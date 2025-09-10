Agustín Sabella presentó su muestra en el ciclo de arte del Hyatt Centric

Se trató de una serie de pinturas que rehúyen de la certeza y, en lugar de ofrecer respuestas claras, se instalan en el terreno de la ambigüedad y del exceso

El ciclo de arte del hotel Hyatt Centric abrió sus puertas a una nueva muestra: La confusión es lo siguiente, del artista Agustín Sabella. El espacio esa noche se transformó en un escenario donde el arte, la gastronomía y la conversación se entrelazaron.

El hotel acompañó la ocasión con un cóctel especialmente diseñado para la velada: aperitivos, vinos y distintas bebidas que reforzaron la atmósfera relajada y propiciaron el encuentro entre los presentes. No solo los invitados se acercaron a la muestra: muchos huéspedes y transeúntes se detuvieron a observar las obras que, con sus intensos colores y su carácter abstracto, captaban la atención desde las paredes del hotel.

En La confusión es lo siguiente, Sabella presenta una serie de pinturas que rehúyen de la certeza. En lugar de ofrecer respuestas claras, se instalan en el terreno de la ambigüedad y del exceso, e invitan al espectador a participar activamente de una experiencia de lectura múltiple. La muestra funciona como un laboratorio visual en el que lo residual —lingüístico, icónico y emocional— se eleva a categoría crítica.

Entre las obras, aparecen imágenes que remiten al imaginario publicitario, muchas de ellas provenientes de los inicios del marketing­. Sin embargo, no se presentan como simples evocaciones nostálgicas, sino como vestigios operativos de una maquinaria simbólica que todavía hoy condiciona y estructura nuestros deseos.