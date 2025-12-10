Un mural impulsado por Adolfo Domínguez Perfumes convirtió plásticos en creatividad y conciencia ambiental

Para Adolfo Domínguez Perfumes, la sostenibilidad no es una tendencia: es una forma de pensar, crear y relacionarse con el mundo. Esa convicción —que inspira desde el diseño de sus fragancias hasta la manera de activar la marca en las ciudades— tomó cuerpo en Montevideo con un mural comunitario de gran formato realizado con plásticos reciclados, que fueron recolectados por vecinos, aliados y amigos de la casa.
Instalada sobre un muro de 6 × 3,5 metros en el Espacio de Arte Contemporáneo (EAC), la obra convierte el residuo en materia expresiva y devuelve a la comunidad una pieza que habla de cuidado, belleza y conciencia. El proyecto enfatiza el compromiso de la marca con un lujo responsable, capaz de emocionar sin perder de vista el impacto ambiental.
Para materializar la intervención, Adolfo Domínguez Perfumes impulsó dos acciones participativas: una jornada de limpieza en Playa Verde (donde se recogió parte de los materiales) y un taller abierto en el EAC, que sirvió para sumar manos al proceso creativo y documentar, en primera persona, la transformación del plástico en arte.
La iniciativa contó con la dirección artística de la colombiana Consuelo Guzmán, quien ya colaboró con la marca en 2024. En Montevideo, su rol se centró en orquestar el ensamblaje de piezas reutilizadas y en dialogar con equipos y referentes locales para que el mural reflejara el pulso de la ciudad.
El jueves 4 de diciembre, al atardecer, se celebró la inauguración con el corte de cinta, un cóctel y un momento de fragrance discovery: una invitación a explorar el universo olfativo de Adolfo Domínguez Perfumes, concebido con la misma sensibilidad que guía sus decisiones de ecodiseño y sus activaciones con propósito.
El proyecto contó con el apoyo de Plasticoin, compañía uruguaya especializada en soluciones de reciclaje y gestión circular de residuos que asesoró sobre materiales reutilizables y acompañó la limpieza de la playa.
La obra permanecerá expuesta por tres meses y podrá visitarse con entrada libre y gratuita.