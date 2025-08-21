¡Hola !

Salomon fortalece su presencia en Sudamérica con Sport Group como su nuevo distribuidor exclusivo

La marca global de deportes de montaña y estilo de vida elige a Sport Group para liderar su expansión en Paraguay, Uruguay y Bolivia

Salomon 2

Salomon, marca líder global en innovación para deportes de montaña, trail running y actividades outdoor con su reconocida línea urbana Sportstyle, da un paso clave en su estrategia de expansión en América Latina. A partir de ahora, Sport Group será su distribuidor exclusivo en Paraguay, Uruguay y Bolivia, designado oficialmente por Amer Sports. Esto otorga a Sport Group el derecho de operar, administrar y distribuir la marca en dichos países, consolidando así su presencia en la región.

“Nos honra integrar Salomon, una marca global de referencia en deportes de montaña y aventura, al portafolio de Sport Group”, expresó Esteban Piccini, CEO de Sport Group, mediante un comunicado oficial.

Salomon

La designación por parte de Amer Sports representa un paso estratégico en la consolidación del liderazgo regional de Sport Group en el sector deportivo, outdoor y de estilo de vida. Con más de 25 años de experiencia en América Latina, la compañía continúa expandiendo su presencia y su capacidad operativa en los principales mercados del continente.

Con esta incorporación, Salomon fortalecerá su posicionamiento en el Cono Sur apalancándose en la experiencia, la infraestructura y la visión de crecimiento sostenido de Sport Group en dichas regiones.

Según explicaron desde Salomon, esta colaboración refuerza el compromiso de la marca por acercarse a nuevos consumidores en Sudamérica de la mano de un socio estratégico que comparte su visión de crecimiento, la pasión por el deporte, el estilo de vida y un profundo conocimiento del mercado sudamericano.

“Salomon está ganando un impulso muy relevante a nivel global, y América Latina es una pieza clave en esa evolución. Esta alianza con Sport Group representa un paso firme hacia nuestra ambición regional: ampliar nuestra presencia, fortalecer nuestras relaciones B2B (negocio a negocio) y seguir posicionando a Salomon como una marca premium tanto en performance como en sportstyle, una de nuestras mayores apuestas hacia el futuro”, afirmó Katarina Cloidt, managing director de Salomon México y el resto de América Latina.

Esta alianza representa un hito dentro del crecimiento sostenido que Salomon ha registrado en América Latina en este último año. Como parte de una ambiciosa estrategia regional, la marca contempla la ejecución de 26 proyectos dirigidos al consumidor final durante el resto de 2025 que incluyen nuevas aperturas y renovaciones estratégicas en los principales mercados del continente, para así elevar la experiencia de marca para los consumidores.

Salomon sportstylee

Sobre Salomon

Se trata de una marca moderna de estilo de vida deportivo de montaña que crea calzado, ropa y equipo de deportes de invierno innovadores, premium y auténticos en los Alpes franceses. En el Annecy Design Center, diseñadores, ingenieros y atletas se reúnen para dar forma al futuro del deporte y la cultura.

Sobre Sport Group

Es una empresa con más de 25 años de trayectoria, con sede en Asunción (Paraguay) y presencia regional consolidada en Paraguay, Uruguay, Bolivia, Argentina, Chile, Ecuador y Centroamérica. Especializada en la distribución y comercialización de calzado, indumentaria, accesorios deportivos y de estilo de vida, su modelo de negocio combina tanto operaciones mayoristas como presencia retail. Parte de Holding Sport Group, cuenta con un equipo de comercio exterior, marketing y ventas muy capacitado, con experiencia específica en el manejo de marcas globalmente relevantes del segmento outdoor y sport lifestyle.

