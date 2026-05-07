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    El Frente Amplio descartó flexibilizar criterios para el ingreso de nuevos grupos a su orgánica

    La Amplia, el sector encabezado por Carolina Cosse, es uno de los principales interesados en ingresar a la fuerza política y asegura haber obtenido más de 7.000 firmas en Montevideo

    Carolina Cosse, durante la campaña electoral de 2024.&nbsp;

    Carolina Cosse, durante la campaña electoral de 2024. 

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    Javier Calvelo / adhocFOTOS
    Búsqueda | Santiago Sánchez
    Por Santiago Sánchez

    Pese a la falta de “clima político” y a que todavía no hay claridad sobre cuándo se realizarán los comicios internos, se acercan tiempos electorales en el Frente Amplio (FA) y, de a poco, los sectores en competencia se aprontan para esa instancia.

    La principal novedad de la futura elección es que la candidatura del actual presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, parece absolutamente hegemónica, y la posibilidad de que se le plante algún postulante alternativo es cada vez menor. El lunes 4, uno de los pocos sectores que quedaba por pronunciarse, La Amplia, respaldó a Pereira, en el entendido de que “ha sido sin duda una pieza fundamental en el avance del Frente Amplio”.

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    Dentro de la fuerza política, quedan pocos sectores sin pronunciarse. Uno de ellos es el bloque El Abrazo, liderado por la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, y el otro es el Partido Socialista, que en 2021 enfrentó a Pereira a través de su entonces secretario general y hoy ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, pero fue derrotado holgadamente.

    La Amplia busca entrar formalmente al FA

    Así, crece la posibilidad de que el exsindicalista sea definido como candidato único en el Congreso del FA, fijado para octubre, mientras que los sectores comienzan a calcular un escenario de participación más restringido para las futuras elecciones, donde parece que estarán únicamente en juego los espacios de decisión de los organismos internos, como mesas políticas y plenarios nacionales y departamentales.

    En ese escenario, algunos sectores planean ingresar formalmente al FA para participar directamente de la contienda. Ese es el caso concreto, por ejemplo, de La Amplia, liderada por la vicepresidenta Carolina Cosse.

    Actualmente, este grupo político se encuentra recolectando firmas para poder tramitar su incorporación. Según los estatutos, para ingresar al FA y constituirse en un sector nacional, La Amplia debe conseguir una cantidad de firmas equivalente al 3% de los adherentes de la fuerza política en cinco departamentos que, en conjunto, superen el 70% de la población del país, en nueve departamentos incluido Montevideo o en 12 departamentos que no sean la capital.

    Actualmente, el sector tiene un representante en la Mesa Política Nacional y en otros organismos internos, pero esto es posible porque, previo al pasado ciclo electoral, hizo acuerdos con el Espacio 1001, liderado por el Partido Comunista, que le permitió acceder a esos lugares.

    Dirigentes de La Amplia informaron a Búsqueda que el sector ya cuenta con 7.000 adhesiones en Montevideo, lo que, aseguran, de ser validadas, superaría la exigencia para conseguir las firmas en la capital. Además de este grupo, hay otros sectores que buscan el ingreso formal, como el PAR, liderado por Lustemberg, o el Movimiento desde los Interiores Frenteamplista, encabezado por el exintendente de Maldonado, Óscar de los Santos. No obstante, el primero de estos casos comparecerá en las internas bajo el sector Ir, uno de sus aliados dentro del paraguas de El Abrazo.

    Posibilidad de flexibilizar los requisitos

    Paralelamente, el FA analizó la posibilidad de flexibilizar los requisitos previstos en su estatuto para el ingreso de grupos a la fuerza política, aunque este proceso quedó parcialmente por el camino. Una propuesta que se filtró dos semanas atrás planteaba una considerable flexibilización en los requisitos: “Atendiendo a posibles déficit del padrón en cuanto a que en el mismo permanecieran como adherentes quienes ya no lo eran, se estableció como exigencia el 3% de la mitad de los registrados en cada departamento”, decía una propuesta presentada a la comisión que analiza el ingreso de nuevos sectores políticos. La iniciativa, no obstante, no logró ser respaldada en ese cuerpo.

    Según dijeron fuentes de la fuerza política a Búsqueda, esa iniciativa rescataba criterios propuestos durante la pandemia para el ingreso de nuevos grupos al FA, con exigencias rebajadas al 1,5% de los registrados en cada departamento, debido a la emergencia sanitaria que vivía Uruguay producto del covid-19.

    Pero el pasado miércoles 29 de abril, la Mesa Política del FA aprobó, en cambio, una resolución que indirectamente dio cuenta de esta situación confusa de los adherentes, aunque más apegada a los estatutos. La resolución que finalmente tomó la mesa sostiene que, además de las firmas, los grupos aspirantes deben remitir una planilla Excel con los datos de cada uno de los firmantes, para que esa lista sea confrontada por el Centro de Cómputos de la fuerza política con el padrón de adherentes.

    La resolución sostiene, además, que “complementariamente se confrontará la información de los firmantes de aval con una base de datos más amplia que incluye datos de las personas que han votado en las elecciones internas o han participado de alguna otra actividad interna del Frente Amplio”. Así, “la comisión computará como avales válidos los de aquellos que han participado de estas instancias aunque no estén registrados en el padrón de adherentes”, aunque, se asegura, estos casos son “un número muy bajo”.

    El texto aprobado en la Mesa Política, a su vez, deja establecido como plazo para que los grupos interesados en ingresar al FA presenten la documentación y las firmas requeridas “los meses de julio y setiembre”.

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