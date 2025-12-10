¡Hola !

Un mural impulsado por Adolfo Domínguez Perfumes convirtió plásticos en creatividad y conciencia ambiental

Los plásticos para el mural comunitario fueron recolectados por vecinos, aliados y amigos de la casa

Mural colaborativo hecho con plásticos reciclados, en el Espacio de Arte Contemporáneo.

Mural colaborativo hecho con plásticos reciclados, en el Espacio de Arte Contemporáneo.

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Para Adolfo Domínguez Perfumes, la sostenibilidad no es una tendencia: es una forma de pensar, crear y relacionarse con el mundo. Esa convicción —que inspira desde el diseño de sus fragancias hasta la manera de activar la marca en las ciudades— tomó cuerpo en Montevideo con un mural comunitario de gran formato realizado con plásticos reciclados, que fueron recolectados por vecinos, aliados y amigos de la casa.

Instalada sobre un muro de 6 × 3,5 metros en el Espacio de Arte Contemporáneo (EAC), la obra convierte el residuo en materia expresiva y devuelve a la comunidad una pieza que habla de cuidado, belleza y conciencia. El proyecto enfatiza el compromiso de la marca con un lujo responsable, capaz de emocionar sin perder de vista el impacto ambiental.

