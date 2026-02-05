Archivos Epstein: Gates afirma que solo asistió a cenas con el pederasta, mientras Trump pide pasar la página

Jeffrey Epstein murió hace más de cinco años, pero el daño en sus víctimas probablemente no desaparecerá y el escrutinio sobre las figuras de renombre que se relacionaron con el pederasta también está lejos de terminar.

Uno de los hombres multimillonarios que aparece en los denominados archivos Epstein revelados por el Departamento de Estado–aunque no en su totalidad– es el del magnate de la tecnología, Bill Gates .

Según lo conocido de la desclasificación en los últimos días, el cofundador de Microsoft es mencionado directamente en borradores de correos electrónicos que hacen referencia a contactos entre Gates y Epstein en un periodo de al menos tres años, entre 2011 y 2013.

En esos mensajes, el hombre que murió en prisión y estuvo acusado de liderar una red de tráfico de menores de edad escribió que Gates contrajo una infección de transmisión sexual tras encuentros extramatrimoniales con “mujeres rusas” y el magnate de la tecnología le habría pedido antibióticos para suministrarlos a su esposa Melinda.

No se trata de sentencias judiciales, pero los documentos sí registran conversaciones privadas entre los dos hombres.

El martes 3 de febrero, al ser cuestionando al respecto durante una entrevista con 9 News Australia, Gates se refirió a su relación con Epstein como un “error” y negó cualquier implicación en delitos sexuales.

“Es factualmente cierto que yo solo estuve en cenas, nunca fui a la isla, nunca conocía ninguna mujer, entre más información salga más claro será que, aunque ese tiempo fue un error, no tuve nada que ver con ese tipo de comportamiento”, declaró Gates.

Bill Gates on Epstein:



You know it's factually true that I was only at dinners — you know, I never went to the island, I never met any women...

Su exesposa Melinda, interrogada al respecto durante una entrevista en el podcast Wild Card, de la cadena NPR, señaló sentirse profundamente entristecida por el caso que, afirmó, le recuerda “momentos muy dolorosos” de su matrimonio.

“Creo que estamos en un momento de reflexión como sociedad, ¿no? Ninguna chica debería estar en la situación en la que la puso Epstein y lo que fuera que estuviera pasando con todas las personas que lo rodeaban (...) Es simplemente desgarrador”, sostuvo.

“Para mí es personalmente doloroso cuando cualquiera de esos detalles salen a la luz porque me trae recuerdos de momentos muy dolorosos de mi matrimonio, pero yo he avanzado”, agregó.

“Es hora de que el país pase a otra cosa”: Trump sobre caso Epstein

Donald Trump también fue cuestionado el martes 3 de febrero sobre la aparición de su nombre en repetidas ocasiones en los archivos Epstein. El mandatario respondió con tono despectivo a la pregunta que realizó la periodista de CNN, a quien calificó de “la peor reportera”.

“Creo que ya es hora de que el país pase a otra cosa, ahora que no ha salido nada sobre mí, salvo conspiraciones contra mí y otras personas, Pero creo que ahora es el momento tal vez de dedicarse a otra cosa, como la atención médica o algo”, aseveró Trump.

“Eres la peor reportera. CNN no tiene audiencia por culpa de gente como tú. ¿Saben? Es una mujer joven. Creo que nunca te he visto sonreír (...) Ustedes son una organización muy vergonzosa”, agregó el mandatario.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cadena SER (@la_ser)

En su campaña para regresar a la Casa Blanca, Donald Trump prometió revelar todos los archivos de Epstein, pero posteriormente se han registrado dilaciones y publicaciones incompletas. Los demócratas insisten en que se revele toda la información.

Trump ha reconocido su amistad con el fallecido pedófilo, pero asegura que se distanciaron antes de que Epstein fuera declarado culpable de solicitar prostitución por parte de una menor de edad.

Aumenta escrutinio sobre el gobierno británico por Mandelson, vinculado a Epstein

El gobierno de Reino Unido acordó este miércoles 4 de febrero publicar documentos que arrojan luz sobre la decisión de nombrar a Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos (EE.UU.), en 2024, a pesar de su amistad con Epstein, en un intento por contener la creciente indignación por las revelaciones.

El primer ministro Keir Starmer se enfrentó a la ira de los legisladores de la oposición y de sus propios diputados laboristas tras reconocer que, en el momento del nombramiento, conocía la amistad de Mandelson con el delincuente sexual convicto.

Sin embargo, Starmer insistió en que desconocía la profundidad de la relación y afirmó que Mandelson había "mentido repetidamente" sobre sus vínculos con Epstein.

Un conjunto de documentos sobre el pederasta publicados la semana pasada por el Departamento de Justicia de EE.UU. ha puesto fin a la larga carrera política de Mandelson y ha dejado a Starmer bajo duros cuestionamientos sobre su criterio al nombrarlo enviado del Reino Unido ante la administración Trump, el puesto de embajador más importante del país.

Embed - Caso Epstein: Keir Starmer bajo presión por el nombramiento de Peter Mandelson • FRANCE 24

Starmer despidió a Mandelson, de 72 años, en septiembre tras la publicación de correos electrónicos que demostraban que mantenía una amistad con Epstein tras la condena del difunto financiero en 2008 por delitos sexuales que involucraban a una menor. Epstein se suicidó en una celda en 2019, mientras esperaba el juicio por cargos federales estadounidenses que lo acusaban de abusar sexualmente de decenas de niñas.

En una sesión de preguntas y respuestas en la Cámara de los Comunes, dominada por las revelaciones de Epstein, Starmer afirmó que Mandelson había “mentido repetidamente a mi equipo cuando se le preguntó sobre su relación con Epstein antes y durante su mandato como embajador”.

“Mandelson traicionó a nuestro país, a nuestro Parlamento y a mi partido”, declaró Starmer. “Lamento haberlo nombrado. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, nunca habría estado cerca del gobierno”.

El Partido Conservador, en la oposición, consideró que esto no era suficiente y movilizó una votación en el Parlamento para exigir la publicación de correos electrónicos y otra documentación relacionada con la decisión de nombrar a Mandelson.

Starmer afirmó que se aseguraría de que se publicara “todo el material”, excepto los documentos que comprometan la seguridad nacional británica, las relaciones internacionales o la investigación policial sobre las actividades de Mandelson.

Con Reuters y AP

FUENTE:FRANCE24