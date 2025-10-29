DJGO, un proyecto musical atravesado por la pasión

Gastón Oromí volvió a sus orígenes. No a los de su carrera empresarial —que comenzó a los 19 en el sector salud y lo llevó a liderar durante décadas distintos proyectos—, sino a una pasión más íntima y antigua: la música . Esa que descubrió de adolescente, cuando su hermano mayor le traía vinilos importados que compraba en la calle 18 de Julio y que más tarde tomó fuerza durante el liceo, al lado del DJ Oscar Dziewulecka, que lo dejó entrar —primero como observador y luego como aprendiz— a ese universo fascinante de consolas y pistas de baile.

Aunque su camino estuvo lleno de emprendimientos en áreas tan variadas como el entretenimiento infantil, la distribución veterinaria, la gestión empresarial o la producción audiovisual, la música siempre estuvo ahí. En plena pandemia, ese vínculo latente se convirtió en algo concreto: nació DJGO, su proyecto más reciente y personal.

“La pandemia me trajo a un lugar de reflexión, de espacio, de tiempo, y también me permitió cruzarme con Fernando Picón y Martín Panizza, quienes me abrieron las puertas en sus cursos en Groove. Yo había empezado con vinilos y un mixer, y ellos me enseñaron a moverme en el mundo de la tecnología actual: consolas, efectos y todas las posibilidades que existen ahora para hacer música”, recordó Oromí.

Hoy, sin dejar de lado su compromiso con el ecosistema emprendedor —como mentor honorario en la Cámara de Industrias del Uruguay y miembro del comité del Fondo Orestes Fiandra en la Agencia Nacional de Investigación e Innovación—, Gastón elige estar cerca de la música desde un lugar distinto. Ya no como un joven curioso entre vinilos ni como el empresario multifacético de siempre, sino como alguien que entendió que nunca es tarde para reconectar con lo que realmente le apasiona. Porque, como él mismo dice, “regalar entretenimiento es una satisfacción indescriptible”.

El puntapié inicial de DJGO se dio en febrero de 2021, con una primera temporada de verano en Punta del Este. Allí, Oromí comenzó tocando en Posto 5, bajo el ala de Panizza, y rápidamente se hizo un lugar en las pistas más destacadas de Enjoy: Ovo, Ovo Beach, Blend y el casino.

En la actualidad, además de ser DJ residente en Enjoy y Charo, participa activamente en discotecas, bodas, cumpleaños y eventos corporativos, sobre todo del sector automotor.

Aunque se define como un melómano que “escucha de todo”, la música que más disfruta es la de su juventud: los clásicos de los años 80 y 90. En la pista, los fusiona con house para darles un toque personal y actual. Pero aclara que no tiene problemas para adaptarse a los gustos de sus clientes. “Si tengo que hacer una fiesta con todos los estilos musicales, la hago. Me preparo, estudio, busco la música, consulto y doy todo para que funcione. Creo que el secreto está en eso: en entender al público. Hay que observar, incluso cuando la gente está sentada, mirar los pies, las reacciones, para intuir qué les puede gustar. Es un trabajo de prueba y error, de conexión, y por ahí pasa el éxito”, explicó.

Para Oromí, el principal diferencial de DJGO es la pasión. “Enfrento cada desafío con una pasión incontrolable, con mucha alegría. Se me nota y lo transmito, soy de moverme, de agitar a la gente”.

Esa energía que lo mueve y lo llevó a abandonar las ocho horas es la misma que busca transmitir a otros. “Mi vida cambió muchísimo, desde todo punto de vista. A nivel emocional fue un giro enorme, y ese cambio me permitió también mejorar en lo físico, en lo intelectual y en muchos otros aspectos. Por eso, cuando una pasión te llama, no hay que dudar”, subrayó.

Con espíritu inquieto y objetivos claros, Oromí busca seguir creciendo, perfeccionando su técnica y logrando que cada fiesta fluya con autenticidad. En un rubro en constante cambio, apuesta a la formación continua y a la innovación como formas de seguir evolucionando. Una búsqueda permanente que se materializa con DJGO.

Se puede contactar a Oromí a través de la cuenta de Instagram @djgouy.