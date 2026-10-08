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    El barrio marítimo Astra avanza hacia su finalización con una propuesta residencial sobre la bahía de Maldonado

    El proyecto se encuentra en la etapa final de sus obras de infraestructura y comienza la comercialización de sus 72 lotes, todos de más de 1.000 m2; implantado en un predio costero preservado durante más de una década, plantea un desarrollo de baja densidad con acceso peatonal directo a la playa

    Astra
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    Por Branded Content

    Sobre la bahía de Maldonado, en un predio costero adquirido en 2011 y preservado desde entonces, Astra entra en la etapa final de su desarrollo. El barrio marítimo, ubicado en la parada 45 de la playa Mansa e integrado por 72 lotes de más de 1.000 m2, avanza hacia la finalización de sus obras comunes mientras comienza su proceso de comercialización.

    Los caminos internos y las redes de servicios están completados en un 95%, con finalización prevista para el 31 de octubre. El acceso principal y el club house estarán terminados en diciembre, por lo que hacia fines de 2026 se proyecta concluir la infraestructura común del barrio. La inversión realizada hasta el momento supera los US$ 4 millones, sin considerar el valor de la tierra, y se estima que superará los US$ 5 millones una vez finalizadas las obras.

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    Detrás de Astra están Athanasios Laskaridis y Guillermo Jacob, socios desde hace cinco décadas. Jacob es accionista y chairman de CHR Group, conglomerado empresarial uruguayo con más de 125 años de trayectoria y participación en sectores vinculados a la actividad portuaria y el comercio internacional. Laskaridis, por su parte, es un empresario griego con una extensa trayectoria en las industrias naviera y hotelera, y es propietario de algunos de los hoteles más reconocidos de Atenas, entre ellos, el Grande Bretagne y el Athens Capital.

    El barrio ocupa una superficie costera de gran escala con una antigua arboleda de pinos marítimos y un sistema dunar que se mantuvo prácticamente intacto. Su implantación fue planteada con una densidad acotada y con especial atención a la relación entre las futuras construcciones y el entorno existente. Todos los lotes cuentan con recorridos peatonales internos que permiten acceder a la playa sin necesidad de atravesar calles ni utilizar vehículos.

    La ubicación sobre la bahía de Maldonado, a pocos minutos de Punta del Este, ofrece, además, un sector costero menos expuesto al océano abierto que otros puntos próximos de la costa. “Desde el comienzo entendimos que el principal valor del proyecto estaba en el lugar y que había que intervenirlo con mucho cuidado. Astra fue pensado para que la presencia de las construcciones no compita con aquello que hace especial al predio”, señala Guillermo Jacob.

    Ese criterio se extiende también al tratamiento de la franja costera. En paralelo con las obras de infraestructura, se lleva adelante un proceso de restauración ambiental desarrollado de acuerdo con lineamientos establecidos junto con el Ministerio de Ambiente. El trabajo comprende la remoción progresiva de especies exóticas invasoras y la reintroducción de flora nativa psamófila.

    El desarrollo de Astra coincide con una etapa de creciente actividad inmobiliaria en esta zona. La llegada de nuevos proyectos residenciales se da en un contexto en el que resulta cada vez menos frecuente encontrar grandes extensiones de tierra sin desarrollar sobre la costa, especialmente con acceso directo al agua.

    En ese escenario, antes de su lanzamiento oficial, Astra concretó tres operaciones correspondientes a lotes de primera fila y cuenta con otras cinco reservas en curso. Hasta el momento, las ventas cerradas corresponden a compradores extranjeros, mientras que las consultas se concentran principalmente entre interesados uruguayos y argentinos. Según Jacob, buena parte de quienes se acercan al proyecto buscan una segunda residencia o una propiedad que puedan utilizar durante distintas épocas del año. Para el público uruguayo, la posibilidad de llegar desde Carrasco en aproximadamente una hora y media también amplía su potencial como residencia de fin de semana.

    Los lotes parten de US$ 500.000 y el valor promedio se ubica en torno a US$ 1 millón. Aunque Astra no ofrece financiación directa, mantiene acuerdos con entidades bancarias que disponen de alternativas de crédito hipotecario para compradores locales y extranjeros.

    La comercialización continuará durante la temporada 2026-2027, con la proyección de alcanzar en ese período la venta del 40% de los predios. A futuro, se evalúa una nueva etapa que podría incorporar la construcción de viviendas dentro del propio barrio.

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