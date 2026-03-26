Nubceo presenta el impacto de los pagos digitales en la rentabilidad empresarial

Un reciente informe elaborado por Nubceo, plataforma tecnológica especializada en gestión financiera empresarial, revela un panorama preocupante para las empresas uruguayas: los costos asociados al cobro con medios digitales pueden representar más del 11% de la facturación, y en sectores como el de la gastronomía superan el 20%. Además, la creciente exposición al fraude digital amenaza hasta un 3% de los ingresos anuales.

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La adopción de medios de pago digitales en Uruguay ha transformado la manera de vender. Hoy, en algunas industrias, el efectivo representa solo entre el 10% y el 15% de las transacciones. Esta digitalización facilita la venta multicanal y el acceso a nuevos mercados, pero no está exenta de costos. Según el informe de Nubceo, estos incluyen comisiones, impuestos, retenciones, financiamiento, costos por cuotas y gastos de delivery o envío. Aunque la multiadquirencia permite diversificar los medios de cobro, los costos promedio se mantienen elevados, alcanzando el 11,56% del total de las ventas.

“La mayoría de las compañías conoce su margen bruto, pero muy pocas saben cuánto les cuesta realmente cobrar. Lo que no se mide no se puede optimizar”, señaló Gonzalo Lissarrague, CEO de Nubceo.

El estudio detalla diferencias significativas entre rubros. En el sector gastronómico, el costo promedio es del 16,64%, con picos que superan el 20% y demoras de hasta 17 días para recibir los pagos. En indumentaria, el promedio se ubica en 9,74%, mientras que en retail alcanza el 10,79% y en farmacias el 9,60%. La dispersión entre empresas del mismo sector también es notable. Por ejemplo, en gastronomía, los costos transaccionales varían entre 7,87% y 17,54%, mientras que los tiempos de liquidación oscilan entre 3,44 y 24,64 días. En retail, los costos pueden fluctuar entre 2,37% y 18,82%, con demoras de 2,87 a 51,39 días.

Según Lissarrague, “hay negocios que pagan más de 10 puntos de diferencia en comisiones por el mismo servicio. Esa falta de visibilidad representa un costo financiero enorme y una oportunidad de ahorro inmediata”.

El informe también analiza los hábitos de los consumidores uruguayos. En farmacias, el 66,82% de las transacciones se realiza con tarjeta de crédito, el 32,71% con débito y apenas el 0,47% mediante QR. En gastronomía, el débito domina con un 59,60%, seguido por el crédito con 25,23% y QR con 3,84%. En indumentaria, el crédito representa el 50,01% de los pagos, el débito el 46,47% y el QR el 3,5%. En retail, el 45,02% de los consumidores paga con crédito, el 28,36% con débito y solo el 0,12% mediante QR.

El uso de cuotas también varía significativamente entre rubros. En gastronomía, casi todas las transacciones se realizan al contado, mientras que en indumentaria y retail se utilizan cuotas de hasta 24 meses en algunos casos.

El costo invisible de los pagos

Entre las tarjetas más utilizadas se encuentran Visa crédito con 32,33%, Visa débito con 25,22%, Mastercard crédito con 18,77% y Master débito con 14,73%.

Otro hallazgo relevante es la exposición de las empresas al fraude digital. Según datos del Global eCommerce Payments & Fraud Report de Visa, los comerciantes estiman que el 3% de sus ingresos anuales se pierden por fraude. Este puede provenir de medios tradicionales, empleados internos o de organizaciones especializadas que ofrecen fraud as a service, un modelo que facilita ataques a comercios mediante kits de phishing, bots automatizados, bases de datos robadas y servicios de carding. Para enfrentar estos riesgos, las empresas aplican tácticas preventivas y de detección inmediata. Entre las más efectivas, se encuentran la integración de sistemas administrativos digitales que permiten conciliar ventas diariamente, alertas de contracargos, machine learning antifraude, análisis de comportamiento, autenticación reforzada y programas de inteligencia que rastrean herramientas de FaaS.

El estudio también destaca que la complejidad del análisis manual de datos dificulta la identificación de fugas de liquidez y diferencias en plazos, comisiones e impuestos entre distintos medios de pago. Esta situación provoca costos ocultos significativos que muchas empresas no detectan y que afectan directamente la rentabilidad. En esa línea, contar con soluciones que integren y ordenen la información resulta clave para mejorar los controles y la toma de decisiones.

Tecnología para optimizar ingresos

Con presencia en Uruguay y otros mercados regionales, como Argentina, Colombia, Panamá y México, Nubceo se ha posicionado como socio estratégico de empresas líderes en gastronomía, indumentaria, industria y retail, incluyendo nombres como Arcos Dorados (McDonald’s), Burger King, Subway, KFC, Levi’s, San Roque, Ancap y Kentucky. La plataforma permite a las empresas automatizar procesos de conciliación, control y gestión de ventas e ingresos de todos los medios electrónicos, reduciendo errores, liberando recursos, detectando puntos de fuga y ventas no procesadas, integrando sistemas contables como SAP u Oracle y visualizando de manera clara el flujo de caja, los contracargos, las retenciones y las liquidaciones. Además, proporciona indicadores clave para la toma de decisiones estratégicas y permite optimizar promociones y acuerdos con bancos y procesadoras.

Al combinar tecnología avanzada con conocimiento del mercado local, Nubceo busca que las empresas uruguayas puedan optimizar sus ingresos, reducir pérdidas por costos ocultos y fraude, y prepararse para la nueva era de la inteligencia financiera.

“Hoy, entender cuánto cuesta cobrar puede significar la diferencia entre una empresa rentable y una que no lo es”, concluyó Lissarrague, destacando la importancia de visibilizar y controlar los costos transaccionales en un entorno económico desafiante.

Para más información, la plataforma mantiene un portal con todos los detalles sobre su solución integral en www.nubceo.com.