¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

De un taller a una empresa con alcance nacional: la evolución de Abasur

El director de Abasur, Hugo Fernández, repasa el camino recorrido y los desafíos futuros

De Abasur: gerente comercial Christian Subiabre y director Hugo Fernández.
De Abasur: gerente comercial Christian Subiabre y director Hugo Fernández.

FOTO

Mauricio Rodríguez

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Abasur se ha consolidado como un referente en sistemas de perfilería de aluminio y PVC en Uruguay. Nacida en un pequeño local cerca del Palacio Legislativo, la empresa creció de forma sostenida apostando a la innovación, la capacitación y un fuerte vínculo con su red de carpinteros. Hoy cuenta con cuatro locales, más de 100 trabajadores y cobertura nacional y ofrecen soluciones propias que aportan valor al sector de la construcción y la carpintería metálica.

Hugo Fernández, fundador y director de Abasur, repasa los hitos de la empresa y comparte su visión sobre el presente y el futuro del rubro.

Leé además

ese villano que llevamos dentro
Opinión y Análisis

Ese villano que llevamos dentro

Por Alejandro Laborde

¿Cómo, cuándo y por qué nació Abasur?

La empresa nació hace 42 años, en un local alquilado en Nueva Palmira y Arenal Grande, cerca del Palacio Legislativo. Empezamos con un pequeño stock de cuatro toneladas de aluminio y un equipo de solo cuatro personas, dedicados desde el inicio a la carpintería de aluminio. Venía de una empresa industrial familiar, y en los últimos años comenzamos a distribuir aluminio, principalmente chapas. Esa experiencia fue el punto de partida de este proyecto.

¿Qué sistemas y productos ofrece Abasur?

Ofrecemos sistemas de perfilería tanto en aluminio como en PVC para todo tipo de aberturas. Empezamos trabajando con las líneas tradicionales del mercado, pero con el tiempo incorporamos productos más modernos. Fuimos distribuidores de Aluar durante 15 años, lo que nos permitió introducir líneas de canal europeo.

Luego, ante cambios en el mercado, desarrollamos nuestras propias líneas: 52, 78, 82 y 94, creadas por nuestros técnicos. Hoy contamos con soluciones propias que nos diferencian y sin dejar de ofrecer también líneas clásicas que siguen vigentes.

¿Qué los diferencia de otras empresas del rubro?

La variedad de productos que tenemos sumada a que no competimos con ningún cliente. Siempre respetamos la línea de trabajo, que es a través de nuestros carpinteros.

Realmente, eso es lo que tiene Abasur: es como un supermercado. Si sos carpintero, acá encontrás todo, desde el tornillo más pequeño hasta productos de mayor valor.

¿Quiénes son sus principales clientes?

Carpinteros y vidrieros. No vendemos al consumidor final por respeto a nuestra red de distribución.

Cuentan con una red de carpinteros. ¿Cómo funciona?

No trabajamos con carpinteros exclusivos. Lo que hicimos fue construir vínculos con profesionales del rubro que ya tenían experiencia y trayectoria y que fueron incorporando nuestras líneas para procesar y vender. Desde nuestro depósito también realizamos capacitaciones y cursos, para que conozcan bien nuestros productos y puedan ofrecerlos con seguridad. La idea no es generar una red cerrada, sino que cada carpintero que use nuestras líneas lo haga por elección, convencido de que le aportan valor y calidad a su trabajo.

¿Cuántos locales tienen?

Cuatro. El primero es el local original, donde nació la empresa, ubicado en la calle Nueva Palmira y Arenal Grande. Luego, tenemos un depósito que construimos en Lecoq, al lado de Conaprole, sobre la ruta 5. En ese lugar recibimos todo el aluminio y está dedicado exclusivamente a la perfilería.

En nuestra casa central disponemos de un área de entre 12.000 y 15.000 metros cuadrados, y también contamos con un local contiguo en el camino Máximo Santos, que ocupa aproximadamente 5.000 metros cuadrados. Allí almacenamos PVC, policarbonato, aluminio compuesto y también tenemos las máquinas correspondientes. Este es el espacio donde realizamos las capacitaciones para nuestros clientes.

¿Cuántas personas trabajan en la empresa?

Tenemos unos 100 trabajadores permanentes.

¿Llegan a todo el país?

Realizamos entregas permanentes con camiones propios en todo el litoral, desde Colonia hasta Rocha. Además, cubrimos el resto del país con entregas puntuales y confiables.

¿Cómo se proyectan a futuro?

Creemos que el futuro va a estar marcado por una evolución constante y cada vez más acelerada. Hoy estamos terminando de actualizarnos en lo informático, y vemos que tanto nuestros proveedores —sobre todo en PVC— como el mercado en general están en permanente innovación.

Lo que antes tardaba años en llegar a Uruguay, hoy puede estar presente en cuestión de meses. Por eso, nuestra proyección es seguir creciendo, incorporando nuevos productos, tecnologías y soluciones, pero siempre manteniendo un equilibrio con lo que el mercado sigue demandando.

Aspiramos a brindar un servicio integral, acompañando los cambios sin dejar de atender las necesidades reales del cliente, especialmente en sectores como la vivienda social, donde las exigencias también van evolucionando.

Sección semanal
Partido Nacional

La gestión en seguridad, la caída de Cabildo Abierto y la variación demográfica entre las causas de la derrota de la coalición, según informe

Por Federico Castillo
Tecnología

Uruguay se mantiene como “pionero” por su índice de madurez en inteligencia artificial

Por Redacción Búsqueda
Seguridad

La oposición tendió la mano a Orsi tras atentado a Ferrero, pero reclamó más medidas y le recordó que "es mano"

Por Redacción Búsqueda
Finanzas públicas

La gestión fiscal es cuestionada por un frontal diagnóstico del BID, que prepara programa con el gobierno

Por Ismael Grau

Te Puede Interesar

Captura de pantalla de una transmisión en vivo del 1 de octubre, mientras la flotilla Global Sumud intentaba romper el bloqueo israelí a la Franja de Gaza.

Cancillería “sigue de cerca” situación de la flotilla que intentaba llegar a la Franja de Gaza

Por Redacción Búsqueda
Un hogar pobre de Montevideo.

El 17,7% de las personas era pobre en el primer semestre, según medición por ingreso

Por Redacción Búsqueda
.

Del café como excusa al café como protagonista: un libro repasa la tradición cafetera de Montevideo

Por Clementina Delacroix Cardeza
Ejecutivos de NGE y Saceem, reunidos hoy en el Maison de I´Amérique Latine de París.

Grupo francés NGE confirma la compra de la constructora uruguaya Saceem; pretende crecer en la región

Por Redacción Búsqueda