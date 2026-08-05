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Diseño que abre el apetito: cinco espacios gastronómicos donde la experiencia empieza por lo visual

Materiales, luz, mobiliario e identidad. Cinco restaurantes y cafeterías que demuestran cómo el diseño se convirtió en un ingrediente más de la experiencia gastronómica

Barra de City Winery.

Barra de City Winery.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Clementina Delacroix Cardeza
Por Clementina Delacroix Cardeza
Redactora de Galería

Los locales gastronómicos en Uruguay ya no pretenden solo deleitar con los productos que llegan a la mesa. La arquitectura y el cuidado del interiorismo dejaron de ser algo “bueno de tener” para convertirse en una parte esencial de la propuesta, desde el momento en que el comensal se acerca. La fachada, la iluminación, los materiales, la acústica, la distribución del espacio y el confort que transmite el ambiente forman parte de una propuesta donde casi nada queda librado al azar. El diseño se ha convertido en una herramienta identitaria con la que los gastronómicos buscan transmitir un mensaje tan claro como el de su propuesta culinaria.

La transformación cambió la forma de proyectar estos espacios. La iluminación varía según el uso de cada sector —cocina, salón, barra o áreas privadas— y el acondicionamiento acústico pasa a ser tan importante como el mobiliario o los materiales.

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“La arquitectura tiene que reflejar la identidad de cada marca, no imponer una moda”, resume el arquitecto Ernesto Figueroa, director creativo de Toro, estudio especializado en proyectos gastronómicos. Esa premisa atraviesa los espacios seleccionados por Galería, que construyen su propio relato a través del interiorismo.

City Winery Uruguay

City Winery.

City Winery.

Las nuevas generaciones de la Bodega Pizzorno buscaban actualizar­ el lenguaje de la empresa familiar. La idea que los movía era ofrecer la experiencia de una bodega sin salir de Montevideo. Para lograrlo, el proyecto tomó una antigua casona y la transformó en un recorrido por distintos niveles, donde hoy conviven un restaurante y un espacio para degustaciones, con el vino como hilo conductor.

Hay mucho ladrillo a la vista, hierro, iluminación indirecta y en tonos ámbar, además de una barra construida con madera de antiguas barricas que recrea la materialidad de la bodega original. Uno de los gestos más significativos aparece en los baños, revestidos con baldosas recuperadas de la casa de los abuelos de la familia, lo que incorpora al proyecto un valor afectivo difícil de medir.

Cava de City Winery.

Cava de City Winery.

La iluminación cambia entre el día y la noche, la cava ocupa el subsuelo —donde los grandes arcos originales de la casa son protagonistas— y el recorrido se completa con un espacio audiovisual en el nivel superior, además de la cocina y un pequeño centro de producción.

Estudio Café

Estudio Café.

Estudio Café.

Frente a la Facultad de Arquitectura, Estudio Café encontró un público que buscaba algo más que un buen café. El proyecto parte del minimalismo japonés como una forma de aprovechar al máximo un espacio reducido y dar respuesta a un público que, hasta entonces, tenía pocos lugares donde sentirse identificado. La cafetería de especialidad forma parte del universo creativo del estilista y peluquero Nacho Sarube, cuyo estudio de pelo funciona en el piso superior de la histórica casona art déco que alberga el café.

Estudio Café.

Estudio Café.

La paleta de colores es neutra y, sumada a la abundancia de luz natural y la ausencia de elementos decorativos superfluos, construye una sensación de calma. Cada objeto cumple una función y el mobiliario fue pensado para favorecer la permanencia de quienes pasan horas en el café. La terraza continúa esa lógica con curvas suaves y mucha vegetación. El resultado es un lugar que se ha convertido en un punto de encuentro para una comunidad urbana vinculada al diseño, la arquitectura y las industrias creativas.

Hugo

Barra de hugo.

Barra de hugo.

“Es estético, está cuidado al detalle, es moderno y canchero”. Así define Hugo Soca el restaurante que imaginó mucho antes de encontrar el local. La idea era crear un espacio con todo lo que a él le gusta encontrar cuando sale a comer y que hablara de su historia personal tanto como de su cocina. El interiorismo, desarrollado por Viasono, tomó esa premisa para construir un espacio en el que cada detalle remite a su universo personal.

hugo.

hugo.

Los tonos grisáceos y terrosos de las paredes evocan los caminos de tierra y el paisaje del campo uruguayo donde creció; la piedra recuerda ese entorno, y los hornos a leña remiten a la forma de cocinar de su infancia. La naturaleza también está presente a través de jardines, plantas y flores, en un espacio que reúne muchos de los mundos de Hugo: el café, los quesos, una cava de vinos, una barra de tragos, un salón privado y hasta un set de grabación.

hugo.

hugo.

El mobiliario y la iluminación terminan de dar unidad al proyecto y refuerzan esa atmósfera cálida y contemporánea que atraviesa todos los ambientes. El resultado es un espacio que consigue traducir la historia de Hugo Soca en una experiencia gastronómica.

Gabbs

Local de Carrasco de Gabbs.

Local de Carrasco de Gabbs.

En Gabbs el diseño debía resolver el desafío de organizar una cocina con un importante centro de producción y de construir una imagen capaz de acompañar un concepto en expansión, con un producto muy definido: las ensaladas personalizadas.

En el local de Carrasco, el tercero de la marca, la gran protagonista es la barra, concebida como el primer punto de contacto con el cliente. Sus curvas aportan dinamismo y movimiento, mientras que el verde, color insignia de la marca, refuerza la asociación con lo saludable y lo fresco.

Local de Carrasco de Gabbs.

Local de Carrasco de Gabbs.

La incorporación de una ventanilla para café amplía la relación del local con la circulación peatonal del entorno. El proyecto abraza una estética contemporánea donde funcionalidad e identidad conviven.

Gutiérrez Café

Fachada de Gutiérrez.

Fachada de Gutiérrez.

Pocas cafeterías logran construir una identidad tan clara en pocos metros cuadrados. En Gutiérrez la inspiración apareció en un lugar inesperado: las veredas montevideanas. Las clásicas baldosas de la ciudad fueron incorporadas a la fachada, la barra y distintos detalles del interior, transformando un elemento cotidiano en el sello del proyecto. La búsqueda, explica Figueroa, era transmitir un espíritu local desde todos los aspectos. Incluso el nombre surgió con esa intención: Gutiérrez se llama el perro de los dueños. “Queríamos que hasta el nombre fuera autóctono”, recuerda.

Barra de Gutiérrez.

Barra de Gutiérrez.

El proyecto aprovecha al máximo la entrada de luz natural gracias a una fachada abierta, mientras una barra longitudinal organiza el espacio y conecta el área de cafetería con la cocina y el sector de producción. La experiencia se completa con un cuidadoso trabajo acústico que permite conversar cómodamente incluso en un ambiente reducido.

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