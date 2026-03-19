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Escribir sobre una pérdida no es sencillo. Más aún en un mundo que gira tan rápido que parece no poder permitirnos los duelos. Digo los duelos porque estos se dan desde múltiples lugares. Escribo hoy desde el lugar de amiga y colega ante la partida del funcionario del Servicio Exterior, el embajador Dr. Álvaro Moerzinger.

El embajador era un ser noble, alegre y porfiado. Trabajador, constructor de equipos y muy gregario. No era, ni pretendía serlo, de aquellos que asocian rangos con distancias. Al contrario, él era un funcionario público al servicio de la República. Como todos, con grandes aciertos y los desaciertos que nuestra humanidad nos otorga, por suerte.

De todos los valores de Álvaro, sin embargo, me permitiré señalar su capacidad de conversar con quienes pensaban distinto. De hacer tesis y antítesis y elaborar una síntesis. Ya fuera en su condición de diplomático, ya fuera en su condición de amigo. Teníamos grandes coincidencias, pero también amplias discrepancias. Nunca jamas sentí nuestras discusiones con pesar. Siempre eran una opción para desarrollar la argumentativa y la dialéctica.

Álvaro era de los colegas que ayudaban a crecer. El primer artículo que escribí para una revista diplomática fue porque él me dijo al pasar que seguro me saldría muy bien. Yo era tercera secretaria y era 2008. Ese artículo fue sobre la tradición de asilo en el Uruguay. No era un tema que el embajador manejara, pero lo leyó constructivamente y lo alentó. Meses después armábamos juntos un artículo sobre el centenario del Tratado de la Laguna Merín y lo publicábamos en una número de la Revista Diplomática de la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior, esa misma que él ayudó proactivamente a crear en tiempos aún complejos junto con otros y otras colegas. No era esta una práctica tan común entonces y, sin embargo, allí estamos a cuatro manos escribiendo.