La escondida digital: la nueva herramienta de seducción

Perfiles privados, cuentas sin foto, publicaciones archivadas, historias que duran segundos y personas que leen todo pero nunca responden. En una época en la que parecería obligatorio mostrarse, muchos jóvenes están haciendo exactamente lo contrario: desaparecer. Y quizás ahí esté el nuevo (aunque en realidad antiguo) poder.

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Lo visible no siempre seduce. Se sabe que lo que genera fascinación es aquello que no termina de revelarse.

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En Las 48 leyes del poder, Robert Greene plantea que demasiado contacto reduce el valor y que la ausencia aumenta el respeto y el deseo. Una idea que, llevada al universo digital, parece explicar buena parte del comportamiento de las nuevas generaciones en redes sociales. Porque mientras durante años Instagram funcionó como una vidriera permanente de exposición, hoy el verdadero atractivo parece estar en esconderse. La ausencia empezó a cotizar alto.

Ya no gana necesariamente quien más publica. Muchas veces gana quien aparece menos. El perfil privado se volvió una especie de filtro social y emocional. La cuenta sin foto transmite misterio y produce una sensación de inaccesibilidad. Incluso el silencio se volvió una forma de comunicación. Hay personas que desaparecen semanas enteras y, cuando vuelven a subir algo, crean un impacto mucho mayor que quien publica todos los días.

La lógica es simple: lo escaso vale más. Y no solo aplica a las redes sociales. El fenómeno atraviesa también los vínculos afectivos, la seducción y hasta la manera de construir presencia en grupos sociales. Está la típica persona que lee todos los mensajes del grupo pero jamás responde. Sin embargo, cuando finalmente comenta algo, todos reaccionan. Lo mismo ocurre con quien tarda horas en contestar un mensaje o con quien nunca revela demasiado de sí mismo.

La ausencia deja espacio a la fantasía

En ese sentido, la seducción contemporánea parece construirse más desde lo incompleto que desde lo explícito. Mostrar demasiado elimina el misterio; mostrar apenas una parte despierta el deseo de descubrir el resto. Por eso, muchos perfiles jóvenes parecen diseñados como una especie de rompecabezas emocional: pocas publicaciones, historias ambiguas, silencios largos y apariciones esporádicas.

El concepto de aura, sobre el que ya escribió Walter Benjamin al hablar de la obra de arte en su época de reproductividad técnica, también parece reaparecer acá. El aura nace de cierta distancia, de algo que no puede consumirse completamente. Cuando todo está disponible todo el tiempo pierde magia.

Por eso también existe fascinación por las personas difíciles de leer. Porque obligan al otro a imaginar. Y la imaginación suele ser mucho más poderosa que la realidad concreta.

Ya no gana necesariamente quien más publica. Muchas veces gana quien aparece menos. El perfil privado se volvió una especie de filtro social y emocional. Ya no gana necesariamente quien más publica. Muchas veces gana quien aparece menos. El perfil privado se volvió una especie de filtro social y emocional.

Incluso hábitos aparentemente casuales —como llegar tarde siempre— pueden leerse desde esa lógica. La persona puntual se vuelve predecible; la impredecible genera expectativa. Nunca se sabe exactamente cuándo aparecerá, qué dirá o cuánto tardará en responder. Y en esa incertidumbre se construye parte del atractivo.

El viejo mecanismo aplicado a la vida digital. La cultura contemporánea parece haber entendido algo: en un mundo saturado de imágenes, el verdadero atractivo está en lo esquivo. No mostrarse entero. Administrar la presencia. Desaparecer un poco para aumentar el impacto del regreso parece ser la estrategia.

Algo similar ocurre con los artistas y las figuras que se vuelven­ míticas después de morir. La distancia y la imposibilidad terminan aumentando el valor simbólico de la obra. En la película argentina Mi obra maestra, protagonizada por Guillermo Francella y Luis Brandoni, justamente se juega con esa idea: un pintor olvidado adquiere muchísimo más valor cuando desaparece ­­­y el mundo cree que ha muerto. La ausencia convierte la obra en mito. El artista inaccesible se vuelve más deseado que el disponible.

Tal vez por eso tantos jóvenes hoy juegan a “la escondida” digital. No desaparecer del todo, sino apenas lo suficiente para crear interés. Estar pero no completamente. Mostrar pero no revelar. Una “nueva” forma de construir popularidad en la que el verdadero poder está en saber cuándo ausentarse.