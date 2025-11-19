Una muestra de interiorismo propone ideas profesionales para espacios contemporáneos

La mayoría de los vecinos del barrio conocen el predio como el del antiguo Club Banco Comercial. Pero el cierre definitivo de ese club ya no es tan reciente. Pasaron dos décadas y, en todo ese tiempo, la enorme casona y los espacios verdes de alrededor estuvieron casi siempre abandonados. La ubicación privilegiada que ofrece el cruce de la rambla Armenia con la avenida Luis Alberto de Herrera no solo no se estaba aprovechando, sino que además se dejaba ocupar, ensuciar y desarmar.

Esto fue hasta hace unos cuatro meses, cuando la revista Arte y Diseño (AyD) se propuso reconstruir y revivir ese lugar para transformarlo en la casa AyD: la sede de una experiencia inmersiva en la que se reflejaran los valores principales de su marca. “Las propuestas que ideamos para ocupar la casa son el arte y el vino —que son temas frecuentes en la publicación—, la arquitectura, el urbanismo, el diseño y el interiorismo, que son las áreas en las que navegamos con fluidez”, dijo a Galería Diego Flores, director de AyD.

El objetivo nunca fue vender ni obras de arte, ni muebles, ni decoración de interiores. La idea inicial era “proponer una mirada distinta sobre aquellas cosas que hacen a la rutina del día a día”, aclaró Flores. La revista convocó a 19 interioristas y cuatro estudios de arquitectura para ambientar los diferentes espacios de la casa con materiales y alternativas innovadoras.

El ciclo de exposiciones y eventos comenzó en agosto y se extenderá hasta diciembre. Ya hubo espacio para el arte y el vino, para la arquitectura y el urbanismo, y ahora es el momento del diseño y la decoración. Hasta el 6 de diciembre, la casa AyD es sede de Montevideo diseña interiorismo, una exhibición que pretende ofrecer un encuentro vivo entre disciplinas, miradas y tendencias que definen el presente y proyectan el futuro del diseño.

“La casa está situada en un ecosistema creativo, y esto se traduce en la disposición de los diferentes ambientes”, dijo Flores. En las cuatro paredes de la casona conviven proyectos de autor, intervenciones, piezas únicas, mobiliario, arte y propuestas materiales. Cada interiorista diseñó un espacio distinto según su estilo y personalidad. Sin embargo, algunos elementos en común reflejan las tendencias actuales del rubro. Los mármoles y los porcelanatos ya no son materiales exclusivos de las cocinas y los baños, sino que se incluyen en livings y hasta en dormitorios. Los tonos verdes, bordó y azules se cuelan entre la calidez de blancos, arenas y beiges que nunca pasan de moda.

Además de la exposición permanente, la muestra ofrece charlas y encuentros con diseñadores y arquitectos, recorridos guiados, activaciones culturales y artísticas, y espacios de networking creativo. La muestra abre todos los días de 15 a 22 horas.

El restaurante Cuervo, ubicado dentro de la casa, funciona todos los mediodías y todas las noches; y la cafetería Bloom, en la entrada principal, también permanece abierta.

Los espacios serán evaluados por un jurado integrado por el interiorista y artista plástico Juan Carlos Areoso; la presidenta de la Asociación de Diseñadores Interioristas Profesionales del Uruguay, Leslie Novick; y el arquitecto Sebastián Goldberg, socio director del Estudio Viñoly. Además, se recogerá el voto del público como parte del proceso de selección.

El ritual de lo esencial

Casa AyD (8) Adrián Echeverriaga

El neo art déco se fusiona con el maximalismo urbano en la experiencia inmersiva que propone el Estudio Sofía Ruiz. El resultado es un equilibrio sutil entre estructura y expresión. La diseñadora de interiores pensó cada línea, cada volumen, cada punto de luz como parte de una narrativa sensorial.

Casa AyD (9) Adrián Echeverriaga

Casa AyD (10) Adrián Echeverriaga

El arte es el elemento que atraviesa todo el ambiente. No se ve solo en algún objeto decorativo, sino en el lenguaje, en la forma en la que dialogan todos los materiales y los elementos de diseño para transformar el recorrido en una experiencia emocional y contemplativa.

Casa AyD (11) Adrián Echeverriaga

Según Ruiz, el espacio construido por su estudio “es una interpretación contemporánea del lujo silencioso, donde el diseño se vuelve introspección y lo esencial toma forma en lo tangible”.

Espacio de transición

La ambientación del pasillo que conecta varios ambientes del subsuelo de la casa AyD estuvo a cargo de la diseñadora de interiores Nacha Risso. Ella concibió el espacio como una experiencia de transición inspirada en la película El cisne negro y en el proceso de transformación que atraviesa su protagonista. El recorrido propone un diálogo entre opuestos: luz y sombra, control y liberación, inocencia y poder.

Diversión con elegancia

Casa AyD (3) Adrián Echeverriaga

Casa AyD (2) Adrián Echeverriaga

Victoria Brown diseñó un espacio para estar con amigos, realizar actividades lúdicas y escuchar música. Aunque es un ambiente en el que podría habitar el desorden, todo se ve prolijo y cuidado. La joya de la habitación es una mesa de ping-pong hecha en mármol de tonos grises y arena, con una superficie de lonja y una red en cuero trenzado. El mármol se repite, aunque en otros colores, en el revestimiento de una estufa a leña, en una barra y en mesas ratonas con forma de rosquilla.

Pausa creativa

Casa AyD (4) Adrián Echeverriaga

Un refugio contemporáneo para crear y pausar. Así concibió su espacio, al que llamó Haven Studio, el estudio de arquitectos Faro. Una barra de mármol con vinos y un tocadiscos son algunos de los protagonistas de la habitación. Una mesa de escritorio de madera verde con formas curvas, iluminación suave, un armario oculto para guardar discos de vinilo y mucho bordó. “Haven Studio une trabajo y pausa, arte y arquitectura, en una atmósfera que invita a quedarse”, publicó el estudio en su cuenta de Instagram.

Baño disruptivo

Casa AyD (5) Adrián Echeverriaga

Mármol colorado y grifería dorada son los elementos de mayor presencia en el baño disruptivo que diseñó Vale Cancela para la casa AyD. La invitación al relax es en una bañera de porcelana, bajo una serie de luminarias colgantes.

Dormitorio de lujo

Casa AyD (6) Adrián Echeverriaga

El respaldo de mármol verde esmeralda combina con los almohadones de la cama del “dormitorio principal”, diseñado por el estudio de interiorismo Puente. Más mármoles, grises y arenas componen una estantería en la pared opuesta. Las luminarias colgantes doradas, junto con las lámparas de mesas de luz en el mismo color, dan el broche de oro (literal) a una habitación de lujo.

Industrial y cálido

Casa AyD (12) Adrián Echeverriaga

“Este proyecto representa mi forma de entender el diseño: espacios con carácter, pensados para ser vividos”, publicó en su cuenta de Instagram la diseñadora de interiores Manuela Pallares, junto con una selección de fotos del loft que montó en la casa AyD. Decidió dejar la pared principal en ladrillo a la vista, irregular y rústico por un lado. Enfrente, revestimientos lisos y pulidos en tonos de gris. Alguna pieza de arte, percheros y elementos de estilo industrial.

Refugio contemporáneo

Casa AyD (13) Adrián Echeverriaga

Una cocina, un estar con estufa a leña y un pequeño dormitorio conviven en un mismo lugar, que se recorre a través de un juego de luces cálidas y una combinación de materiales que contrastan. Diferentes texturas, entre el mármol de la cocina, la piedra que reviste las paredes y la estructura de la estufa, el terciopelo de los sillones y la piel de la alfombra, el espacio entero es una experiencia sensorial. El dormitorio, aunque conectado, mantiene su intimidad en un rincón de este monoambiente.

Junto a la naturaleza

Casa AyD (1) Adrián Echeverriaga

La interiorista Carolina Cesio logró un contraste perfecto entre la oscuridad que requiere una cava de vinos y la luz natural que ingresa por el jardín privado junto a ella. En el medio, una cálida sala de estar con mobiliario y elementos decorativos en tonos cálidos para lograr una transición serena. En la cava predominan los mármoles colorados y grises. En el estar y el jardín, el verde de las plantas y una gama de marrones. Un lugar cálido y confortable, ideal para vivirse en primavera.