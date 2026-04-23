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    Aclaración

    Sr. director:

    El semanario Búsqueda, en cumplimiento de los estándares éticos que rigen nuestra labor informativa, hace constar lo siguiente:

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    Homero Bagnulo

    Eficacia de las mascarillas durante la pandemia
    Mario Pareja

    Una responsabilidad compartida

    1. En relación con la carta publicada en la edición de fecha 22 de mayo de 2025 del semanario Búsqueda, sección Cartas al Director, titulada “La situación de la Armada Nacional”, suscrita bajo el seudónimo Almirante Canaris, este medio se desvincula totalmente de las afirmaciones vertidas en dicho espacio por su autor.

    2. Admitimos que el contenido no cumplió con nuestros protocolos y estándares de publicación. Lamentamos que un espacio bajo nuestra responsabilidad haya sido utilizado para difundir aseveraciones que afectan la reputación y la imagen pública de los interesados y de la Armada Nacional.

    3. Disculpa pública: Pedimos nuestras más sinceras disculpas a los afectados, contralmirantes Diego Vizcay, Gustavo Luciani, Miguel De Souza, Héctor Magliocca y José Ruiz, así como a toda la familia naval, por los perjuicios, angustias y el menoscabo a su dignidad que esta publicación pudo haber ocasionado.

    Corresponde, en primer lugar, precisar que en su momento se autorizó la publicación de la referida carta, así como de todas las anteriores suscritas bajo el seudónimo Almirante Canaris, por la convicción de que su autor material era el contralmirante Otto Gossweiler Puch, quien las remitía por intermedio del capitán de navío Carlos Fernando Rodríguez Graña, que actuaba en su representación.

    Por ello, manifestamos a la Justicia, cuando fuimos intimados a revelar la identidad del autor, que este era el contralmirante Otto Alexis Gossweiler Puch.

    Que la retractación que posteriormente hicimos ante el Poder Judicial fue para comunicar que se había recibido una nueva nota del capitán de navío Carlos Fernando Rodríguez Graña, en la que, si bien por un lado reconocía habernos remitido la carta en cuestión, por otro alegaba desconocer quién era su autor y, sin embargo, afirmaba que no era el contralmirante Otto Alexis Gossweiler Puch.

    Este medio entiende que fue objeto de una burda maniobra con la aviesa intención de deslindar eventuales responsabilidades personales, tanto del autor de la nota como de quien la entregó materialmente.

    Medidas a tomarse: Por todo ello, informamos que el contenido en cuestión habrá de ser removido de forma definitiva de todas nuestras plataformas digitales y se han tomado las medidas administrativas correspondientes para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir, así como publicar, en igual formato y espacio que se le dio a la carta referida, la disculpa pública precedente.

    Reiteramos nuestro compromiso con la verdad y el respeto a los derechos individuales.

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