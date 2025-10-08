De un taller a una empresa con alcance nacional: la evolución de Abasur

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Abasur se ha consolidado como un referente en sistemas de perfilería de aluminio y PVC en Uruguay . Nacida en un pequeño local cerca del Palacio Legislativo, la empresa creció de forma sostenida apostando a la innovación, la capacitación y un fuerte vínculo con su red de carpinteros. Hoy cuenta con cuatro locales, más de 100 trabajadores y cobertura nacional y ofrecen soluciones propias que aportan valor al sector de la construcción y la carpintería metálica.

Hugo Fernández, fundador y director de Abasur, repasa los hitos de la empresa y comparte su visión sobre el presente y el futuro del rubro.

La empresa nació hace 42 años, en un local alquilado en Nueva Palmira y Arenal Grande, cerca del Palacio Legislativo. Empezamos con un pequeño stock de cuatro toneladas de aluminio y un equipo de solo cuatro personas, dedicados desde el inicio a la carpintería de aluminio. Venía de una empresa industrial familiar, y en los últimos años comenzamos a distribuir aluminio, principalmente chapas. Esa experiencia fue el punto de partida de este proyecto.

Ofrecemos sistemas de perfilería tanto en aluminio como en PVC para todo tipo de aberturas. Empezamos trabajando con las líneas tradicionales del mercado, pero con el tiempo incorporamos productos más modernos. Fuimos distribuidores de Aluar durante 15 años, lo que nos permitió introducir líneas de canal europeo.

Luego, ante cambios en el mercado, desarrollamos nuestras propias líneas: 52, 78, 82 y 94, creadas por nuestros técnicos. Hoy contamos con soluciones propias que nos diferencian y sin dejar de ofrecer también líneas clásicas que siguen vigentes.

¿Qué los diferencia de otras empresas del rubro?

La variedad de productos que tenemos sumada a que no competimos con ningún cliente. Siempre respetamos la línea de trabajo, que es a través de nuestros carpinteros.

Realmente, eso es lo que tiene Abasur: es como un supermercado. Si sos carpintero, acá encontrás todo, desde el tornillo más pequeño hasta productos de mayor valor.

¿Quiénes son sus principales clientes?

Carpinteros y vidrieros. No vendemos al consumidor final por respeto a nuestra red de distribución.

Cuentan con una red de carpinteros. ¿Cómo funciona?

No trabajamos con carpinteros exclusivos. Lo que hicimos fue construir vínculos con profesionales del rubro que ya tenían experiencia y trayectoria y que fueron incorporando nuestras líneas para procesar y vender. Desde nuestro depósito también realizamos capacitaciones y cursos, para que conozcan bien nuestros productos y puedan ofrecerlos con seguridad. La idea no es generar una red cerrada, sino que cada carpintero que use nuestras líneas lo haga por elección, convencido de que le aportan valor y calidad a su trabajo.

¿Cuántos locales tienen?

Cuatro. El primero es el local original, donde nació la empresa, ubicado en la calle Nueva Palmira y Arenal Grande. Luego, tenemos un depósito que construimos en Lecoq, al lado de Conaprole, sobre la ruta 5. En ese lugar recibimos todo el aluminio y está dedicado exclusivamente a la perfilería.

En nuestra casa central disponemos de un área de entre 12.000 y 15.000 metros cuadrados, y también contamos con un local contiguo en el camino Máximo Santos, que ocupa aproximadamente 5.000 metros cuadrados. Allí almacenamos PVC, policarbonato, aluminio compuesto y también tenemos las máquinas correspondientes. Este es el espacio donde realizamos las capacitaciones para nuestros clientes.

¿Cuántas personas trabajan en la empresa?

Tenemos unos 100 trabajadores permanentes.

¿Llegan a todo el país?

Realizamos entregas permanentes con camiones propios en todo el litoral, desde Colonia hasta Rocha. Además, cubrimos el resto del país con entregas puntuales y confiables.

¿Cómo se proyectan a futuro?

Creemos que el futuro va a estar marcado por una evolución constante y cada vez más acelerada. Hoy estamos terminando de actualizarnos en lo informático, y vemos que tanto nuestros proveedores —sobre todo en PVC— como el mercado en general están en permanente innovación.

Lo que antes tardaba años en llegar a Uruguay, hoy puede estar presente en cuestión de meses. Por eso, nuestra proyección es seguir creciendo, incorporando nuevos productos, tecnologías y soluciones, pero siempre manteniendo un equilibrio con lo que el mercado sigue demandando.

Aspiramos a brindar un servicio integral, acompañando los cambios sin dejar de atender las necesidades reales del cliente, especialmente en sectores como la vivienda social, donde las exigencias también van evolucionando.