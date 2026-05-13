¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Trabajar mejor para sentirse peor: culpa, IA y productividad

La inteligencia artificial ya resolvió parte de nuestros problemas laborales: ahorra tiempo, mejora resultados y automatiza tareas. Pero, mientras más útil se vuelve, más crece una incomodidad difícil de explicar

es todo un tema-1312
Búsqueda | Santiago Perroni
Por Santiago Perroni
Editor de Galería

Usar inteligencia artificial hoy tiene algo de secreto inconfesable. Se usa, se recomienda en voz baja y, si funciona demasiado bien, hasta se disimula. Como si en vez de una herramienta estuviéramos ante una trampa elegante: eficaz, pero moralmente sospechosa. Una especie de anabólico para oficinistas.

Lo charlaba con mi amigo Fabián: en su empresa ya resolvieron el problema de la productividad con Cloud Code. Todo sale mejor y más rápido. Lo único que no lograron optimizar —me decía— es esa sensación rara de estar haciendo las cosas, pero no del todo. Igual que esos hijos que llevan maquetas imposibles al colegio y apenas fingen modestia.

Leé además

lo que los hombres callan (y lo que dicen sin palabras)
Es todo un tema

Lo que los hombres callan (y lo que dicen sin palabras)

Por Santiago Perroni
tener dos medicos es no tener ninguno
Es todo un tema

Tener dos médicos es no tener ninguno

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
cuando no pasa nada, algo empieza: el aburrimiento como motor de nuevas ideas
Es todo un tema

Cuando no pasa nada, algo empieza: el aburrimiento como motor de nuevas ideas

Por Santiago Perroni

Le dije que capaz era un problema de adaptación, pero mientras lo escuchaba me daba cuenta de que no le estaba pasando solo a él. Queremos usar inteligencia artificial para todo, pero al mismo tiempo sentimos que en cualquier momento se nos va a aparecer la Inquisición de LinkedIn a preguntarnos cuánto de eso hicimos realmente nosotros.

Pero la principal culpa va por dentro. Porque en el fondo no estamos discutiendo la herramienta, sino algo más incómodo: la idea que tenemos sobre lo que significa hacer bien nuestro trabajo. Durante años asociamos valor con esfuerzo, tiempo invertido y dificultad. Y la IA rompe justamente eso.

Ahí aparece la tensión. Porque si el resultado mejora pero el esfuerzo disminuye, algo en nuestra lógica interna deja de cerrar. Como si trabajar mejor no fuera suficiente si no viene acompañado de cierta cuota de sacrificio.

Pasamos años quejándonos de procesos lentos, tareas repetitivas y reuniones que podrían haber sido mails, y cuando por fin aparece una herramienta que resuelve todo eso en minutos, lo primero que hacemos no es celebrarlo, sino sospechar. ¿Qué dirá mi editora? ¿Los lectores? ¿Mi mamá?

Productividad en alza, autoestima en duda

Siempre usamos herramientas sin ningún conflicto: la calculadora, Google, una planilla de Excel. Nunca hubo un escritor diciendo: “este párrafo no cuenta, lo alineó Word”, ni nadie renunció indignado porque una excavadora le estaba faltando el respeto a la pala.

Con la inteligencia artificial pasa algo distinto. No solo ayuda: se mete. Sugiere, arma, ordena. Tiene la energía de un pasante que todavía cree en la misión de la empresa. Ahí es donde se empieza a desdibujar la frontera. Ya no está tan claro si es asistencia o si, en algún punto, te está haciendo el trabajo.

Capaz por eso incomoda. Porque de golpe nos obliga a hacernos una pregunta que antes no existía: ¿qué significa exactamente hacer algo “uno mismo” en 2026? ¿Abrir el documento? ¿Tener la idea? ¿Editar bien? ¿O resistirse heroicamente a cualquier ayuda como si estuviéramos en los 2000? (época en la que copiábamos todo de Wikipedia o Rincón del Vago, pero con dignidad).

Tampoco es que tengamos mucho margen para el romanticismo. Porque mientras dudamos, otros ya están trabajando mejor, más rápido y con menos culpa. Y ahí la incomodidad se vuelve doble: moral y práctica. No usar estas herramientas no te hace más puro, te hace más lento, lo cual es un problema porque el mercado laboral puede tolerar la culpa, pero no la ineficiencia.

Según el Work Trend Index de Microsoft y LinkedIn, tres de cada cuatro trabajadores del conocimiento (periodistas, programadores, creativos) ya usan inteligencia artificial en su día a día. Muchos, incluso, por su cuenta, sin esperar que la empresa lo formalice. Es decir, la mayoría ya cruzó ese pequeño umbral moral que otros seguimos discutiendo.

A lo mejor el diferencial ya no está en ejecutar, sino en algo más discreto: saber qué pedir, qué usar, qué descartar. Curar más que producir, tomar decisiones más que acumular horas. No suena muy épico y nadie se gana un premio por “haber elegido bien qué no hacer”, aunque probablemente ahí esté, cada vez más, el verdadero trabajo.

Y, para cerrar, la aclaración: este texto lo escribí sin ayuda (supuestamente). Si bien, a esta altura, el problema ya no es cómo se hizo, sino que igual alguien, incluido uno mismo, va a dudar.

Tal vez, en esa duda radique el verdadero estándar de calidad.

Selección semanal
Reunión de la OCDE en Uruguay

Desde París, Beatriz Argimón coordina reunión de la OCDE en Uruguay

Por Redacción Búsqueda
Gobierno

Dirigente comunista visitó el portaaviones estadounidense USS Nimitz

Por Redacción Búsqueda
Feria del Libro

Los 50 años de la Feria del Libro de Buenos Aires como símbolo

Por Damián Tabarovsky
Inversiones

Creció el negocio de gestores y asesores de inversión: su clientela y cuánto dinero manejan

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Coreógrafo de Michael Jackson y Madonna con Galería: “Nadie entiende lo que implica ese nivel de fama”
Video

Coreógrafo de Michael Jackson y Madonna con Galería: “Nadie entiende lo que implica ese nivel de fama”

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
El empresario Lou Rinaldi es el primer uruguayo en convertirse en embajador de Estados Unidos en el país.

Lou Rinaldi: “Nunca esperé viajar a Estados Unidos, empezar desde cero y volver como embajador”

Por Rosana Zinola
Edificio Soler, en av. Agraciada y Marcelino Sosa.

Montevideo y el devenir histórico de una ciudad ganada por la desidia

Por Magdalena Cabrera
De Los Caracoles, Barcelona, el chef Alex Rodríguez Usón y el integrante de la sexta generación de propietarios Pablo Bofarull.

Punta del Este: restaurante histórico de Barcelona deslumbra con menú catalán

Por Clementina Delacroix Cardeza