¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Agustín Sabella presentó su muestra en el ciclo de arte del Hyatt Centric

Se trató de una serie de pinturas que rehúyen de la certeza y, en lugar de ofrecer respuestas claras, se instalan en el terreno de la ambigüedad y del exceso

Sophie González, Agustín Sabella, Pía Susaeta y Myriam Zini.

Sophie González, Agustín Sabella, Pía Susaeta y Myriam Zini.

FOTO

Mauricio Rodríguez
De Hyatt Centric Montevideo: gerente de Alimentos y Bebidas Pablo&nbsp;Cittadino y directora ejecutiva Claudia Lambiris.&nbsp;

De Hyatt Centric Montevideo: gerente de Alimentos y Bebidas Pablo Cittadino y directora ejecutiva Claudia Lambiris. 

FOTO

Mauricio Rodríguez
Jean Christophe Tijeras.

Jean Christophe Tijeras.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Hugo Millán y Lucía Ugarte.

Hugo Millán y Lucía Ugarte.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

El ciclo de arte del hotel Hyatt Centric abrió sus puertas a una nueva muestra: La confusión es lo siguiente, del artista Agustín Sabella. El espacio esa noche se transformó en un escenario donde el arte, la gastronomía y la conversación se entrelazaron.

El hotel acompañó la ocasión con un cóctel especialmente diseñado para la velada: aperitivos, vinos y distintas bebidas que reforzaron la atmósfera relajada y propiciaron el encuentro entre los presentes. No solo los invitados se acercaron a la muestra: muchos huéspedes y transeúntes se detuvieron a observar las obras que, con sus intensos colores y su carácter abstracto, captaban la atención desde las paredes del hotel.

Leé además

Directora del Museo de Artes Decorativas Palacio Taranco Laura Malosetti, integrantes del área de investigación y gestión de colecciones Mercedes Bustelo y Fernanda González Alonso.
Arte

El Museo Taranco presentó un gabinete como obra del mes

Por Belén Riguetti Aparicio
llega al teatro solis delicia, una obra de danza inclusiva y diversa
Universos entrelazados

Llega al Teatro Solís 'Delicia', una obra de danza inclusiva y diversa

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Juan Chacho Correa, protagonista de Señor, si usted existe, por qué no me saca de este infierno.
Video
Cine nacional

La vida de Chacho o el arte de documentar la calle sin estigmas

Por Pablo Staricco

En La confusión es lo siguiente, Sabella presenta una serie de pinturas que rehúyen de la certeza. En lugar de ofrecer respuestas claras, se instalan en el terreno de la ambigüedad y del exceso, e invitan al espectador a participar activamente de una experiencia de lectura múltiple. La muestra funciona como un laboratorio visual en el que lo residual —lingüístico, icónico y emocional— se eleva a categoría crítica.

Entre las obras, aparecen imágenes que remiten al imaginario publicitario, muchas de ellas provenientes de los inicios del marketing­. Sin embargo, no se presentan como simples evocaciones nostálgicas, sino como vestigios operativos de una maquinaria simbólica que todavía hoy condiciona y estructura nuestros deseos.

La curadora, Pía Susaeta, sintetiza la propuesta de la exposición con estas palabras: “No propone respuestas, propone preguntas. Invita a detenerse ante los fragmentos de un relato en ruinas y a asumir, desde ese terreno inestable, una lectura crítica del presente y una posibilidad del futuro”.

Selección semanal
Seguridad Pública

Uruguay y Paraguay harán investigación conjunta para determinar qué grupos narcos operan en la hidrovía

Por Juan Francisco Pittaluga
Venezuela

El Frente Amplio cuestionó despliegue de Estados Unidos en el Caribe y se solidarizó con “el pueblo venezolano”

Por Santiago Sánchez
Cumbre ONU

Ministerio de Ambiente y Cancillería presentarán proceso de trabajo conjunto hacia la cumbre climática COP30

Por Lucía Cuberos
Tacuarembó

Avanza la causa contra el intendente Wilson Ezquerra: se amplió la denuncia y comenzaron las citaciones

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Dos modelos muestran los diseños de Martina González y Felipe Gómez para Rediseña.

Pasarela Prado reunió a nueve marcas de diseño nacional enfocadas en materiales como el cuero y la lana

Por Redacción Galería
Grano de cacao y chocolates, producción realizada con Lucas Fuente. 

Cómo evoluciona el chocolate artesanal en Uruguay y dónde comprarlo

Por Clementina Delacroix Cardeza
Llega al Teatro Solís Delicia, una obra de danza inclusiva y diversa

Llega al Teatro Solís 'Delicia', una obra de danza inclusiva y diversa

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Il San Pietro di Positano, en Italia.

Pasaporte, raqueta y postal: 10 canchas que todo tenista querrá visitar

Por Santiago Perroni