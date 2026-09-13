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Un libro que explora el pensamiento estratégico y la presión mental en el tenis

Gonzalo Lasale propone una obra que busca ir más allá de la técnica y poner el foco en la cabeza del deportista

Sergio Goloubintseff, Gonzalo Lasale y Marcelo Filippini.

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Ana Costemalle, Manuela Lasale, Victoria Costemalle y Gabriel Muñoz.&nbsp;

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Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

El tenis también se juega lejos de la raqueta y la pelota. Esa es una de las ideas que atraviesa La mente gana: pensamiento estratégico en el tenis, el libro que Gonzalo Lasale presentó el lunes 7 de setiembre en la tienda TL Sports de Punta Carretas Shopping.

Familiares, amigos y personas vinculadas al tenis se acercaron para acompañar al autor, mientras que algunos de los que recorrían el shopping se detenían, curiosos, frente a la presentación. Lasale estuvo acompañado por Sergio Goloubintseff, encargado de introducirlo, y por el extenista Marcelo Filippini, quien se sumó a la oratoria.

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El entrenador explicó que uno de los motivos que lo llevó a escribir fue la necesidad de dejar por escrito los conocimientos y experiencias que acumuló durante años de trabajo, además de una inquietud personal que siempre había tenido por escribir y transmitir sus ideas. La pandemia terminó de impulsar ese proyecto.

Lejos de ser un manual técnico, el libro se concentra en la dimensión mental del tenis: la presión, las emociones, la toma de decisiones y el comportamiento del deportista frente a situaciones de exigencia. La cancha aparece así como un escenario para hablar también del ser humano y de cómo enfrenta los momentos de mayor tensión.

La presentación terminó con la firma de ejemplares por parte de Lasale y un cóctel entre los presentes.

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