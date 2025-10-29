¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

DJGO, un proyecto musical atravesado por la pasión

Con energía contagiosa, Gastón Oromí lleva su proyecto DJGO a la pista de baile y a los eventos corporativos

Gaston Oromi Sustituir (1)
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Gastón Oromí volvió a sus orígenes. No a los de su carrera empresarial —que comenzó a los 19 en el sector salud y lo llevó a liderar durante décadas distintos proyectos—, sino a una pasión más íntima y antigua: la música. Esa que descubrió de adolescente, cuando su hermano mayor le traía vinilos importados que compraba en la calle 18 de Julio y que más tarde tomó fuerza durante el liceo, al lado del DJ Oscar Dziewulecka, que lo dejó entrar —primero como observador y luego como aprendiz— a ese universo fascinante de consolas y pistas de baile.

Aunque su camino estuvo lleno de emprendimientos en áreas tan variadas como el entretenimiento infantil, la distribución veterinaria, la gestión empresarial o la producción audiovisual, la música siempre estuvo ahí. En plena pandemia, ese vínculo latente se convirtió en algo concreto: nació DJGO, su proyecto más reciente y personal.

Leé además

Dante Spinetta estará preparando su sexto disco de estudio.
Video
Groove porteño

Dante Spinetta fusiona tango, funk y R&B en su nuevo álbum y ya dio a conocer su primera canción

Por Redacción Galería
Jorge Nasser y Virginia Ricobaldi.
Video
Película

Se estrenó ‘Springsteen: música de ninguna parte’ en el Movie

Por Felipe Barbeito

“La pandemia me trajo a un lugar de reflexión, de espacio, de tiempo, y también me permitió cruzarme con Fernando Picón y Martín Panizza, quienes me abrieron las puertas en sus cursos en Groove. Yo había empezado con vinilos y un mixer, y ellos me enseñaron a moverme en el mundo de la tecnología actual: consolas, efectos y todas las posibilidades que existen ahora para hacer música”, recordó Oromí.

Hoy, sin dejar de lado su compromiso con el ecosistema emprendedor —como mentor honorario en la Cámara de Industrias del Uruguay y miembro del comité del Fondo Orestes Fiandra en la Agencia Nacional de Investigación e Innovación—, Gastón elige estar cerca de la música desde un lugar distinto. Ya no como un joven curioso entre vinilos ni como el empresario multifacético de siempre, sino como alguien que entendió que nunca es tarde para reconectar con lo que realmente le apasiona. Porque, como él mismo dice, “regalar entretenimiento es una satisfacción indescriptible”.

Un proyecto que nace de la pasión

El puntapié inicial de DJGO se dio en febrero de 2021, con una primera temporada de verano en Punta del Este. Allí, Oromí comenzó tocando en Posto 5, bajo el ala de Panizza, y rápidamente se hizo un lugar en las pistas más destacadas de Enjoy: Ovo, Ovo Beach, Blend y el casino.

En la actualidad, además de ser DJ residente en Enjoy y Charo, participa activamente en discotecas, bodas, cumpleaños y eventos corporativos, sobre todo del sector automotor.

Aunque se define como un melómano que “escucha de todo”, la música que más disfruta es la de su juventud: los clásicos de los años 80 y 90. En la pista, los fusiona con house para darles un toque personal y actual. Pero aclara que no tiene problemas para adaptarse a los gustos de sus clientes. “Si tengo que hacer una fiesta con todos los estilos musicales, la hago. Me preparo, estudio, busco la música, consulto y doy todo para que funcione. Creo que el secreto está en eso: en entender al público. Hay que observar, incluso cuando la gente está sentada, mirar los pies, las reacciones, para intuir qué les puede gustar. Es un trabajo de prueba y error, de conexión, y por ahí pasa el éxito”, explicó.

Para Oromí, el principal diferencial de DJGO es la pasión. “Enfrento cada desafío con una pasión incontrolable, con mucha alegría. Se me nota y lo transmito, soy de moverme, de agitar a la gente”.

Esa energía que lo mueve y lo llevó a abandonar las ocho horas es la misma que busca transmitir a otros. “Mi vida cambió muchísimo, desde todo punto de vista. A nivel emocional fue un giro enorme, y ese cambio me permitió también mejorar en lo físico, en lo intelectual y en muchos otros aspectos. Por eso, cuando una pasión te llama, no hay que dudar”, subrayó.

Con espíritu inquieto y objetivos claros, Oromí busca seguir creciendo, perfeccionando su técnica y logrando que cada fiesta fluya con autenticidad. En un rubro en constante cambio, apuesta a la formación continua y a la innovación como formas de seguir evolucionando. Una búsqueda permanente que se materializa con DJGO.

Se puede contactar a Oromí a través de la cuenta de Instagram @djgouy.

Sección semanal
Ministerio de Defensa

: EuroCommerce cambió la dirección que luce en su web y puso una que comparten miles de compañías

Por Guillermo Draper
Entrevista

Patricia González: la idea de que el feminismo “se pasó de rosca” está “en todos lados”, también en el Frente Amplio

Por Victoria Fernández
Impuestos

Por ser “empresas de papel”, la DGI dio de baja a unas 80 entidades que emitían facturas electrónicas

Por Redacción Búsqueda
Parlamento

“Desinteligencia” de bancada frentista opacó el “golazo” de aprobar el Presupuesto

Por Nicolás Delgado

Te Puede Interesar

Captura de pantalla de una transmisión en vivo del 1 de octubre, mientras la flotilla Global Sumud intentaba romper el bloqueo israelí a la Franja de Gaza.

Cancillería “sigue de cerca” situación de la flotilla que intentaba llegar a la Franja de Gaza

Por Redacción Búsqueda
Un hogar pobre de Montevideo.

El 17,7% de las personas era pobre en el primer semestre, según medición por ingreso

Por Redacción Búsqueda
.

Del café como excusa al café como protagonista: un libro repasa la tradición cafetera de Montevideo

Por Clementina Delacroix Cardeza
Ejecutivos de NGE y Saceem, reunidos hoy en el Maison de I´Amérique Latine de París.

Grupo francés NGE confirma la compra de la constructora uruguaya Saceem; pretende crecer en la región

Por Redacción Búsqueda