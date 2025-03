En la revista Galería, del 06/03/25, N° 1252, pág. 58, en el parágrafo “Dos caminatours”, se menciona a África de las Heras como entre “varias mujeres de la historia uruguaya”. Me gustaría conocer, aparte de su vida en el Uruguay —de la que algo conozco—, qué aporte realizó al movimiento feminista. Que fue una persona de un coraje inconmensurable no me cabe ninguna duda. Pero es un ejemplo de que se guió por el principio de que “el fin justifica los medios”. Sin embargo, a diferencia de Eichmann —que era un burócrata”, ella actuó con plena convicción.