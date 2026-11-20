En agosto de 2024, un repartidor que trabajaba en el barrio de San Isidro, al norte de Buenos Aires, alertó a la Policía por una varilla que asomaba entre el adoquinado de la calle y que casi lo hizo chocar mientras transportaba mercadería. La varilla terminó por guiar a los policías a un caso que mantiene repercusiones hasta hoy.
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Descubrieron un túnel de 150 metros, excavado desde un depósito ubicado a 200 metros del banco Macro. “Podría haber sido uno de los mayores golpes de la historia criminal argentina”, informó el Ministerio de Seguridad Nacional de ese país en un comunicado de prensa, donde narraba la investigación posterior al descubrimiento.
“Hacía bastante tiempo que no se veía una obra de ingeniería criminal de la capacidad de este túnel”, dijo la ministra de Seguridad argentina de entonces, Patricia Bullrich.
Por el hecho terminaron detenidos, semanas después, tres uruguayos. Todos fueron arrestados en Uruguay y extraditados a Argentina, donde continúan en prisión. Todos pertenecientes a la barra brava de Nacional, entre ellos dos de sus tres líderes. De los operativos participaron la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado, Interpol y la Guardia Republicana, que llevaron adelante operativos en San Luis (Canelones) y en los barrios montevideanos de Colón y Malvín Norte.
Bullrich dijo que la banda estaba integrada por los tres uruguayos y el resto de componentes argentinos. En total, “por lo menos 20 personas implicadas”, afirmó, con tareas repartidas de logística, transporte de camiones, construcción, vigilancia e ingeniería.
Esta semana, el Ministerio de Seguridad argentino anunció novedades en la investigación, a cargo del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina. Tras 19 allanamientos, se arrestaron a tres personas, entre ellas dos uruguayos, y se identificaron a decenas de otras personas vinculadas con el plan de asalto. Entre estas se encuentra el presunto líder, quien ya participó en 2010 de un famoso robo a un banco Macro en Buenos Aires: denominado “el robo del milenio”, se logró con un boquete realizado desde un edificio lindero al banco para saquear 99 cajas de seguridad con un botín estimado de US$ 25 millones.
La investigación, que continúa en curso, determinó que el grupo está formado también por integrantes italianos. Además del robo al banco en San Isidro, tenían previstos robos a bancos en el barrio porteño de Recoleta y en la ciudad de Chivilcoy, ubicada en la provincia de Buenos Aires.
Algunos de los detenidos tienen antecedentes penales con robos en departamentos de personas de alto poder adquisitivo. Entre las tareas repartidas existían también especialistas en cerrajería, elaboración de contratos fraudulentos y coordinación internacional en movimiento de dinero.