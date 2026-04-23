Una responsabilidad compartida

El 27 de julio de 1984 fallecía en Montevideo Miguel Ángel Pareja. Como creador, Pareja fue un “destacado pintor del movimiento colorista” (Tulia Álvarez de Dross) que incursionó en la pintura de caballete, el muralismo, el mosaiquismo y el arte textil. Como educador, enseñó en varios liceos y, por más de 30 años, en la ENBA, donde fundó el Taller de Mosaico y fue su director entre 1964 y 1973. Pareja fue un artista socialmente comprometido, vinculó el arte, la estética y técnicas artísticas con el momento histórico que le tocó vivir.

Según Enrique Aguerre, “Pareja marca el campo del arte de nuestro país, muy tempranamente, a través de la pintura, para luego extender su interés hacia el mosaico y el arte textil. Como docente comparte el conocimiento profundo de una práctica artística basada en una ética de creador y ciudadano”. Para Peluffo Linari, “Pareja constituye uno de los pilares fundamentales de las artes plásticas en Uruguay durante el siglo XX, no solamente por la diversidad y calidad de su obra como artista, sino también por la relevancia social de su pensamiento y de su trabajo en el campo pedagógico”. Marcel Suárez señala que “es válido decir que Pareja es un artista moderno, en tanto dedicó su vida a la búsqueda permanente de nuevas formas, a la experimentación en distintos lenguajes y técnicas, sin conformarse con la simple repetición de las enseñan­zas de sus maestros”. Cipriano Vitureira decía que “Pareja no es solo pintor… Eso se da siempre por añadidura. Lo principal es ser artista, creador”.

Durante sus últimos años, Pareja seleccionó algunas de sus obras que él consideró descriptivas de su evolución estética y solicitó que ellas se mantuviesen unidas. En 2016, las 58 obras —38 cuadros, 7 cerámicas, 7 mosaicos, 5 telas estampadas y 1 tapiz— fueron cedidas en comodato a la Asociación Civil Centro Cultural Miguel Ángel Pareja. Ellas constituyen la base fundacional del Museo Pareja el cual, ubicado en Las Piedras, fue inaugurado en 2025 como el primer museo de arte de Canelones. El Museo Pareja, inscripto en el Registro Nacional de Museos y Colecciones Museográficas del Uruguay, salvaguarda una valiosa y única colección representativa de la obra plástica de Miguel Ángel Pareja.

¿Es dicha colección patrimonio artístico del Uruguay? La palabra patrimonio tiene su etimología en el latín patrimonium, sustantivo compuesto de patris, “del padre”, y onium, “recibido”, refiriendo a los bienes heredados, individual o familiarmente, por vía paterna. En 1789, después de la Revolución francesa, la palabra equivalente patrimoine adquiere un nuevo significado. Comienza a aplicarse a bienes que han perdido su utilidad económica original y a otros muchos que carecen de valor como tal. Estos son “tesoros” apreciados por su valor artístico, acumulación de tiempo —antigüedad— o relación con el poder político o religioso: colecciones de arte, monumentos y edificios emblemáticos. Este nuevo significado de patrimonio modifica también sus referentes que ya no son individuos o familias, sino pueblos, ciudades y naciones. Es la herencia que nos identifica y decidimos conservar.

¿Qué merece ser llamado patrimonio y conservado como tal? Patrimonio es todo aquello que juzgamos digno de conservación por motivos no utilitarios, elementos elegidos como representativos de la cultura de un pueblo. En la mayoría de los países, el patrimonio cultural constituye una categoría conceptual y legal. En Uruguay, la Ley 14.040 establece que son patrimoniales los “bienes relacionados con hechos históricos, personalidades, o representativos de la cultura uruguaya”. El patrimonio cultural incluye aquellos “bienes, muebles o inmuebles, que poseen un valor estético, histórico o intelectual relevante”. Por la diversidad y calidad de su obra plástica, la relevancia histórica y social de su pensamiento y sus contribuciones a la educación artística, la obra de Miguel Ángel Pareja es patrimonio cultural de Las Piedras, de Canelones y de Uruguay.

La responsabilidad por la preservación del patrimonio cultural es compartida por instituciones públicas y de la sociedad civil y, en el caso de bienes privados, por los propios dueños. El Estado desempeña un rol fundamental en la conservación de dicho patrimonio, ya que debe garantizar su protección y salvaguarda para futuras generaciones. El órgano ejecutor es la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. Ella propone los marcos legales, declara los bienes patrimoniales, gestiona su restauración y protección, y promueve el turismo cultural y la educación ciudadana sobre su identidad y valor histórico. Los gobiernos departamentales y municipales comparten la gestión de salvaguardar los bienes patrimoniales en sus territorios. En Uruguay, la sociedad civil se ha organizado en asociaciones y fundaciones para custodiar y salvaguardar el patrimonio cultural.

La Asociación Civil, gestora del Museo Pareja, es una de ellas. Sin recursos presupuestales comprometidos, recibe el apoyo del Gobierno de Canelones el cual cubre los costos de los servicios básicos y cede un funcionario. No tiene personal rentado ni permanente y es gestionada por voluntarias y voluntarios. La Asociación Civil ha logrado preservar la colección de obras de Pareja con base en el trabajo voluntario, aportes económicos de socios, profesores y de los gobiernos —fondos concursables del MEC y de la Intendencia de Canelones, así como convenios sociales del Ministerio de Transporte y Obras Públicas— y el apoyo de profesores de la Facultad de Artes. Por más de 12 años ha sido una labor realizada a partir del voluntarismo tanto de recursos humanos como económicos. Al aprobar el Plan Director del Museo Pareja, la Comisión Especial Asesora del Registro Nacional de Museos expresó: “Se visualiza un sostenimiento institucional basado fundamentalmente en voluntariado por lo que se alienta a la incorporación de personal rentado y estable”.

La preservación de las obras de arte y la gestión del Museo Pareja no es sostenible con base en el voluntariado. El museo requiere una robusta y sostenible base económica así como personal capacitado permanente. Estas condiciones trascienden las posibilidades de la Asociación Civil, ya que ella no es una fundación y sus recursos son limitados. Un desafío es que en la medida en que las obras están en comodato estas no pueden ser enajenadas ni adquiridas por el Estado para un eventual museo estatal.

La responsabilidad por salvaguardar el legado de Pareja recae sobre toda la sociedad uruguaya. “Miguel Ángel Pareja nos lega un rico acervo del cual todos somos responsables de preservar para la comunidad toda” (Enrique Aguerre). Cada sector de la sociedad —Estado, sociedad civil y privados— debe asumir su responsabilidad en la salvaguarda del legado de Pareja. Los actores son la Asociación Civil Centro Cultural Miguel Ángel Pareja, la cual, al ser depositaria del comodato de las obras de Pareja, gestiona y alberga el museo. Los agentes estatales, responsables de proteger el patrimonio nacional y departamental, involucran al Área de Museos de la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y las Direcciones de Patrimonio y Cultura de la Intendencia de Canelones que deberán aportar recursos económicos para gestionar el museo y contratar, o aportar, el personal capacitado —de dirección museística y museográfica, técnicos en preservación, educación y seguridad—. El Municipio de Las Piedras mantendrá su esencial apoyo logístico. La salvaguarda del legado patrimonial de Miguel Ángel Pareja debe ser un emprendimiento plurisectorial y polinstitucional con responsabilidades compartidas a nivel nacional.

“Todo lo que se haga para salvar la obra de Pareja constituirá un simple acto de justicia” (Juan Carlos Onetti, 1988).

Mario Pareja