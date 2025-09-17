Smartlife, diez años creciendo en los hogares uruguayos

Desde su creación, Smartlife —parte de Grupo Visuar— ha buscado ofrecer una solución completa para el hogar, con productos que combinan diseño, calidad y accesibilidad. A lo largo de sus 10 años, la marca no solo se consolidó en Uruguay , también logró expandirse a mercados como Argentina , Paraguay y Bolivia.

En esta entrevista, el director de Visuar Uruguay, Manuel Luelmo, repasa el camino recorrido.

Creamos la marca hace 10 años con el objetivo de seguir desarrollándonos en Uruguay. Con Grupo Visuar nos establecimos aquí hace 18 años, y vimos la necesidad de ofrecerles a los uruguayos una solución completa que abarcara todos los electrodomésticos del hogar. Encontramos que varias marcas se especializaban en un rubro, pero ninguna cubría todos los electrodomésticos de un hogar. Nos pusimos ese norte y apostamos a una propuesta integral, con un posicionamiento de marca internacional y con un precio adecuado. Queremos que quienes consuman los productos se sientan orgullosos. Para eso, trabajamos mucho en el marketing y el packaging, a la vez que invertimos en infraestructura, con un depósito de 3.000 metros cuadrados. Es una compañía que busca crecer constantemente.

Tenemos la mejor selección de proveedores. Además, trabajamos en el marketing a escala internacional. Al ser una marca regional, elegimos figuras internacionales para nuestras campañas. Y respetamos a nuestros clientes y consumidores para que se sientan felices y orgullosos al tener los productos en sus hogares.

En 2018 desembarcaron en Argentina. ¿Qué aceptación tuvo allí la marca?

En Argentina, Smartlife terminó líder de mercado en algunos rubros el año pasado, con los mismos productos que tenemos en Uruguay.

¿Cómo logran mantener un equilibrio entre calidad, precio y diseño?

Buscando el desarrollo en el largo plazo. Persiguiendo la excelencia, pensamos en otras variables más allá de solo vender. Queremos que nos elijan.

¿Qué importancia le dan a la funcionalidad y experiencia del usuario en el desarrollo de sus productos?

Estamos siempre buscando nuevos desarrollos para presentar productos innovadores, de nivel y al mismo tiempo que las principales marcas internacionales. Este año lanzamos torres de lavado, televisores QLED. Estamos a la vanguardia y orgullosos de acercarle al público local productos con la misma calidad y prestaciones de las marcas internacionales­, pero con precios mucho más accesibles.

¿Cuáles son los productos más emblemáticos de Smartlife? ¿En qué segmentos han tenido un mayor crecimiento?

Nuestro foco está en televisores, heladeras, lavado y pequeños electrodomésticos, que son la puerta de entrada a los hogares. Lo que buscamos es que en cada hogar haya un producto Smartlife. Por eso, nuestra campaña de aniversario está focalizada en todos los productos. Cualquier cliente es importante, cualquier producto es importante.

En estos 10 años, ¿qué evolución han notado en el cliente uruguayo?

En términos generales, el cliente uruguayo se ha animado a darse más gustos. Luego de la pandemia, muchos han querido aggiornar sus hogares y darles más importancia a la funcionalidad y al diseño de los electrodomésticos, por sobre el precio. Nos ha sorprendido, por ejemplo, la venta de las heladeras de dos puertas, cuando antes era un producto casi inaccesible. Todo ha ido evolucionando porque los precios son más accesibles y la gente se ha ido animando a invertir más en el hogar.

¿Qué representa para Smartlife este décimo aniversario?

Es un orgullo y estamos muy agradecidos a todos quienes han participado en este proyecto, a todos quienes nos eligen y apoyan.