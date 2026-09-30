Lula amplía ventaja sobre Bolsonaro en sondeos de primera vuelta; habría empate técnico en un balotaje

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, amplió su ventaja en los sondeos de intención de voto sobre el senador Flávio Bolsonaro, a seis días de los comicios presidenciales, aunque ambos siguen en empate técnico de cara a una eventual segunda ronda electoral, según dos encuestas publicadas este lunes 28 de setiembre.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería .

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Los sondeos de Quaest y Nexus muestran un crecimiento del actual mandatario en la intención de voto para la primera vuelta del próximo domingo 4 de octubre. Sin embargo, el escenario se estrecha de manera considerable si ninguno consigue superar el 50% de los votos válidos y ambos deben volver a enfrentarse el 25 de octubre en un balotaje.

Según la encuesta de Quaest, encargada por el diario local 'O Globo' y ' TV Globo', Lula cuenta con el 39% de la intención de voto, frente al 34% de Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro. La semana pasada, la diferencia era de cuatro puntos: 37% para el mandatario y 33% para su principal rival.

Brasil Flávio Bolsonaro: el heredero que navega sobre la ola ultraderechista global en busca de un nombre propio

Brasil La polémica de la Virgen de Aparecida: religión y bulos en la disputa entre Flávio Bolsonaro y Lula

La tendencia es similar en el sondeo de BTG Pactual/Nexus, que sitúa a Lula en el 42% y a Bolsonaro en el 37%. En la medición anterior, el jefe de Estado que aspira a la reelección registraba un 40%, mientras que el senador se encontraba en el 37%.

En ambos estudios, por lo tanto, Lula amplió a cinco puntos su ventaja para un escenario de primera vuelta.

Un escenario mucho más ajustado en caso de balotaje

La diferencia se reduce en las proyecciones para un eventual balotaje. Quaest muestra a Lula y Bolsonaro empatados con el 42% de la intención de voto. Hace una semana, el legislador de derecha aparecía con el 42% y el actual mandatario con el 41%.

Nexus, por su parte, ubica a Lula con el 46% y a Bolsonaro con el 44%. La diferencia de dos puntos se encuentra dentro del margen de error del estudio. En la encuesta anterior, el resultado era de 46% a 45% a favor del presidente.

Los dos sondeos tienen un margen de error de dos puntos porcentuales.

En la medición de Quaest, ninguno de los demás candidatos supera el 4% de intención de voto. Los indecisos representan el 5%, mientras que un 10% afirma que votará en blanco o nulo o que no acudirá a las urnas.

La encuesta también presenta una evaluación dividida sobre la gestión del actual mandatario: el 49% de los consultados desaprueba su Gobierno, frente a un 46% que lo aprueba.

Brasil se prepara para las urnas

Los últimos sondeos se conocieron después de que el Gobierno anunciara el viernes 25 de septiembre la prohibición de las apuestas deportivas y los casinos en línea, una medida de gran impacto que la oposición calificó de "electorera".

Quaest realizó su encuesta entre el 24 y el 27 de septiembre, mientras que Nexus entrevistó a 2.000 personas entre el 25 y el 27.

Alrededor de 158 millones de brasileños están llamados a votar el próximo domingo 4 de octubre.

Además de elegir presidente, los ciudadanos renovarán la Cámara de Diputados y dos tercios del Senado, y escogerán a los gobernadores de los 27 estados y el Distrito Federal.

Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos ese día, Lula y Bolsonaro volverían a verse las caras en una segunda vuelta prevista para el 25 de octubre.

Con EFE, Reuters y medios locales

FUENTE:FRANCE24