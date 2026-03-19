  • Cotizaciones
    jueves 19 de marzo de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Álvaro Moerzinger

    Sr. director:

    Escribir sobre una pérdida no es sencillo. Más aún en un mundo que gira tan rápido que parece no poder permitirnos los duelos. Digo los duelos porque estos se dan desde múltiples lugares. Escribo hoy desde el lugar de amiga y colega ante la partida del funcionario del Servicio Exterior, el embajador Dr. Álvaro Moerzinger.

    Leé además

    Dr. Jorge Cassinelli

    La profesionalización del servicio exterior
    Juan Daniel Balbis 

    Aportes para fortalecer la seguridad pública

    El embajador era un ser noble, alegre y porfiado. Trabajador, constructor de equipos y muy gregario. No era, ni pretendía serlo, de aquellos que asocian rangos con distancias. Al contrario, él era un funcionario público al servicio de la República. Como todos, con grandes aciertos y los desaciertos que nuestra humanidad nos otorga, por suerte.

    De todos los valores de Álvaro, sin embargo, me permitiré señalar su capacidad de conversar con quienes pensaban distinto. De hacer tesis y antítesis y elaborar una síntesis. Ya fuera en su condición de diplomático, ya fuera en su condición de amigo. Teníamos grandes coincidencias, pero también amplias discrepancias. Nunca jamas sentí nuestras discusiones con pesar. Siempre eran una opción para desarrollar la argumentativa y la dialéctica.

    Álvaro era de los colegas que ayudaban a crecer. El primer artículo que escribí para una revista diplomática fue porque él me dijo al pasar que seguro me saldría muy bien. Yo era tercera secretaria y era 2008. Ese artículo fue sobre la tradición de asilo en el Uruguay. No era un tema que el embajador manejara, pero lo leyó constructivamente y lo alentó. Meses después armábamos juntos un artículo sobre el centenario del Tratado de la Laguna Merín y lo publicábamos en una número de la Revista Diplomática de la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior, esa misma que él ayudó proactivamente a crear en tiempos aún complejos junto con otros y otras colegas. No era esta una práctica tan común entonces y, sin embargo, allí estamos a cuatro manos escribiendo.

    Álvaro fue un colega que construyó puentes con otras generaciones, que hizo amigos en la casa y fuera de ella, que disfrutó con plenitud ser un diplomático porque lo vivió como una forma privilegiada de servir a la Republica. Un colega capaz de mantener su posición y crear consenso. Es ese su legado y esa esa nuestra promesa. Sé que es la mía, pero también la de muchos de mis colegas, y esa es la forma más relevante de todo homenaje.

    Cristina Mansilla

    Consejera del Servicio Exterior

    Selección semanal
    Política exterior

    Antes de Carolina Ache, Carlos Enciso fue sondeado como posible embajador en Portugal

    Por Redacción Búsqueda
    Oficialismo

    Frente Amplio fijó su Congreso José ‘Pepe’ Mujica para mediados de octubre

    Por Redacción Búsqueda
    Política y género

    Partidos políticos se comprometen a trabajar en protocolos que den “garantías” para denunciar violencia de género

    Por Victoria Fernández
    Uruguay XXI

    Mayoría de empresas estadounidenses están satisfechas haciendo negocios en Uruguay, según encuesta de instituto oficial

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Yamandú Orsi y Gabriel Oddone, en la conferencia de prensa del martes 17.

    Empresariado siente alivio con anuncios de Oddone, pero pide cambios más profundos

    Por Redacción Búsqueda
    Intendencia de Montevideo.

    Lacalle Pou planteó a ediles blancos que no apoyen préstamo para obras en la IM, y el oficialismo cuestiona su “intervención”

    Por  Federico Castillo  y Nicolás Delgado
    Sede de la Suprema Corte de Justicia.

    Suprema Corte de Justicia inició una investigación administrativa por la muerte de Jonathan Correa

    Por Redacción Búsqueda
    Sesión de la Cámara de Representantes, el 1 de marzo de 2026. 

    En el primer año de la legislatura, senadores y diputados se tomaron en promedio 28 días de licencia

    Por Santiago Sánchez
    // Leer el objeto desde localStorage