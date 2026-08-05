Construir con madera: la estrategia del futuro

La madera, uno de los materiales para la construcción más antiguos y eficientes, vive una revolución gracias a sus características y a las necesidades actuales. La producción de madera laminada cruzada (CLT), el wood framing y la tecnología de prefabricación han contribuido a generar un avance en el uso de este material en todo el mundo. Existen obras icónicas que lo demuestran, como el rascacielos Mjøstårnet en Noruega, el Gran Anillo de Osaka (Japón) o la Sala de exposiciones Landesgartenschau, Stuttgart (Alemania).

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

En Uruguay, el desafío de concebir viviendas con elementos de bajo impacto ambiental y eficiencia energética ha propiciado el crecimiento del consumo de la madera. Las ventajas principales se centran en la sostenibilidad, ya que la madera actúa como un banco de carbono, reteniendo el CO; la rapidez en los sistemas industrializados y el montaje de paneles que reducen los tiempos y costos de obra frente a los métodos tradicionales de cemento y ladrillo.

Poeta de la madera . Guiado por su curiosidad intelectual y su fina creatividad, Rodolfo Fresnedo es un artista de la madera. Algo de esto puede traerlo en los genes. Su tío Román Fresnedo Siri, uno de los arquitectos más destacados de Uruguay, fue el creador de la sede de la Organización Panamericana de la Salud, en Washington; el Palacio de la Luz, la Facultad de Arquitectura y el Sanatorio Americano en Montevideo. Fresnedo Siri no solo dejó su marca en esas construcciones, sino también un legado como artista plástico, fotógrafo, diseñador de muebles y de barcos .

Rodolfo Fresnedo se encargó del 100% de la casa, desde la estructura de madera, los muebles, el gimnasio, la cocina integrada y algunos muebles hasta el arbolito de Navidad. “Hicimos esos bancos a pedido del cliente cuando armamos el deck. Me gusta diseñar, entonces, si me lo piden, lo hago”.

El interés por explorar los atributos de la madera lo acompañó toda la vida. Hace más de 35 años trabajó para una empresa que iniciaba las plantaciones de eucaliptos en el país y desde hace un cuarto de siglo dirige su propio negocio dedicado al diseño de espacios, la ejecución y las recomendaciones para la conservación de la madera. “En mercados como Estados Unidos la construcción en madera es de toda la vida, especialmente a través del sistema constructivo wood frame. En este momento en Europa y Estados Unidos hay un auge en la construcción de edificios de mayor altura, de 12, 20 pisos”, explica Rodolfo.

De acuerdo a su experiencia, en la construcción de estructuras o elementos de madera, lo más importante es “la ingeniería y la calidad de la ejecución más allá del tipo de madera. Si hacés un buen proyecto pero se ejecuta mal, al final no funcionará”. Como ejemplo cita el piso de un gimnasio, una de sus especialidades. “La elasticidad requerida se alcanza con distintos métodos: foam (material de espuma ligera y acolchada), apoyos de goma, una capa elástica, tacos de goma puntuales o una combinación de los anteriores”, detalla mientras enumera los inconvenientes (traumatismos o inestabilidad articular en el atleta, deformación del piso) de un trabajo mal hecho.

Casa en la sierra / arq. Leonardo Noguez / Construcción: FCs Ltda. FCS realizó el proyecto ejecutivo y el 100% de la construcción con Eucaliptus grandis: pisos, pilares, vigas, cubierta. Las piezas se prepararon en el taller, el montaje de la estructura se hizo en dos días de grúa, y a los 15 días se realizó la siguiente etapa.

Avances tecnológicos. Los productos de ingeniería en madera han aumentado las posibilidades de diseño arquitectónico y estructural al fabricar elementos con secciones, formas y curvaturas variables. “El desarrollo del CLT, madera contra laminada formada por capas de tablas de madera unidas a 90 grados con pegamento resistente, logra paneles de grandes dimensiones que se usan para paredes, pisos y techos. Esas láminas se preparan en el taller según un diseño a través de un software específico. Al diseñar cada pieza en el taller, se prepara todo el edificio de antemano y después en la obra se monta con una grúa, lo que optimiza el tiempo y disminuye los costos”. El CLT muchas veces va acompañado de otro sistema: el glulam, vigas de madera laminada encolada. El MACA es el principal edificio de madera de Uruguay, un proyecto de Carlos Ott en madera uruguaya eucalyptus grandis procesado en Francia.

Con esa misma idea y materiales se construyó la Iglesia de la Transfiguración de Cristo, en el barrio San Nicolás, un proyecto que Rodolfo conoce bien porque colaboró con el estudio en las soluciones técnicas de la envolvente, la estructura, pilares, vigas, tirantería, y techo.

Playa Vik / arqs. Carlos Ott y Edgar Baruzze / Construcción: Norte Construcciones. FCS se encargó de todos los pisos y las estructuras de madera, como decks, escaleras, revestimiento de jardineras y cercas, además del fogón y la pérgola.

La esencia del diseño. Según el especialista, para la construcción en madera es indispensable conocer y respetar el material. “Si entendés cómo funciona, diseñás en consecuencia y ejecutás ese diseño sin problemas. Habrás escuchado mil veces, ‘la madera se movió’ porque cambió el contenido de humedad y se hinchó o contrajo. Por ejemplo, para instalar las tablas en un deck, se debe dejar una distancia de dilatación que permita absorber ese movimiento”.

En Uruguay, comenta, hay un poco de miedo a construir en madera pero “la clave está en respetar el material, conocer la condición de uso, tener un diseño adecuado y ejecutar de acuerdo a ese diseño”. El principal enemigo de la madera es la humedad, después vienen los hongos, la putrefacción. El pino común a la intemperie se pudre en pocos días pero el lapacho puede durar 20 años.

Para el caso de la iglesia, se tuvo en cuenta el mantenimiento a futuro. “El revestimiento exterior está entablonado y en el caso de que hubiera un problema de agua permanente, está pensado para que no se estropee nunca la estructura y se cambie solo el elemento que se desgaste. Ahora es popular la madera termotratada que le aporta más durabilidad, aunque le quita prestaciones mecánicas. Entonces se usa mucho en revestimientos exteriores”.

Otro de los miedos de construir en madera es el fuego. Pero como explica Fresnedo las estructuras de madera tienen una ventaja frente a los materiales como el acero. “Primero hay una capa exterior que se va quemando, entonces hay tiempo para evacuar antes del colapso. En cambio, en un edificio metálico, una vez que el acero toma temperatura de inmediato pierde la capacidad portante y colapsa. Pero además, estudiamos la ingeniería y el diseño arquitectónico para que no se quemen rápido, evitando que se generen chimeneas entre muros. Cuando uno construye varios niveles, se dividen para que no haya continuidad. Además, se usan materiales de aislación térmica ignífugos”.

OVO Beach / arq. Andrés Katz / Construcción: FCS Ltda. y Wooding El reacondicinamiento del parador oVo, en la parada 3, se realizó en dos etapas. Primero, FCs realizó la estructura de madera con techo verde y al siguiente verano se hizo la cubierta característica de madera y vidrio, que logró que el espacio se pudiera utilizar durante todo el año.

Proyectos personalizados. En estos años, Fresnedo ha realizado proyectos en distintos puntos de Uruguay, muchos en Maldonado y Lavalleja, donde viven extranjeros. “Hemos tenido más contacto con europeos en Punta del Este que tienen más cultura en el uso de la madera y lo valoran más”.

Pero más allá de la presencia de la madera en estructuras internas o pavimentos, que han sido los usos tradicionales, hoy “el mercado de los pisos de madera interior es un boom en Europa, pero incluso están de moda los pavimentos exteriores, decks y cualquier tipo de solución de exterior. También hay una aplicación muy importante en las fachadas, como los revestimientos de madera vertical”. Además de un criterio estético, su uso tiene otras propiedades. “Muchas veces en fachadas se busca generar un tamiz para obtener ventilación y controlar la temperatura del edificio o casa; esa es otra de las ventajas de la madera”. En el caso del parador OVO Beach, en Punta del Este, tuvieron que reformar una construcción preexistente. “Tomamos el proyecto original y lo adaptamos para cumplir con la fecha. En la siguiente temporada se hizo el revestimiento”.

Casa en la sierra cercana a Pueblo Edén / arq. Leonardo Noguez / Construcción: FCS Ltda. Construcción con estructura de madera wood frame de Eucalyptus grandis e interior revestido con placas de abedul.

A nivel empresarial, la madera proporciona ventajas en cuanto al tiempo y los costos de ejecución, evita retrasos a causa del clima y, por supuesto, es un material ecológico.

Rodolfo Fresnedo conoció la madera de niño en Parque Miramar y en su aventura de descubrimiento lo llevó hace 25 años a construir su primer muelle por encargo en Laguna del Sauce. Su arte con la madera toma cuerpo no solo en la construcción de casas sino con algunos pedidos especiales como sillones para colocar a orillas de un lago hasta un arbolito navideño exterior. “Los pedidos los tomo como un desafío. Todo lleva mucho estudio, ensayo y trabajo pero la gracia es hacerlo de una vez y que quede bien de entrada”.