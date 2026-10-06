¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Novak Djokovic será anfitrión de un exclusivo retiro de tenis y bienestar en Marruecos

La experiencia será del 18 al 20 de diciembre en Amanjena, un resort de lujo en Marrakech, e incluirá meditación, respiración, tratamientos de spa y menús seleccionados por el propio tenista

Novak Djokovic.

Novak Djokovic.

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Hay gente que se va tres días a Marrakech a conocer la medina y volver con una valija llena de especias. Y hay gente que va a Marrakech para que Novak Djokovic le explique cómo respirar.

El tenista serbio llevará en diciembre su particular fórmula de rendimiento y bienestar a Amanjena, el exclusivo resort de Aman ubicado a las afueras de Marrakech, donde dirigirá Stillness and Strength: A Novak Djokovic Retreat, un retiro de tres días que combinará tenis, meditación, respiración, tratamientos de spa y comida diseñada según sus propios criterios. Será del 18 al 20 de diciembre y tendrá cupos limitados.

Leé además

Yoga en el Octogono de Agó.
Modo zen

Yoga en verano: cuatro espacios para bajar un cambio en el este

Por Katherine Kilian
siete ?looks? de naomi osaka que unen el tenis con la moda
La cancha como pasarela

Siete ‘looks’ de Naomi Osaka que unen el tenis con la moda

Por Redacción Galería
Sergio Goloubintseff, Gonzalo Lasale y Marcelo Filippini.
Presentación

Un libro que explora el pensamiento estratégico y la presión mental en el tenis

Por Felipe Barbeito

La propuesta tiene una diferencia importante con esos retiros que llevan el nombre de una celebridad, pero en los que la celebridad aparece únicamente en el folleto: Djokovic estará presente y será quien conduzca el programa. Es el segundo retiro presencial que realiza junto con Aman, después de una primera edición en Amanyara, en las islas Turcas y Caicos. Desde 2024, además, el tenista es embajador global y asesor de bienestar de la cadena.

De la cancha al mat

El programa incluirá clases magistrales de tenis a cargo del serbio, pero también sesiones de mindfulness, meditación y trabajo respiratorio destinadas a aprender a manejar la presión y mantener la concentración. La propuesta busca trasladar algunas de las rutinas que el campeón utiliza en su preparación y recuperación desde la cancha hacia la vida cotidiana.

Entre los tratamientos incluidos aparecen un hammam beldi (ritual de purificación y exfoliación corporal) de 60 minutos y un masaje terapéutico con aceite de argán de otros 60 minutos, además del acceso a las instalaciones de bienestar del hotel.

La alimentación tampoco queda librada al azar. Los menús diarios serán seleccionados por el propio Djokovic, de acuerdo con la filosofía de nutrición que el tenista ha incorporado a su preparación deportiva.

Un escenario especial

Amanjena está instalado entre jardines, palmeras y olivares, con las montañas del Atlas como telón de fondo. El complejo tiene dos canchas de tenis de tierra batida, un spa, dos hammams y una piscina exterior climatizada de 33 metros. Está a unos 20 minutos del aeropuerto de Marrakech-Menara y a pocos minutos de la medina.

El hotel, inspirado en la arquitectura tradicional marroquí, está organizado alrededor de un gran estanque central y combina arcos, patios, jardines y construcciones en tonos rosados, característicos de Marrakech. Forma parte de Aman, la cadena internacional de hoteles y resorts de lujo.

El precio, de momento, no aparece publicado. Tampoco se informa cuántas personas podrán participar. Aman solamente señala que los lugares son limitados y que hay que solicitar la reserva con antelación.

Selección semanal
Conexión Ganadera

Damnificados de Conexión Ganadera empezaron a cobrar; otros negocian un segundo acuerdo

Por Ana Morales
Investigación histórica

Dictadura uruguaya e Israel fueron aliados políticos “contra el comunismo internacional”; el petróleo distanció el vínculo

Por Sergio Israel
Detrás de los números

Nuestra (deficitaria) conversación económica: ¿quiénes hablan y de qué?

Por Ismael Grau
Ana Ribeiro

Ana Ribeiro y Gerardo Caetano fueron incorporados a la Comisión de Nomenclatura de Montevideo

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Novak Djokovic.

Novak Djokovic será anfitrión de un exclusivo retiro de tenis y bienestar en Marruecos

Por Redacción Galería
Flavio Bolsonaro, y su esposa, Fernanda Bolsonaro, hacen gestos durante las elecciones presidenciales en Río de Janeiro, Brasil, el 4 de octubre de 2026.

Padre de familia, evangélico y heredero de una dinastía: quién es Flávio Bolsonaro

Por Cecilia Presa
Qué es Hyrox, el deporte de moda que mezcla ‘running’ y gimnasio

Qué es Hyrox, el deporte de moda que mezcla ‘running’ y gimnasio

Por Redacción Galería
Gabriel Peveroni y Emmanuel Carrère.

Emmanuel Carrère presentó su nuevo libro, ‘Koljós’, en un Teatro Solís lleno

Por Felipe Barbeito