona iban a estar muy comprometidas”.

Hartwich considera que el área del cultivo puede seguir creciendo. “Mientras tengamos buenos valores y no tengamos problemas de hongos”, dijo. Aunque advirtió que los productores son “los responsables de cuidar eso”.

Inauguración de la cosecha

El jueves 5 de marzo, desde la hora 10, en el establecimiento de Klaus Hartwich, en el kilómetro 318 de la ruta 3, en Young, se llevará a cabo la primera inauguración oficial de la cosecha de girasol, con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, y otras autoridades.

La agenda de la actividad marca en primer lugar los mensajes institucionales a cargo del presidente de Copagran, Juan Manuel García; del intendente de Río Negro, Guillermo Levratto; y del director general de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Agustín Giudice.

Después de la parte protocolar están previstas exposiciones técnicas. Una de ellas se titula El cultivo de girasol: actualidad, manejo y perspectivas, que está a cargo del especialista Pablo Calviño. Y enseguida estará el panel titulado Rompiendo barreras, donde participarán el empresario Fernando Villamil, de Agrosud; el productor Nicolás Nadal; y el ingeniero agrónomo Richard Brhem, integrante del departamento técnico de Copagran.

La jornada finalizará con una recorrida del campo, visitando los plots demostrativos de girasol, de las marcas de semillas NK, Pioneer, Advanta y Nufarm, con manejo de productor.