Diputados analizarán en comisión denuncias de presuntas irregularidades ocurridas en Agesic

La Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología de Diputados resolvió convocar a las autoridades de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) e invitar al exdirector del organismo, Daniel Mordecki, luego de que Búsqueda publicara el contenido de la denuncia que presentó en el Frente Amplio y que involucra al director de Presidencia, Diego Pastorín .

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El planteo fue realizado al inicio de la sesión de la comisión, el jueves 7, por el diputado de Identidad Soberana Gustavo Salle, quien sostuvo que las afirmaciones de Mordecki incluían “imputaciones” y referencias a posibles “hechos con apariencia delictiva”.

Presidencia Denuncia de exjerarca de Agesic detalla conflictos de interés en asesores contratados a pedido del director de Presidencia

“Creo que sería muy importante para esta Comisión no quedar omisa en citar a este exfuncionario público a modo de profundizar en las declaraciones efectuadas”, dijo Salle.

Durante la discusión, legisladores de la oposición respaldaron la propuesta y señalaron preocupación por una posible “partidización de la política de Agesic”.

En su denuncia, Mordecki describió decisiones del director de Presidencia que favorecían a un proveedor en detrimento de Agesic, presuntos conflictos de interés en asesores incorporados a pedido de ese jerarca y otras contrataciones innecesarias, como la de un técnico en ciberseguridad al que califica como “el ñoqui más caro del mundo”.

El diputado del Partido Colorado Carlos Rydström afirmó que “este tipo de acusaciones” publicadas eran “preocupantes” y recordó que ya existían actuaciones previas vinculadas al tema, entre ellas un pedido de investigación ante la Jutep realizada por el legislador blanco Rodrigo Goñi y un pedido de informes que presentó el colorado Felipe Schipani a la Presidencia de la República.

Gabriel Gurméndez (Partido Colorado) sostuvo que, además de convocar a Mordecki, también debía citarse a Pastorín, “para escuchar su versión, quien es cuestionado por estos temas”.

Desde el Frente Amplio, el diputado Mariano Tucci dijo que la comisión podía recibir a las actuales autoridades de Agesic y discutir allí el tema, aunque aseguró que no correspondía citar a Mordecki. “No es resorte de esta Comisión Especial recibir a un particular, en este caso, ya no es más jerarca de Estado”, afirmó.

Mordecki a comisión

Tras un intercambio entre los legisladores, la comisión acordó convocar a Agesic, a la cuál tenía pensado invitar para la presentación de las nuevas autoridades. En la primera parte de su comparecencia, los diputados prevén conversar sobre el plan de trabajo de la nueva gestión, que asumió tras la renuncia de Mordecki, y, en una segunda parte, abordar las denuncias surgidas en la prensa.

Además, la comisión resolvió cursar una invitación a Mordekci para una sesión posterior, aunque su comparecencia dependerá de si acepta asistir.