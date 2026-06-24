¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

La escondida digital: la nueva herramienta de seducción

La lógica es simple: lo escaso vale más. Y no solo aplica a las redes sociales. El fenómeno atraviesa también los vínculos afectivos, la seducción y hasta la manera de construir presencia en grupos sociales

es todo un tema 1318 02
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Perfiles privados, cuentas sin foto, publicaciones archivadas, historias que duran segundos y personas que leen todo pero nunca responden. En una época en la que parecería obligatorio mostrarse, muchos jóvenes están haciendo exactamente lo contrario: desaparecer. Y quizás ahí esté el nuevo (aunque en realidad antiguo) poder.

Lo visible no siempre seduce. Se sabe que lo que genera fascinación es aquello que no termina de revelarse.

Leé además

trabajar mejor para sentirse peor: culpa, ia y productividad
Es todo un tema

Trabajar mejor para sentirse peor: culpa, IA y productividad

Por Santiago Perroni
basta de exigencias hacia las mujeres, que este rio ya esta casi desbordado
Es todo un tema

Basta de exigencias hacia las mujeres, que este río ya está casi desbordado

Por Patricia Mántaras de la Orden

En Las 48 leyes del poder, Robert Greene plantea que demasiado contacto reduce el valor y que la ausencia aumenta el respeto y el deseo. Una idea que, llevada al universo digital, parece explicar buena parte del comportamiento de las nuevas generaciones en redes sociales. Porque mientras durante años Instagram funcionó como una vidriera permanente de exposición, hoy el verdadero atractivo parece estar en esconderse. La ausencia empezó a cotizar alto.

Ya no gana necesariamente quien más publica. Muchas veces gana quien aparece menos. El perfil privado se volvió una especie de filtro social y emocional. La cuenta sin foto transmite misterio y produce una sensación de inaccesibilidad. Incluso el silencio se volvió una forma de comunicación. Hay personas que desaparecen semanas enteras y, cuando vuelven a subir algo, crean un impacto mucho mayor que quien publica todos los días.

La lógica es simple: lo escaso vale más. Y no solo aplica a las redes sociales. El fenómeno atraviesa también los vínculos afectivos, la seducción y hasta la manera de construir presencia en grupos sociales. Está la típica persona que lee todos los mensajes del grupo pero jamás responde. Sin embargo, cuando finalmente comenta algo, todos reaccionan. Lo mismo ocurre con quien tarda horas en contestar un mensaje o con quien nunca revela demasiado de sí mismo.

La ausencia deja espacio a la fantasía

En ese sentido, la seducción contemporánea parece construirse más desde lo incompleto que desde lo explícito. Mostrar demasiado elimina el misterio; mostrar apenas una parte despierta el deseo de descubrir el resto. Por eso, muchos perfiles jóvenes parecen diseñados como una especie de rompecabezas emocional: pocas publicaciones, historias ambiguas, silencios largos y apariciones esporádicas.

El concepto de aura, sobre el que ya escribió Walter Benjamin al hablar de la obra de arte en su época de reproductividad técnica, también parece reaparecer acá. El aura nace de cierta distancia, de algo que no puede consumirse completamente. Cuando todo está disponible todo el tiempo pierde magia.

Por eso también existe fascinación por las personas difíciles de leer. Porque obligan al otro a imaginar. Y la imaginación suele ser mucho más poderosa que la realidad concreta.

Ya no gana necesariamente quien más publica. Muchas veces gana quien aparece menos. El perfil privado se volvió una especie de filtro social y emocional. Ya no gana necesariamente quien más publica. Muchas veces gana quien aparece menos. El perfil privado se volvió una especie de filtro social y emocional.

Incluso hábitos aparentemente casuales —como llegar tarde siempre— pueden leerse desde esa lógica. La persona puntual se vuelve predecible; la impredecible genera expectativa. Nunca se sabe exactamente cuándo aparecerá, qué dirá o cuánto tardará en responder. Y en esa incertidumbre se construye parte del atractivo.

El viejo mecanismo aplicado a la vida digital. La cultura contemporánea parece haber entendido algo: en un mundo saturado de imágenes, el verdadero atractivo está en lo esquivo. No mostrarse entero. Administrar la presencia. Desaparecer un poco para aumentar el impacto del regreso parece ser la estrategia.

Algo similar ocurre con los artistas y las figuras que se vuelven­ míticas después de morir. La distancia y la imposibilidad terminan aumentando el valor simbólico de la obra. En la película argentina Mi obra maestra, protagonizada por Guillermo Francella y Luis Brandoni, justamente se juega con esa idea: un pintor olvidado adquiere muchísimo más valor cuando desaparece ­­­y el mundo cree que ha muerto. La ausencia convierte la obra en mito. El artista inaccesible se vuelve más deseado que el disponible.

Tal vez por eso tantos jóvenes hoy juegan a “la escondida” digital. No desaparecer del todo, sino apenas lo suficiente para crear interés. Estar pero no completamente. Mostrar pero no revelar. Una “nueva” forma de construir popularidad en la que el verdadero poder está en saber cuándo ausentarse.

Selección semanal
Mundial 2026

El gobierno pagó US$ 4,1 millones para transmitir el Mundial 2026 en Antel y Canal 5

Por Juan Francisco Pittaluga
Mundial 2026

Fútbol y política, un vínculo que ofrece visibilidad, notoriedad y, en caso de éxito, rédito electoral

Por Leonel García
Salud Pública

Ministra de Salud dijo en el Senado que no hubo “ningún apartamiento de las normas” en rebaja a sanción a anestesista

Por Leonel García
Salud Pública

La oposición le “retiró la confianza” a Lustemberg tras nueva comparecencia de la ministra al Senado

Por Leonel García

TE PUEDE INTERESAR

El invierno se llena de música y fantasía con una cartelera dominada por los musicales

El invierno se llena de música y fantasía con una cartelera dominada por los musicales

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Julio Fernández Techera es rector de la Universidad Católica desde 2016.

Julio Fernández Techera, rector de la UCU: "En el mundo universitario se viene otra revolución"

Por Carolina Villamonte
Xime Torres cocina con su hijo Juan Jacinto (extraído del libro Emoción en la cocina). 

4 recetas para cocinar con niños estas vacaciones

Por Clementina Delacroix Cardeza
El príncipe de Gales William participó de la procesión real de Royal Ascot junto a su esposa, la princesa Kate Middleton, quien volvió tras dos ediciones de ausencia por su tratamiento contra el cáncer. 

Reino Unido celebró una nueva edición del Royal Ascot, con el regreso de Kate Middleton