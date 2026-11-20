El Ministerio de Seguridad de Argentina detuvo al líder de un grupo internacional dedicado a asaltos, en un caso por el cual están arrestados desde 2024 dos líderes de la barra brava de Nacional

El túnel en el barrio San Isidro, parte de un frustrado plan de asalto a un banco del que participaron uruguayos.

En agosto de 2024, un repartidor que trabajaba en el barrio de San Isidro, al norte de Buenos Aires, alertó a la Policía por una varilla que asomaba entre el adoquinado de la calle y que casi lo hizo chocar mientras transportaba mercadería. La varilla terminó por guiar a los policías a un caso que mantiene repercusiones hasta hoy.

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Descubrieron un túnel de 150 metros, excavado desde un depósito ubicado a 200 metros del banco Macro. “Podría haber sido uno de los mayores golpes de la historia criminal argentina”, informó el Ministerio de Seguridad Nacional de ese país en un comunicado de prensa, donde narraba la investigación posterior al descubrimiento.

“Hacía bastante tiempo que no se veía una obra de ingeniería criminal de la capacidad de este túnel”, dijo la ministra de Seguridad argentina de entonces, Patricia Bullrich.

Por el hecho terminaron detenidos, semanas después, tres uruguayos. Todos fueron arrestados en Uruguay y extraditados a Argentina, donde continúan en prisión. Todos pertenecientes a la barra brava de Nacional, entre ellos dos de sus tres líderes. De los operativos participaron la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado, Interpol y la Guardia Republicana, que llevaron adelante operativos en San Luis (Canelones) y en los barrios montevideanos de Colón y Malvín Norte.

Bullrich dijo que la banda estaba integrada por los tres uruguayos y el resto de componentes argentinos. En total, “por lo menos 20 personas implicadas”, afirmó, con tareas repartidas de logística, transporte de camiones, construcción, vigilancia e ingeniería.