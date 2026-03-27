El presidente de la ‘Primera Convención RT International’ destaca el modelo innovador del instituto y su impacto en el tratamiento del cáncer en Uruguay y la región

Impulsado por una demanda concreta de los propios pacientes —que durante años debieron viajar al exterior en busca de tratamientos de alta complejidad—, el centro especializado en radioterapia de alta precisión RT International Institute nació con la ambición de cambiar el mapa de la radioterapia en el país. “Estaban demandando que hubiera en el Uruguay una clínica de altísimo nivel”, resume su presidente, Profesor Dr. Aldo Quarneti, al explicar el origen de un proyecto que hoy ya muestra impacto local y proyección regional.

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Con tecnología equiparable, que en algunos casos supera a la de los centros oncológicos más prestigiosos del mundo, certificaciones internacionales y un fuerte enfoque en la producción de conocimiento, el instituto se posiciona como un actor clave en la evolución del tratamiento del cáncer en el país. Pero, además de la innovación técnica, Quarneti subraya otro diferencial: un modelo de atención que tiene su lugar en una casa, integral y humanizado, fuera totalmente del ambiente sanatorial, donde el trabajo multidisciplinario y el vínculo cercano con el paciente forman parte central de una propuesta que, según define, apunta a “otra dimensión de lo que es el trabajo médico y el vínculo con el paciente”.

De la misma forma, la respuesta rápida, sin la más mínima demora, en la primera consulta y el inicio de los tratamientos con rapidez.

Lo que lo motivó fue el propio pedido de los pacientes. Estaban demandando que hubiera en el Uruguay una clínica de altísimo nivel para que pudieran tratarse, en vez de viajar continuamente a Estados Unidos, al Memorial Sloan Kettering Cancer Center, al MD Anderson Cancer Center, al Sirio Libanés (Brasil), al Hospital Israelita Albert Einstein (Brasil), al Hospital Italiano de Buenos Aires u otros centros internacionales con los que RT International Institute tiene contacto continuo. Tomamos nota de ese pedido constante y nosotros —un grupo de radioterapeutas—, junto con BlueCross & BlueShield Uruguay, el Hospital Británico, decidimos hacer un proyecto conjunto. Esto tiene un doble objetivo: resolverles a los pacientes esta necesidad y, además, generar un impacto importante en la salud del país en general. Sobre todo, específicamente, en oncología y radioterapia. Cuando nos reunimos a hablar del proyecto, teníamos la convicción de que iba a progresar y se iba a concretar. Vimos que iba a ser un proyecto muy bueno para el país, y no solo para los pacientes de las instituciones involucradas, sino para todos los que tienen que recibir radioterapia en el país, porque impulsa a los otros servicios a evolucionar y escalar. De hecho, eso es algo que notamos que ya está sucediendo.

¿Qué diferencia a este instituto de otros centros de radioterapia de la región?

Desde el punto de vista tecnológico, es un centro absolutamente insuperable. El sistema que utilizamos tiene exactamente la misma tecnología que utiliza el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Estados Unidos, no hay ninguna diferencia. Configuramos la tecnología para que nuestro acelerador lineal Varian EDGE esté en el tope de gama entre los que hay en el mundo de la radioterapia fotónica. Es un equipamiento que se preparó para realizar procedimientos de radiocirugía de alta precisión, para tratar desórdenes funcionales que requieren una precisión mayor a la de las patologías más frecuentes.

Además, uno de los focos más importantes del instituto es la generación de conocimiento. En ese sentido, participamos continuamente en los grandes congresos internacionales como el que organizan Astro (sigla en inglés para la Sociedad Estadounidense de Oncología Radioterápica) y Estro (sigla en inglés para la Sociedad Europea de Radioterapia y Oncología). Presentamos nuestros propios trabajos y resultados, y estamos trabajando en desarrollos de inteligencia artificial. Nos va muy bien y estamos presentando resultados en cáncer de mama, de próstata, neurológicos y otras patologías.

¿Quiénes integran el staff de RT International Institute?

Somos todos docentes o exdocentes de alto rango de la Universidad de la República, directores de carrera, físicos uruguayos con vasta experiencia y físicos médicos extranjeros que han trabajado para distintos países, en Europa y Canadá. Recibimos apoyo también de físicos médicos argentinos de increíble experiencia internacional y docentes universitarios, de la misma forma que de centros de Estados Unidos con quienes compartimos experiencia continuamente. Nuestro nivel nos permite estar muy tranquilos con lo que hacemos. Además, el instituto acaba de ser certificado en radiocirugía por el MD Anderson Cancer Center. Eso tiene un valor absolutamente excepcional. De centros importantes de oncología donde yo estudiaba, viajaba, hoy nos derivan pacientes a nosotros.

RT International Institute llega con el fin de evitar que los pacientes oncológicos tengan que trasladarse al exterior para acceder a tratamientos específicos, ¿pero puede ser también un centro de recepción de pacientes de otros países?

Hace muy poco que estamos en Uruguay y, la verdad, eso es algo que nos ha sorprendido. Primero, por el impacto que causó RT International Institute en la región. Segundo, porque, sí, ya nos están derivando pacientes de centros del exterior.

Indudablemente, RT International Institute es un centro de radioterapia internacional y así es visualizado. El concepto de “venir a una casa” y “vivir una experiencia de tratamiento totalmente distinta” lo jerarquizan los colegas extranjeros, los pacientes, y lo señalan en los foros internacionales en los que participamos.

¿Cómo se pueden beneficiar los pacientes de estas instancias de diálogo y congresos como la Primera Convención de RT International Institute?

Tratamos cuatro localizaciones del cáncer: neuro, mama, próstata y pulmón. Trabajamos en conjunto con imagenólogos, oncólogos médicos, radioterapeutas, físicos, médicos, todos sentados todos en una misma mesa, en un esquema de integración único, para discutir situaciones clínicas específicas. La convención la organizó RT para seguir profundizando en este tipo de trabajo en conjunto. Todos los que participaron de la convención fueron personas invitadas con las que trabajamos de forma habitual. El resultado derrama sobre todo el sistema, porque profundizar en los vínculos, en el trabajo en conjunto, en una mirada desde cada especialidad contribuye tremendamente en la definición estratégica de un tratamiento oncológico y en su resultado final. De hecho, esto es lo que realizamos todos los días. Profundizar en estrategias multidisciplinarias para la preparación de un tratamiento beneficia muchísimo a los pacientes. Ese es uno de los déficits más importantes que se tienen a veces en la oncología: que todos trabajamos de manera desagregada. RT International Institute tiene un funcionamiento que imita el que vimos en Europa, cuando llegamos a nuestra residencia: los médicos y los físicos estamos todo el día en el centro. No estamos en una situación de multiempleo, que es muy frecuente en Uruguay. Eso redunda en un beneficio a la hora de tratar a un paciente. Para los cuidados, la consulta, los rounds clínicos, el diseño de un tratamiento y su realización se necesita “tiempo y corazón”, este concepto lo tenemos continuamente presente. Otro diferencial que continuamente los pacientes destacan es que se “sienten en una casa”. No tiene nada que te haga pensar que estás en una clínica.

¿RT International Institute apunta hacia la humanización de los tratamientos?

Totalmente. Las salas de espera están armadas como si fueran livings de casas. Y nosotros, los médicos, nos reunimos, nos sentamos a charlar con los pacientes en esas salas de espera. Es algo totalmente atípico. Para eso hay que dedicar tiempo y afecto. Tenemos enormes diferenciales con un contenido humano muy importante, con una visión de tiempo, de paz, en la clínica. Es otra dimensión de lo que es el trabajo médico y el vínculo con los pacientes.

Mencionó que el instituto trabaja en desarrollos de inteligencia artificial para algunos aspectos de los tratamientos. ¿Cómo cree que esta tecnología va a transformar a la radioterapia en los próximos años?

Tenemos varios sistemas ya instalados de inteligencia artificial que contribuyen a una mejor preparación. En un tratamiento de radioterapia se hacen tomografías de planificación, se fusionan con resonancias magnéticas y tenemos sistemas de inteligencia artificial que nos permiten trabajar en la preparación de esas estructuras de manera mucho más objetiva. Todo eso tiene que ser supervisado por médicos y especialistas, pero genera una ganancia de tiempo muy importante. Es tiempo que se puede dedicar a otras cosas. También tenemos distintos sistemas de inteligencia artificial para la planificación y la optimización del tratamiento. Hicimos desarrollos propios para glioblastomas (un tipo de tumores cerebrales), marcados de lechos tumorales en cáncer de mama, para evaluaciones de riesgo o predicción de resultados de ensayos clínicos. Dedicamos tiempo, trabajo y mucha inquietud científica.

En la clínica nos dedicamos a producir conocimiento y revisar nuestros propios resultados, además de lo asistencial. Es un gran diferencial. A pesar del corto tiempo, estamos evaluando resultados en tratamiento del cáncer de próstata, por ejemplo. Y nos hemos sorprendido nosotros mismos de los muy buenos resultados que obtuvimos en cuanto a tolerancia y control a corto plazo de la enfermedad, y que fueron presentados en la Convención RT.

¿Cuáles fueron los principales hitos de la Primera Convención RT International?

La discusión de técnicas de radioterapia, de cómo mejorar algunos aspectos. Pero también hubo anuncios que tuvieron que ver con la integración a nuestros sistemas de tecnología de la firma Brainlab, que agrega sistemas de planificación y de preparación de tratamientos, como Elements. Además, un sistema de posicionamiento de herramientas para trazar las superficies de los pacientes que se llama ExacTrac Dynamic Surface, que lo utilizan grandes centros como el Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Estos sistemas contribuyen a realizar los tratamientos con una precisión increible.

También comunicamos la certificación que obtuvimos por parte del UT MD Anderson Cancer Center en radiocirugía. Es un hecho inédito y de enorme importancia para nuestro instituto, el país y la región.

Además, tenemos previsto avanzar en conjunto con el grupo del Memorial Sloan Kettering Cancer Center en formación de recursos humanos en física médica.

¿Cuáles son los beneficios de la radioterapia de alta precisión versus la radioterapia tradicional? ¿Por qué elegir este tipo de tratamiento?

La diferencia es abismal. La radioterapia que se realiza en la mayoría de los pacientes en Uruguay es 3D, que no digo que no pueda tener su indicación, pero prácticamente no se hace en el mundo desarrollado. De todos modos, algunos centros en el país vienen evolucionando. En RT International Institute, al 99% de los pacientes les practicamos radioterapia de alta complejidad y radiocirugía craneal o extracraneal. Esta radioterapia implica importantes inversiones en tecnología y recursos humanos. Todas las técnicas que usamos son complejas y nos permiten tratar volúmenes muy pequeños con una precisión increíble. Con esto, los tejidos nobles quedan protegidos al máximo, y también podemos escalar dosis en los tumores; algo que, de otra manera, no sería posible. Un aspecto relevante para la realización de estas técnicas no solo es la utilización de tecnología moderna, aparatos nuevos, muy cuidados, sino la participación de expertos especialistas en las distintas disciplinas que, asociados a la tecnología, son los que determinan el resultado final. Para esto se requiere inversión y “conocimiento, tiempo y corazón”.