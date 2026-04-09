Rural de Melilla: tecnología, conferencias, servicios y más, del 16 al 19 de abril

La exposición Rural de Melilla no para de crecer. La edición de 2026 de la muestra que organiza la Asociación Rural del Uruguay (ARU), en su predio ubicado en camino Pérez (km 11,5, de la ruta 5, frente a la UAM), tendrá más expositores y una amplia oferta de actividades. Además de los estands de empresas e instituciones que promocionarán sus productos y servicios, habrá muchas propuestas de diferentes tipos, como muestras de tecnología en funcionamiento, ensayos de empresas semilleristas y del Instituto Nacional de Semillas (Inase), exposiciones de ovinos, Holando y equinos, además de pruebas funcionales, remates y conferencias.
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El jueves 16, a la hora 10.30, se realizará la conferencia “Desregulación del Estado, el caso argentino”, a cargo del reconocido analista Claudio Zuchovicki. La inauguración se concretará el jueves 16, con la presencia de autoridades.
A continuación, se realizará la conferencia “Nuevos acuerdos comerciales y su impacto en la economía y el agro”, con la participación de la vicecanciller Valeria Csukasi; el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula, y el director de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas, Juan Labraga. Esta actividad es organizada por Oriental Agropecuaria, Verdemedia y ARU.