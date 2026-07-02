Uruguay les exporta carne, arroz, lácteos y piedras preciosas a los países que fueron sus rivales en la Copa del Mundo 2026

Más allá de los resultados de la Selección Uruguaya de Fútbol ante estos rivales en la fase de grupos del Mundial 2026, que se disputa por estos días en Canadá, Estados Unidos y México, y que derivó en la eliminación de la Celeste, los negocios de colocación de productos fluyen con ciertos vaivenes y peculiaridades en cuanto a la canasta exportadora.

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Además de los productos procedentes de la agropecuaria local, entre los artículos que integran la lista exportadora a dichos mercados, con diferencias en los volúmenes y montos, se encuentran la cebada sin procesar, madera, carne ovina, miel y frutas, entre otros tantos.

Así lo indican datos del Instituto Uruguay XXI solicitados por Agro de Búsqueda , correspondientes a los dos últimos años y de enero a mayo de 2026, que también muestran que hubo exportaciones de lanas y tejidos, pescados y productos del mar, vinos e incluso piedras preciosas. En este último caso, las colocaciones concretadas fueron por montos muy inferiores en comparación con los de los demás productos.

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El monto de las exportaciones uruguayas a Arabia Saudita aumentó 336% en 2025 respecto al año anterior, al pasar de US$ 18 millones a US$ 78 millones, principalmente por la incidencia de las colocaciones de productos lácteos, indican las estadísticas. En 2026 el monto de esos negocios dirigidos al mercado saudí llegó a US$ 25,3 millones, de los cuales casi US$ 13 millones corresponden a ventas de lácteos, US$ 10 millones a exportaciones de cebada sin procesar y el resto se reparte en varios productos, como carnes ovina y bovina, y madera, según Uruguay XXI.

Ese instituto fue creado como una persona pública no estatal en 1996, con el fin de promover la radicación de inversiones, potenciar las exportaciones y gestionar la imagen país a nivel internacional.

Muestran que el monto de las ventas de lácteos uruguayos a Arabia Saudita pasó de US$ 11,6 millones en 2024 a US$ 21 millones en 2025, y este año continuaron las exportaciones de este rubro, con un monto de US$ 12,8 millones de enero a mayo, conforme con los datos de Uruguay XXI.

El principal producto exportado a ese mercado fue el trigo, por un monto de US$ 42 millones el año pasado. Ese país árabe también compró carnes vacuna y ovina de Uruguay, por US$ 8,5 millones y 2,2 millones en 2025, respectivamente.

El total de las exportaciones uruguayas a ese mercado aumentó de US$ 18 millones en 2024 a US$ 78 millones en 2025, y de enero a mayo de este año acumularon un monto de US$ 25,3 millones, según los datos de Uruguay XXI.

Señala que en 2024 se registraron exportaciones de piedras preciosas por US$ 4.600 a ese país.

Demanda española

España es el principal mercado entre los tres países considerados en este caso, con montos de exportaciones uruguayas a este país europeo de US$ 204 millones en 2024, US$ 162 millones en 2025 y de US$ 71,5 millones de enero a mayo de 2026.

Carne vacuna, arroz, subproductos cárnicos y celulosa figuran entre los productos de mayor peso en las ventas externas de Uruguay al mercado español, conforme con la información de la agencia pública no estatal.

El monto exportado de carne uruguaya a España pasó de US$ 35 millones a US$ 46 millones, al comparar los dos últimos años, y las colocaciones de ese producto registradas de enero a mayo de 2026 acumularon US$ 15 millones.

Las exportaciones de arroz a ese mercado europeo bajaron de US$ 37 millones a US$ 31 millones, y de enero a mayo de este año alcanzaron casi US$ 13 millones. Mientras que en celulosa también disminuyó el monto de las exportaciones de US$ 100 millones en 2024 a US$ 27,4 millones en 2025, y en los primeros cinco meses de 2026 totalizaron unos US$ 18 millones, según las estadísticas oficiales.

Muestran que el mercado español es destino de ventas de piedras preciosas de Uruguay, por montos de US$ 158.000 en 2024, US$ 113.000 en 2025 y US$ 14.000 de enero a mayo de 2026.

En tanto que el monto de las exportaciones de Uruguay a Cabo Verde apenas se acerca a los US$ 2 millones, distribuidos en colocaciones de arroz, carne vacuna, lácteos, otros alimentos y cigarrillos y tabaco, según los datos correspondientes a 2024 y 2025. Y en los primeros cinco meses de este año el monto de las ventas a ese mercado africano fue de US$ 630.000, la mayor parte correspondió a carne bovina.