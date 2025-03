A las autoridades de Secundaria

Sr. Director:

Me dirijo a ustedes para expresar mi frustración y tristeza respecto a la asignación de liceo para el próximo año. Ingresé al Liceo 59 en 2023, y desde ese momento he trabajado arduamente para mantener una conducta ejemplar. Nunca he tenido observaciones, nunca he llevado una materia a examen o a diciembre ni he tenido conflictos con profesores o compañeros. En resumen, he sido un estudiante comprometido y respetuoso con todos en la institución.

Cuando se abrió el período de solicitudes para ingresar a cuarto año, elegí el Liceo 63 como mi primera opción, ya que considero que necesito un cambio de ambiente. No deseaba continuar otro año en el Liceo 59 y confiaba en que, al haber colocado esa opción como la principal, la asignación de liceo reflejaría mi solicitud.

Sin embargo, me sorprendió mucho saber que fui asignado nuevamente al Liceo 59, mientras que muchos de mis compañeros, con los que tengo una buena relación, fueron asignados al Liceo 63. Mi madre y yo hemos intentado hacer todo lo posible para gestionar un cambio, pero siento que no hemos sido escuchados y no se ha tomado en cuenta mi solicitud.

Me gustaría expresar que me siento muy desmotivado y triste con esta decisión. Después de dos años de esfuerzo académico, esta asignación tiene un impacto negativo en mi educación y bienestar emocional. Me siento aislado y sin apoyo dentro de mi liceo actual, ya que no tengo una relación cercana con los compañeros de mi clase o las personas dentro del liceo.