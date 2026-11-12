Internas ásperas entre blancos en departamentos del interior preocupan al Directorio del Partido Nacional

Primero fueron comentarios aislados, lejanos, apenas unos datos como para prestarle atención en algunos departamentos que exhiben a cielo abierto una interna partidaria complicada. Pero la cuestión ha ido escalando al punto que el propio presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, en sus recorridas por el interior, tuvo que intervenir para calmar las aguas y armonizar las partes. Con distintos grados de aspereza, con mayor o menor intensidad según la locación, hay dirigentes blancos en las cuchillas contra sus propios correligionarios y eso ha despertado preocupación en la cúpula nacionalista. Y no solamente por el conflicto interno, sino también por la prematura campaña electoral en la que parecen haberse sumergido algunos dirigentes locales.

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Maldonado es uno de los departamentos con su dirigencia polarizada. “Hay una tensión silenciosa, pero a punto de explotar. Una olla a presión que no sabemos cuándo va a reventar y qué consecuencias va a tener”, describió a Búsqueda una fuente blanca. “Se han adelantado los tiempos electorales de una forma increíble”, agregó. La historia es relativamente conocida y se arrastra desde el inicio mismo de la administración de Miguel Abella. El intendente, el delfín del exjefe comunal Enrique Antía, marcó su propio perfil y se fue distanciando del hombre que lo puso arriba del escenario político. Distintos dirigentes locales consultados por Búsqueda señalaron que Abella, funcionario clave durante las intendencias de Antía, se ha despegado del concepto de “continuidad” que pretendía su mentor político. “Antía le dice al que lo quiera escuchar que este no es su gobierno, que no se ve representado. ¿Pero y entonces de quién es el gobierno? Porque Abella fue puesto por Antía. Y lo colocó incluso pasándole por encima a otros candidatos que legítimamente querían competir”, cuestionó una fuente nacionalista.

La tensión entre los dos ha ido creciendo. Antía le ha reprochado a Abella su “acercamiento” al Frente Amplio y cuestiona una línea de gestión que decididamente tiene otra impronta. También ha mostrado recelo por las aspiraciones a largo plazo del actor político que creció bajo su ala. En reuniones privadas, el actual intendente ha expresado su intención de ir por más, ha dicho que su proyecto departamental no se completa en cinco años y ya habla entre los suyos de una posible reelección. De hecho, ha conseguido apoyos en ese sentido. Por ejemplo, el del diputado Diego Echeverría, que ya le comunicó que pretende seguir en el Parlamento y se baja así de una candidatura que muchos veían probable. Las elecciones municipales son en 2030, pero en Maldonado ya se habla de candidatos. Y en muchos dirigentes se disparó el morbo por ver una competencia entre Abella y Antía. El exintendente ha comentado entre sus allegados que, lejos del “reposo del guerrero” que había anunciado en su momento, ahora se está preparando para ir por una cuarta intendencia.

La posibilidad de una competencia entre Abella y Antía rompería al sector Todos por Maldonado, integrado por ambos dirigentes. El senador Rodrigo Blás, de la agrupación Unión y Cambio, mira con atención estos movimientos. “Si se van a divorciar, no se dañen y no dañen a los demás. Cuiden el patrimonio, porque es el gobierno y es el partido, y está por encima de todo eso”, afirmó Blás en entrevista con la radio Cadena del Mar. “Toda división genera dolor. Cuando alguien agarra para un lado, deja de agarrar para el otro. Hay cuestiones de lealtad y deslealtad, pero hay que manejarlas con la madurez que corresponde”, agregó.

En Cerro Largo, otro feudo histórico de los blancos, también vuelan palos entre compañeros del partido. Tanto así que, semanas atrás, la Junta Departamental no aprobó las rendiciones de cuentas de la intendencia correspondientes a los ejercicios 2023 y 2024, bajo la administración del nacionalista José Yurramendi. Fue un hecho inusual. La resolución obtuvo 19 votos de los 21 ediles presentes en sala, con el respaldo de la bancada oficialista del Partido Nacional y del Frente Amplio.

Desde que asumió en su cargo, el intendente Christian Morel ha cuestionado la anterior gestión de Yurramendi —una de sus primeras acciones desde el sillón comunal fue una auditoría externa que arrojó irregularidades administrativas— y se ha mostrado particularmente crítico con el estilo de conducción del exintendente y senador Sergio Botana, hombre fuerte en Cerro Largo.

“El legislativo votó con total libertad. No pueden generar suspicacia como que hay algo armado”, se defendió Morel en diálogo con la radio La Voz de Melo sobre la postura de los ediles del oficialismo, que cuestionaron el déficit acumulado de unos US$ 19 millones en la gestión anterior.

En ese sentido, el edil oficialista Álvaro Segredo dijo al diario local Atlas que el sector actuó “con coherencia, no con venganza”. Y el edil Federico Ricagni, dirigente del riñón de Botana, cuestionó la coincidencia entre la actual mayoría nacionalista y el Frente Amplio. Y dijo que no le llamaba la atención que se reedite una alianza entre ambas fuerzas.

Por ese mismo carril fue el edil Andrés Spilman, que lamentó la posición asumida por la mayoría de su partido. Y defendió la gestión de Yurramendi. “Lo que llaman déficit, para nosotros fue inversión”, declaró a Atlas.

Vuelan palos entre los blancos de Cerro Largo.

Y también entre los dirigentes nacionalistas de Tacuarembó. La interna está especialmente áspera entre dos que compitieron por la intendencia: el actual intendente, Wilson Ezquerra, y Jhon Duhalde, que perdió por solo 6.000 votos. Ya durante la anterior campaña electoral, Duhalde denunció a Ezquerra ante el Directorio del Partido Nacional y ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) por una presunta conjunción de interés público y privado vinculada a la venta de un terreno de su propiedad a la empresa maderera Braspine. Lo que se denunció es que Ezquerra habría “utilizado” a la Junta Departamental para recategorizar el predio y aumentar su valor al pasar de rural a suburbano-industrial.

Desde entonces, Duhalde ha cuestionado el “congelamiento” de la causa en Fiscalía y se ha mostrado como un dirigente opositor a la gestión de Ezquerra. En una entrevista reciente con la revista Caras y Caretas, Duhalde dijo que inmediatamente después de la reñida elección pasada se reunió más de una vez con Ezquerra. “Su idea era que participáramos del gobierno departamental, pero no nos pusimos de acuerdo porque pensamos diametralmente opuesto en todos los aspectos: en transparencia, honestidad, coherencia”, señaló. “Me costó bastante porque se me fueron algunos ediles que querían participar del gobierno. En esos encuentros nunca me tocó el tema de la denuncia y pienso que cada uno es dueño de sus actos”, agregó.

Otro de los departamentos con una interna que empieza a preocupar al presidente del directorio blanco es Paysandú. Porque, si bien se puede señalar cierta hegemonía política del actual intendente Nicolás Olivera, hay una competencia tensa con el dirigente Jorge Larrañaga Vidal, hijo del fallecido caudillo local Jorge Larrañaga. Distintas fuentes consultadas por Búsqueda señalaron que ya hay una previa instalada sobre la disputa municipal. El sector de Olivera no puede relegar posiciones y debe “ir con todo” en la candidatura a Diputados, dijo uno de los informantes. Entienden que, si Olivera no va como candidato a diputado, se le “abren chances” a Larrañaga Vidal y, entonces, podría enfrentar con más fuerza la elección municipal. El delfín de Olivera, que ya no puede ir por la reelección, es el diputado Fermín Fariña.