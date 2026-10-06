Novak Djokovic será anfitrión de un exclusivo retiro de tenis y bienestar en Marruecos

La experiencia será del 18 al 20 de diciembre en Amanjena, un resort de lujo en Marrakech, e incluirá meditación, respiración, tratamientos de spa y menús seleccionados por el propio tenista

Hay gente que se va tres días a Marrakech a conocer la medina y volver con una valija llena de especias. Y hay gente que va a Marrakech para que Novak Djokovic le explique cómo respirar.

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El tenista serbio llevará en diciembre su particular fórmula de rendimiento y bienestar a Amanjena, el exclusivo resort de Aman ubicado a las afueras de Marrakech, donde dirigirá Stillness and Strength: A Novak Djokovic Retreat, un retiro de tres días que combinará tenis, meditación, respiración, tratamientos de spa y comida diseñada según sus propios criterios. Será del 18 al 20 de diciembre y tendrá cupos limitados.

La propuesta tiene una diferencia importante con esos retiros que llevan el nombre de una celebridad, pero en los que la celebridad aparece únicamente en el folleto: Djokovic estará presente y será quien conduzca el programa. Es el segundo retiro presencial que realiza junto con Aman, después de una primera edición en Amanyara, en las islas Turcas y Caicos. Desde 2024, además, el tenista es embajador global y asesor de bienestar de la cadena.

De la cancha al mat El programa incluirá clases magistrales de tenis a cargo del serbio, pero también sesiones de mindfulness, meditación y trabajo respiratorio destinadas a aprender a manejar la presión y mantener la concentración. La propuesta busca trasladar algunas de las rutinas que el campeón utiliza en su preparación y recuperación desde la cancha hacia la vida cotidiana.

Entre los tratamientos incluidos aparecen un hammam beldi (ritual de purificación y exfoliación corporal) de 60 minutos y un masaje terapéutico con aceite de argán de otros 60 minutos, además del acceso a las instalaciones de bienestar del hotel.