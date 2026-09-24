El Fidae llega a su décima edición

Gente en obra. Nueve jornadas. Teatro, danza, circo, títeres. Tres ciudades. Espectáculos, talleres, charlas, exposiciones, premiaciones. Desde el 9 al 18 de octubre, el Instituto Nacional de Artes Escénicas (INAE) organiza en Montevideo, San José y Paysandú la décima edición del Fidae. Desde 2009, esta sigla devenida en término coloquial, que define el Festival Internacional de Artes Escénicas, aparece en el ambiente de los escenarios cada dos años, en primavera. Esta edición confirma la anualización del evento, anunciada el año pasado. El Fidae número 10 presentará 36 espectáculos, una decena de los cuales provienen de seis países: Argentina, Chile, España, Francia, Italia y Suiza.

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Esta vez el lema elegido es “Lo grande y lo pequeño”, un guiño a una obra del dramaturgo alemán Botho Strauss, de 1978, que se traduce en una intención de la curaduría, a cargo de Gustavo Zidan , director del INAE y también del Festival, de poner en pie de igualdad la potencia de las grandes producciones con la actividad incesante, singular y diversa del teatro independiente.

En la presentación, Zidan definió al festival como “una armonía de esfuerzos realizados por actores públicos e independientes, por grandes compañías y por pequeños equipos, y dirigido tanto a los espectadores habituales de artes escénicas como a quienes se acercan por primera vez”. Y agregó que, “como país chico, Uruguay está muy inserto desde sus orígenes en esa tensión entre lo pequeño y lo grande”.

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Esta edición se caracteriza por una fuerte presencia de obras nacionales y por ser el ámbito de estreno de varios espectáculos. Otro rasgo predominante son las coproducciones entre compañías extranjeras y nacionales, oficiales y privadas, y también entre varios agentes locales, incluidas las llamadas “fuerzas vivas” de cada departamento. En los acuerdos de producción para este festival intervienen organismos como el BPS, la Universidad de la República y el Mides que, según explica el INAE, facilitan a sus públicos el acceso, con el objetivo de promover la formación de audiencias y la universalización del acceso a la cultura. La idea que mueve esta edición y las futuras, al menos en esta administración, es que el Fidae “sea una política pública de marca país”.

En ese marco, cinco espectáculos que se presentarán en el Fidae surgieron de Nuestra, una convocatoria anual del INAE que promueve y financia la creación de dramaturgia nacional. Ellos son: Tierra santa, drama rural contemporáneo de Anaclara Alexandrino; Extreme Indoor experiencia, obra experimental de Federico Puig y Sebastián Calderón; Polifonía del no ser, obra de danza de Florencia Martinelli; Elefante, un vacío enorme, que fusiona clown y teatro físico, de la compañía Opa Plataforma Creativa; y Coreografía de la desobediencia, pieza de danza de Eugenia Silveira Chirimini.

El Fidae se inaugura con El teatro, obra del dramaturgo y coreógrafo francés Pascal Rambert escrita especialmente para la Comedia Nacional, que será interpretada por los 30 integrantes del elenco oficial y que marcará la despedida de Alejandra Wolff.

En línea con el lema del festival, el off montevideano estará representado por la comedia negra Mala persona, de Ezequiel Núñez, dirigida por Luis Pazos, sobre un sicario que intenta salirse del hampa, que en su segunda temporada ha tenido un gran éxito de público en el Teatro Alianza.

Hotel Monday (Francia-Argentina) en el Fidae. Maca De Noia

Francia, Chile, España... y Suárez

Los espectáculos extranjeros provienen de Argentina, Chile, Francia, Suiza, Italia y España y estarán organizados en tres estaciones: la Estación Francia destaca la influencia histórica de las artes escénicas francesas en la escena uruguaya y presentará espectáculos de teatro (la mencionada obra de Rambert con la Comedia), danza (la obra Signos particulares, en el Auditorio del Sodre) y circo (Hotel Monday, en el Solís).

La Estación Chile ofrece tres espectáculos del país trasandino, entre los que se destaca especialmente Habitar la casa, un proyecto comunitario y artístico que se llevará a cabo en el teatro Florencio Sánchez del Cerro.

En tanto, la Estación España retoma el vínculo local con el Festival de Teatro Clásico de Almagro y propone un Intercambio con el Festival Singular de Galicia. El Centro Dramático Gallego, en coproducción con El Galpón, presentará La gaviota, ensayo abierto, en la sala Atahualpa.

Correo, obra chilena en el Fidae. Jorge Sánchez

Y en el Teatro Odeón sucederá uno de los hechos más significativos del festival: el estreno de la nueva obra de Roberto Suárez, en el marco de la asociación entre el Auditorio de Tenerife y la compañía montevideana Pequeño Teatro Demorondanga. La pieza se llama Ballet y propone un viaje, en el estilo onírico y surrealista, dentro de la mente caótica, notoriamente deteriorada, de Amanda, una anciana que en su juventud fue bailarina de danza clásica. “Nos adentramos en un universo inquietante en el que la realidad se confunde con el ensueño”, promete la sinopsis. “Macabras y fatídicas presencias aparecen en ese páramo mental, acompañando a la protagonista en un recorrido en el que sus visiones transforman el escenario y desdibujan los límites entre lo que sucede y lo que imagina”.

También como una actividad oficial del Fidae, el viernes 16 en el Palacio Legislativo se otorgarán los premios INAE a la trayectoria, que reconocerán el trabajo de Tìteres Girasol, fundada por Javier Peraza y Ausonia Conde, y de Teatro Sin Fogón, de Fray Bentos, que este año celebra sus 40 años, dirigido desde su fundación por Estela Golovchenko y Roberto Buschiazzo.

Las sedes montevideanas del festival serán el Solís, los auditorios Adela Reta y Nelly Goitiño, El Galpón, los centros culturales Artesano y Florencio Sánchez, la Sala Lazaroff y el INAE. En San José será el Teatro Macció y en Paysandú, el Teatro Florencio Sánchez, el Centro Cultural Imagina y la Casa de la Cultura. La programación completa y la grilla de horarios están publicadas en fidae.mec.gub.uy y las entradas se venden en Tickantel, Abitab y RedTickets.