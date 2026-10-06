Novak Djokovic será anfitrión de un exclusivo retiro de tenis y bienestar en Marruecos

Hay gente que se va tres días a Marrakech a conocer la medina y volver con una valija llena de especias. Y hay gente que va a Marrakech para que Novak Djokovic le explique cómo respirar.
La experiencia será del 18 al 20 de diciembre en Amanjena, un resort de lujo en Marrakech, e incluirá meditación, respiración, tratamientos de spa y menús seleccionados por el propio tenista
Hay gente que se va tres días a Marrakech a conocer la medina y volver con una valija llena de especias. Y hay gente que va a Marrakech para que Novak Djokovic le explique cómo respirar.
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El tenista serbio llevará en diciembre su particular fórmula de rendimiento y bienestar a Amanjena, el exclusivo resort de Aman ubicado a las afueras de Marrakech, donde dirigirá Stillness and Strength: A Novak Djokovic Retreat, un retiro de tres días que combinará tenis, meditación, respiración, tratamientos de spa y comida diseñada según sus propios criterios. Será del 18 al 20 de diciembre y tendrá cupos limitados.
La propuesta tiene una diferencia importante con esos retiros que llevan el nombre de una celebridad, pero en los que la celebridad aparece únicamente en el folleto: Djokovic estará presente y será quien conduzca el programa. Es el segundo retiro presencial que realiza junto con Aman, después de una primera edición en Amanyara, en las islas Turcas y Caicos. Desde 2024, además, el tenista es embajador global y asesor de bienestar de la cadena.
El programa incluirá clases magistrales de tenis a cargo del serbio, pero también sesiones de mindfulness, meditación y trabajo respiratorio destinadas a aprender a manejar la presión y mantener la concentración. La propuesta busca trasladar algunas de las rutinas que el campeón utiliza en su preparación y recuperación desde la cancha hacia la vida cotidiana.
Entre los tratamientos incluidos aparecen un hammam beldi (ritual de purificación y exfoliación corporal) de 60 minutos y un masaje terapéutico con aceite de argán de otros 60 minutos, además del acceso a las instalaciones de bienestar del hotel.
La alimentación tampoco queda librada al azar. Los menús diarios serán seleccionados por el propio Djokovic, de acuerdo con la filosofía de nutrición que el tenista ha incorporado a su preparación deportiva.
Amanjena está instalado entre jardines, palmeras y olivares, con las montañas del Atlas como telón de fondo. El complejo tiene dos canchas de tenis de tierra batida, un spa, dos hammams y una piscina exterior climatizada de 33 metros. Está a unos 20 minutos del aeropuerto de Marrakech-Menara y a pocos minutos de la medina.
El hotel, inspirado en la arquitectura tradicional marroquí, está organizado alrededor de un gran estanque central y combina arcos, patios, jardines y construcciones en tonos rosados, característicos de Marrakech. Forma parte de Aman, la cadena internacional de hoteles y resorts de lujo.
El precio, de momento, no aparece publicado. Tampoco se informa cuántas personas podrán participar. Aman solamente señala que los lugares son limitados y que hay que solicitar la reserva con antelación.