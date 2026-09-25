Cuáles son los cinco barrios de Montevideo preferidos por los solteros

La profesión, los hobbies o el talento oculto pueden ser datos relevantes a la hora de filtrar una búsqueda de pareja y romper el hielo en una aplicación de citas, pero no son los únicos. Qué barrios preferimos y cuáles efectivamente frecuentamos son, al parecer, aspectos que dicen mucho más de una persona de lo que se cree, al igual que ese rincón que se elige para tomar un café o el parque a donde uno sale a caminar.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

En el entendido de que un barrio favorito funciona como un espejo de nuestro estilo de vida, nuestra personalidad y mundo interior, la aplicación de citas Happn presentó Neighborhood, una nueva funcionalidad que permite a sus usuarios incluir en su perfil los barrios con los que más se identifican de Montevideo, lo que da como resultado una especie de mapa afectivo de la capital uruguaya.

Aunque se suele asociar la actividad social montevideana a la franja costera, el ranking trajo algunas sorpresas: el Prado se consagró como el barrio preferido entre los solteros de la aplicación.

Con sus jardines verdes, sus avenidas arboladas y casas históricas, el Prado es una especie de oasis entre el cemento que predomina en prácticamente toda la ciudad capital. Esto podría revelar que la persona prefiere citas tranquilas al aire libre, pícnics o caminatas sin apuros o que disfruta de la naturaleza y valora la vida íntima y familiar.

Sorpresivamente, el Centro se posicionó en el segundo puesto del ranking. La elección puede hablar de un estilo práctico, de un perfil que prioriza llegar a cualquier punto de Montevideo de forma rápida, eliminando la necesidad de largos viajes diarios. Puede que con este tipo de persona surja un encuentro after office o un café al paso.

Parque Rodó

Con varias facultades a pocas cuadras de distancia, el Parque Rodó es el punto de encuentro por excelencia de los jóvenes. Quienes prefieren este barrio en general valoran el equilibrio entre la vida urbana, la naturaleza y la movida cultural, ya que se trata de una zona con una identidad muy definida que mezcla la cercanía al Río de la Plata con librerías independientes, ferias, propuestas gastronómicas y artísticas. No es un barrio para quienes prefieren la tranquilidad, ya que está marcado por la vida estudiantil y el tránsito de bulevar España en el día y por la movida nocturna durante la noche.

Pocitos

Pocitos es uno de los barrios más emblemáticos, dinámicos y cotizados de la ciudad, por lo que este favoritismo, que lo ubicó en cuarto puesto, suele reflejar un perfil que disfruta de la vida urbana y la comodidad. Es alguien que valora tener todo a 15 minutos: tener a pocos pasos de distancia un supermercado, un gimnasio, un café de especialidad y una farmacia, así como la rambla, el corazón del barrio. Posiblemente se trate de una persona sociable que valora el estilo cosmopolita, la calidad de vida y el equilibrio entre el movimiento de la ciudad y la serenidad del río.

Vista aérea de Kibon, en playa Pocitos. Nicolás Celaya /adhocFOTOS

Buceo

Quien prefiere Buceo por sobre otros barrios seguramente no quiera el ritmo frenético y ruidoso del centro, pero tampoco la desconexión total. Este barrio combina la elegancia costera con uno de los principales polos comerciales de la ciudad. Con su arquitectura moderna y cercanía al puerto deportivo, suele atraer a profesionales que disfrutan de un estilo de vida contemporáneo, así como de hacer deportes al aire libre o tomar mate frente al río.

Según la plataforma, la elección del barrio funciona hoy como un marcador de identidad más a la hora de buscar coincidencias, más aun en una ciudad donde los trayectos son cortos y la vida cotidiana está muy ligada a la identidad de cada rincón, el barrio se convierte en la excusa perfecta para dar el primer paso y llevar la conexión digital a un encuentro real.

"El barrio dice a veces más que una biografía. Con Neighborhood queríamos dar a nuestros usuarios y usuarias una forma sencilla y auténtica de mostrar quiénes son a través de los lugares que les gustan", explica Karima Ben Abdelmalek, CEO y presidenta de Happn.