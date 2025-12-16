Barré: el deporte que combina ballet, pilates y yoga y se ha vuelto tendencia

Desde actrices de Hollywood como Jennifer Aniston y Jessica Alba hasta modelos e influencers argentinas, mujeres famosas han popularizado y convertido en tendencia el barré, un deporte que combina técnicas de entrenamiento y posturas de pilates, ballet y yoga . Pero el origen de esta disciplina no es nuevo, sino que se remonta a la década de 1950. Fue la bailarina alemana Lotte Berk quien desarrolló los primeros ejercicios tras sufrir una lesión de espalda. En busca de un método que le permitiera fortalecerse sin forzar el cuerpo, Berk comenzó a adaptar movimientos de ballet con un enfoque terapéutico y postural.

Así nació el método Lotte Berk, considerado el antecedente directo del barré actual. Su propuesta combinaba la elegancia de la danza con ejercicios de fortalecimiento profundo orientados a mejorar la postura, la flexibilidad y la estabilidad sin impacto. Durante las décadas siguientes, el método se expandió y llegó con fuerza al Reino Unido y a Estados Unidos, donde comenzaron a surgir estudios especializados.

El nombre actual con el que se conoce la disciplina, barré, hace referencia a la barra de ballet. A partir de ejercicios inspirados en la danza clásica, el método incorpora técnicas del pilates y posturas del yoga adaptadas al lenguaje del fitness contemporáneo. El resultado es un entrenamiento de bajo impacto basado en movimientos pequeños, precisos y de alta repetición, que activan la musculatura profunda y trabajan el cuerpo de forma global.

Hoy, el barré se practica en gimnasios, estudios independientes y plataformas en línea de todo el mundo, con versiones que van desde entrenamientos suaves hasta clases de alta intensidad. Lejos del impacto, del desgaste articular y de las rutinas repetitivas de gimnasio, el barré propone un entrenamiento integral que combina fuerza, postura, elongación y conciencia corporal. Promete resultados visibles sin exigir cuerpos atléticos ni experiencia previa. Las clases suelen realizarse al ritmo de la música, con secuencias dinámicas que alternan trabajo de piernas, glúteos, brazos y core (como se le llama al centro del cuerpo, compuesto por abdomen, lumbares, pelvis y caderas). Se combinan ejercicios de pie, en la barra y en el suelo.

Su popularidad se explica, en parte, por su accesibilidad. No importa la edad, el nivel físico ni la experiencia previa en danza: el barré está diseñado para adaptarse a cada cuerpo. Quizás sea esa la característica que lo convirtió en una opción atractiva tanto para quienes se inician en el ejercicio físico como para quienes buscan una alternativa complementaria a entrenamientos más intensos.

Barre 2

Cómo es una clase de barré

Si bien cada gimnasio o estudio establece su propio estilo, las clases de barré suelen compartir una estructura similar. En general, comienzan con un calentamiento en el que se moviliza todo el cuerpo, ya sea en la barra o en el centro de la sala, y a veces con el uso de mancuernas de pocos kilos. A esto le sigue un bloque principal de trabajo en la barra, que puede extenderse durante unos 30 minutos, enfocado en piernas y glúteos.

El entrenamiento continúa con ejercicios de core en el suelo y finaliza con estiramientos que buscan relajar la musculatura y mejorar la flexibilidad. A lo largo de la clase, los movimientos se ejecutan de forma controlada y consciente. Se prioriza la postura correcta y la activación muscular.

El barré fortalece la resistencia muscular y la flexibilidad. Al tratarse de un entrenamiento sin impacto, protege las articulaciones y reduce el riesgo de lesiones, lo que lo convierte en una opción atractiva a largo plazo. Además, promueve como uno de sus valores principales la conciencia corporal. A través de la repetición y la corrección postural, quienes practican barré aprenden a identificar desequilibrios y malos hábitos de movimiento, e incorporan una mayor atención al cuerpo también fuera de la clase.

Apto para todo público

Cualquier persona puede practicar barré. Jóvenes, adultos e incluso ancianos. Pueden beneficiarse de esta disciplina quienes se están recuperando de lesiones o buscan un entrenamiento sin impacto. Muchos estudios, además, ofrecen clases adaptadas para embarazadas o para personas con necesidades específicas, ajustando la intensidad y los ejercicios. Lejos de exigir conocimientos de ballet, el barré se presenta como una versión accesible y funcional de movimientos inspirados en la danza. La barra actúa como soporte, no como elemento técnico, y permite profundizar el trabajo sin comprometer la estabilidad.

Sin embargo, este ejercicio físico suele ser más dinámico y musical que el yoga y el pilates. Las clases no están pensadas como espacios de relajación profunda, sino como entrenamientos activos en los que la música acompaña el ritmo del movimiento. Con el crecimiento de la disciplina, se han desarrollado cuatro variantes que responden a objetivos específicos. El barré clásico mantiene una estética más ligada al ballet, con movimientos fluidos y elegantes. El barré fitness tiene un enfoque más cercano al entrenamiento funcional y al trabajo cardiovascular. Un tercer tipo es el barré yoga-pilates, que está orientado a la movilidad, la flexibilidad y la conexión entre cuerpo y mente. La cuarta variante es el barré HIIT, que incorpora intervalos de alta intensidad para quienes buscan un mayor gasto calórico. Esta diversidad permite adaptar la práctica a distintos perfiles y necesidades sin perder la esencia del método.

Desde cualquier lugar

Otro factor clave en la expansión del barré ha sido su capacidad de adaptarse a distintos formatos. Aunque la barra fija es el elemento ideal, muchas clases pueden realizarse desde el living de una casa, con una silla o superficie estable como apoyo. Esto permitió que, sobre todo en los últimos años, el barré se consolidara también en modalidad online, lo que amplió su alcance y democratizó el acceso a la disciplina.

Este auge no parece responder solo a una moda pasajera. Su propuesta dialoga con las tendencias actuales del fitness y el wellness, que priorizan entrenamientos funcionales, conscientes y sostenibles en el tiempo. Al combinar fuerza, elasticidad y atención plena al cuerpo, esta disciplina responde a una demanda creciente de prácticas que no solo mejoren la condición física, sino que también promuevan equilibrio emocional y bienestar general.

En Montevideo, algunos estudios que ofrecen clases de barré son Punto Pilates (Pocitos), Estudio Uno Pilates (Pocitos) y BE, Ballet for Excercise (Punta Carretas). En Punta del Este, Manuela Vieira Santana enseña barré y ballet fit en su estudio Punta Barré.