Senadores del Frente Amplio son quienes más usan los autos oficiales: hicieron más del 90% de las solicitudes de traslados

Durante el primer año y medio de la actual legislatura, los senadores solicitaron en 128 oportunidades el uso de los vehículos oficiales con los que cuenta la Cámara Alta. Según la respuesta a un pedido de acceso a la información pública que realizó Búsqueda , 118 de las solicitudes de viajes (92%) —entre el 18 de febrero de 2025 y el 5 de setiembre de este año— fueron realizadas por parlamentarios del Frente Amplio .

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Esos viajes totalizaron un recorrido de 7.754 kilómetros. La mayoría (casi el 70%) de ellos tuvieron como destino u origen el Aeropuerto Internacional de Carrasco, desde o hacia los domicilios particulares o el Parlamento. Pero también se registraron viajes de ida y vuelta a Treinta y Tres para la inauguración de la cosecha de arroz, el 13 de marzo de 2025, la Expoactiva de Soriano, el 17 de marzo de 2026, o a Durazno, por una actividad de la Comisión de Educación, el 26 y el 27 de mayo de 2026. De esos kilómetros, 6.930 correspondieron a los viajes solicitados por los senadores oficialistas.

Los viajes, en vehículos manejados por choferes del Senado , fueron autorizados, ajustados a reglamento y por motivos inherentes a la tarea parlamentaria, aseguró a Búsqueda un funcionario de la Cámara Alta que interviene en los trámites. Explicó también que es “habitual” que un legislador pida un auto y viaje con otros integrantes de una misma comisión, por ejemplo.

Finanzas públicas La flota oficial volvió a crecer el año pasado y son casi 18.500 los vehículos del Estado

El senador que solicitó más traslados fue Óscar Andrade: fueron 17 viajes y 751 kilómetros. El que recorrió más kilómetros fue Sebastián Sabini, que totalizó 1.851 kilómetros (el 24,5% del total) en 15 traslados. Uno de ellos resultó el más extenso de todos: a Treinta y Tres, un viaje de ida y vuelta en el día.

“El viaje a Treinta y Tres lo pedí yo, pero fuimos varios senadores integrantes de la Comisión de Ganadería”, explicó Sabini a Búsqueda . “Yo vivo en Atlántida y mi tarea cotidiana por lo general la hago en mi auto, salvo un período del año pasado, en que no lo tuve”, agregó. “Si bien no hay ninguna política al respecto en la bancada, parte de lo que nos propusimos en este período es que el Parlamento tenga más presencia en el interior. Siempre (los viajes) han sido por actividad parlamentaria, oficial, con la solicitud correspondiente”, afirmó Sabini.

Andrade, coordinador de la bancada frenteamplista, no respondió las consultas de Búsqueda.

Otros senadores que solicitaron traslados de forma más frecuente son Daniel Caggiani (16), Bettiana Díaz (12) y Eduardo Antonini y Blanca Rodríguez (11). “Generalmente me traslado por medios propios, en transporte individual o colectivo. Cuando tengo alguna actividad en el exterior, representando al Parlamento, desde mi secretaría solicitan el traslado” al aeropuerto, respondió Caggiani, quien integra la Asamblea Eurolatinoamericana y la Unión Interparlamentaria.

De los senadores frenteamplistas, Daniel Borbonet, Patricia Kramer y Gustavo González no solicitaron vehículo de la cámara para traslados, según la respuesta al pedido de acceso a la información. En ese listado “no se incluye información sobre los traslados de los coches al servicio de la Presidencia (o presidencia en ejercicio)”, aclara el documento, en alusión a la situación de la vicepresidenta Carolina Cosse.

“Sería bueno que se analizara también lo que pasó en el período anterior”, señaló un legislador oficialista ante las consultas de Búsqueda, quien aseguró que en el período pasado hubo un uso más “discrecional” de los vehículos del Senado. “Quizás sea porque somos los que más legisladores tenemos y más trabajamos”, afirmó otro. Un representante del oficialismo sugirió investigar el uso de vehículos oficiales en los ministerios y entes autónomos, y remarcó que el Senado dispone solo de cuatro vehículos para 30 legisladores.

Los viajes de la oposición

Hubo cuatro viajes solicitados que figuran a nombre de “varios legisladores”, sin especificar cuáles, todos ellos realizados el 16 de junio de 2025, entre la Biblioteca Nacional y el Palacio Legislativo. Ese día hubo una recorrida que incluyó a la frenteamplista Rodríguez, el colorado Robert Silva y la blanca Graciela Bianchi luego de que la biblioteca anunciara su cierre temporal.

Los senadores de la oposición, en tanto, solicitaron seis viajes. Cinco fueron pedidos por Bianchi, en cuatro de los cuales también aparece la solicitud de Silva. El restante fue solicitado por el nacionalista Carlos Camy.

Según la respuesta del Senado, la flota de la cámara consta de cinco vehículos, todos marca Toyota y todos de 2026. Al no ser una flota muy grande, lo más frecuente es que los legisladores usen su propio vehículo, señalaron las fuentes parlamentarias.