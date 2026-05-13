Trabajar mejor para sentirse peor: culpa, IA y productividad

Usar inteligencia artificial hoy tiene algo de secreto inconfesable. Se usa, se recomienda en voz baja y, si funciona demasiado bien, hasta se disimula. Como si en vez de una herramienta estuviéramos ante una trampa elegante: eficaz, pero moralmente sospechosa. Una especie de anabólico para oficinistas.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Lo charlaba con mi amigo Fabián: en su empresa ya resolvieron el problema de la productividad con Cloud Code. Todo sale mejor y más rápido. Lo único que no lograron optimizar —me decía— es esa sensación rara de estar haciendo las cosas, pero no del todo. Igual que esos hijos que llevan maquetas imposibles al colegio y apenas fingen modestia.

Es todo un tema Cuando no pasa nada, algo empieza: el aburrimiento como motor de nuevas ideas

Es todo un tema Lo que los hombres callan (y lo que dicen sin palabras)

Le dije que capaz era un problema de adaptación, pero mientras lo escuchaba me daba cuenta de que no le estaba pasando solo a él. Queremos usar inteligencia artificial para todo, pero al mismo tiempo sentimos que en cualquier momento se nos va a aparecer la Inquisición de LinkedIn a preguntarnos cuánto de eso hicimos realmente nosotros.

Pero la principal culpa va por dentro. Porque en el fondo no estamos discutiendo la herramienta, sino algo más incómodo: la idea que tenemos sobre lo que significa hacer bien nuestro trabajo. Durante años asociamos valor con esfuerzo, tiempo invertido y dificultad. Y la IA rompe justamente eso.

Ahí aparece la tensión. Porque si el resultado mejora pero el esfuerzo disminuye, algo en nuestra lógica interna deja de cerrar. Como si trabajar mejor no fuera suficiente si no viene acompañado de cierta cuota de sacrificio.

Pasamos años quejándonos de procesos lentos, tareas repetitivas y reuniones que podrían haber sido mails, y cuando por fin aparece una herramienta que resuelve todo eso en minutos, lo primero que hacemos no es celebrarlo, sino sospechar. ¿Qué dirá mi editora? ¿Los lectores? ¿Mi mamá?

Productividad en alza, autoestima en duda

Siempre usamos herramientas sin ningún conflicto: la calculadora, Google, una planilla de Excel. Nunca hubo un escritor diciendo: “este párrafo no cuenta, lo alineó Word”, ni nadie renunció indignado porque una excavadora le estaba faltando el respeto a la pala.

Con la inteligencia artificial pasa algo distinto. No solo ayuda: se mete. Sugiere, arma, ordena. Tiene la energía de un pasante que todavía cree en la misión de la empresa. Ahí es donde se empieza a desdibujar la frontera. Ya no está tan claro si es asistencia o si, en algún punto, te está haciendo el trabajo.

Capaz por eso incomoda. Porque de golpe nos obliga a hacernos una pregunta que antes no existía: ¿qué significa exactamente hacer algo “uno mismo” en 2026? ¿Abrir el documento? ¿Tener la idea? ¿Editar bien? ¿O resistirse heroicamente a cualquier ayuda como si estuviéramos en los 2000? (época en la que copiábamos todo de Wikipedia o Rincón del Vago, pero con dignidad).

Tampoco es que tengamos mucho margen para el romanticismo. Porque mientras dudamos, otros ya están trabajando mejor, más rápido y con menos culpa. Y ahí la incomodidad se vuelve doble: moral y práctica. No usar estas herramientas no te hace más puro, te hace más lento, lo cual es un problema porque el mercado laboral puede tolerar la culpa, pero no la ineficiencia.

Según el Work Trend Index de Microsoft y LinkedIn, tres de cada cuatro trabajadores del conocimiento (periodistas, programadores, creativos) ya usan inteligencia artificial en su día a día. Muchos, incluso, por su cuenta, sin esperar que la empresa lo formalice. Es decir, la mayoría ya cruzó ese pequeño umbral moral que otros seguimos discutiendo.

A lo mejor el diferencial ya no está en ejecutar, sino en algo más discreto: saber qué pedir, qué usar, qué descartar. Curar más que producir, tomar decisiones más que acumular horas. No suena muy épico y nadie se gana un premio por “haber elegido bien qué no hacer”, aunque probablemente ahí esté, cada vez más, el verdadero trabajo.

Y, para cerrar, la aclaración: este texto lo escribí sin ayuda (supuestamente). Si bien, a esta altura, el problema ya no es cómo se hizo, sino que igual alguien, incluido uno mismo, va a dudar.

Tal vez, en esa duda radique el verdadero estándar de calidad.