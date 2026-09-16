El Fidae celebra su décima edición con espectáculos de Uruguay y el exterior

Este año el lema es “Lo grande y lo pequeño”

Director de Cultura de Paysandú Eugenio Pozzolo, director de Cultura de San José Jorge Gutiérrez, directora nacional de Cultura Maru Vidal y coordinador del Instituto Nacional de Artes Escénicas Gustavo Zidan.

Intendenta de San José Ana María Bentaberri, directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo Débora Quiring, ministro de Cultura José Carlos Mahía y director de la Comedia Nacional José Miguel Onaindia.

Entre el viernes 9 y el domingo 18 de octubre se desarrollará el Festival Internacional de Artes Escénicas (Fidae), organizado por el Instituto Nacional de Artes Escénicas.

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El lema, en esta oportunidad, es “Lo grande y lo pequeño”, un guiño a la pieza de Botho Strauss de 1978 y una señal del camino que busca recorrer el festival: la confluencia de esfuerzos de actores públicos e independientes, de grandes compañías y pequeños equipos, y una propuesta dirigida tanto a los espectadores habituales de las artes escénicas como a quienes se acercan por primera vez.

En la presentación, realizada el miércoles 9 en la sala Zavala Muniz del Teatro Solís, el ministro de Cultura, José Carlos Mahía, dijo que se trata de la décima edición de un festival que se lleva adelante en los departamentos de Montevideo, San José y Paysandú. El Fidae “es de la gente, ya que atravesó distintas administraciones”, señaló, y llamó a que los ciudadanos se apropien de él. Mahía especuló con que sería más fácil hacerlo en la capital, pero la idea es reducir la desigualdad en el acceso a la cultura que existe entre Montevideo y el resto de los departamentos. Los espectáculos extranjeros serán de Francia, Chile y España.