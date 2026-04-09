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    Rural de Melilla: tecnología, conferencias, servicios y más, del 16 al 19 de abril

    La edición de 2026 de la muestra tendrá más expositores y una amplia oferta de actividades

    Expo Melilla.

    Expo Melilla.

    FOTO

    Búsqueda | Agro de Búsqueda
    Por Agro de Búsqueda

    La exposición Rural de Melilla no para de crecer. La edición de 2026 de la muestra que organiza la Asociación Rural del Uruguay (ARU), en su predio ubicado en camino Pérez (km 11,5, de la ruta 5, frente a la UAM), tendrá más expositores y una amplia oferta de actividades. Además de los estands de empresas e instituciones que promocionarán sus productos y servicios, habrá muchas propuestas de diferentes tipos, como muestras de tecnología en funcionamiento, ensayos de empresas semilleristas y del Instituto Nacional de Semillas (Inase), exposiciones de ovinos, Holando y equinos, además de pruebas funcionales, remates y conferencias.

    El jueves 16, a la hora 10.30, se realizará la conferencia “Desregulación del Estado, el caso argentino”, a cargo del reconocido analista Claudio Zuchovicki. La inauguración se concretará el jueves 16, con la presencia de autoridades.

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