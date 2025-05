Antisionismo

Por otra parte, los israelíes cumplieron liberando, en silencio, sin show, los casi 2.000 prisioneros miembros de Hamás. La mayoría de ellos convictos por haber cometido crímenes de sangre (asesinar judíos). Tenemos que aclarar que fue un intercambio absolutamente asimétrico. Por un lado, los prisioneros palestinos sometidos a proceso y condenados. Cumplían su pena en las cárceles de Israel. Sitios de reclusión monitoreados por inspectores de organismos internacionales independientes que controlan la excelencia de estas instalaciones. Por otro lado, Hamás libera 33 ciudadanos inocentes que fueron arrancados de sus casas en kibutzin, que son modelos de convivencia comunitaria, y fueron arbitrariamente mantenidos en túneles en condiciones infrahumanas.

Cuando se venció el plazo de la primera fase y habiendo cumplido lo pactado, Israel pidió la liberación del resto de los rehenes para continuar con la segunda fase del alto al fuego. Esto urgía porque, después de un año y medio de reclusión en los túneles de Gaza, la situación de los rehenes corría (y aún corre) riesgo de vida. Hamás no aceptó. De ahí en más, Netanyahu, que es un duro derechista que no le tiembla la mano al tomar decisiones, decidió entrar nuevamente en Gaza como forma de presionar a Hamás a cumplir con este pedido humanitario. La guerra no es solo el fracaso de la diplomacia, es el fracaso de la razonabilidad, de esa aspiración de superación humana que late en todo ser bien nacido. Sin embargo, no debemos olvidar que quien comenzó esta guerra fue Hamás.

El articulista de marras dice que hay “cientos de marchas de judíos progresistas” de todo el mundo que gritan “no en nuestro nombre”. Nunca vi una manifestación de ese tenor, pero, en todo caso, son una minoría que pueden hacer uso de la libertad de expresión sin temor a represalias.

Algo totalmente distinto es lo que pasó en Gaza en estas últimas semanas, donde miles de palestinos se manifestaron contra Hamás. Los primeros días los dejaron marchar, pero muy pronto comenzaron a ser cazados por Hamás, asesinados a palos y dejados en el frente de sus casas como escarmiento. Este es el modelo de gobierno teocrático y criminal al que se enfrenta Israel.

Lo que todos vemos por todo el mundo son manifestaciones de universitarios de izquierda con kufiya y banderas palestinas gritando: “Del río hasta el mar”, en claro apoyo a Hamás y su mandato divino de borrar a Israel del mapa. Esto sí se ve en los informativos un día sí y otro también, mientras que los misiles de Hamás, de Hezbollah, de los hutíes y del propio Irán (financiador y proveedor de armas a todos ellos) siguen dirigiéndose a Israel. Un país que, desde su misma fundación, por el mandato de las Naciones Unidas de 1948, ha sido atacado por sus vecinos árabes que se oponían a la creación de un Estado judío. Y estos ataques no han cesado hasta el último el 7 de octubre de 2023 que desencadenó esta guerra.

El autor menciona el comunicado de una asociación cultural israelita. Esta organización judía progresista y humanista, creo que ultraintencionalmente termina haciéndole el juego a la izquierda antisemita (hoy día lo políticamente correcto es definirse como antisionista). Emitieron un comunicado utópico donde da por sentado que si Israel se retira de Gaza y de Judea y Samaria (Cisjordania) los palestinos se avendrían a un dialogo para lograr la paz. ¿Qué pasó cuando Israel se retiró en 2005 de la franja de Gaza? Simplemente atacaron al pueblo de Israel con misiles, ataques suicidas y asesinatos mientras se preparaban para el 7 de octubre. Fabricaban misiles con las cañerías de agua, entrenaban en campos militares, construían una red infernal de túneles para refugiarse cuando las FDI atacaran.

Los túneles particularmente fueron construidos debajo de hospitales y escuelas, mientras que los civiles quedaban arriba como escudo humano. Recordemos que muchos hospitales y escuelas en Gaza son financiadas y dirigidas por la ONU. Sin embargo, eran (son) centros de comando de Hamás.

En agosto de 2024 se conoció esta noticia: “La ONU declaró que nueve (9) empleados que trabajaban para su agencia de refugiados de Palestina (UNRWA) serán despedidos luego que la comisión investigadora concluyó que estarían implicados en los ataques del 7 de octubre”.

El autor dice que “la ciencia y la tecnología ha sido utilizada por la fuerza invasora israelí para mutilar y matar a miles de hombres, mujeres y niños”. Y pone como respaldo de sus palabras las declaraciones de un cirujano inglés Nizam Mamode que atendía en el hospital Nasser en Khan Younes. Las FDI llevaron a cabo un ataque el mes pasado al hospital Nasser y eliminaron terroristas entre los cuales había un encumbrado dirigente de Hamás, Ismail Barhoum, que estaba en el centro de comando de Hamás del hospital. Este médico inglés, ¿no sabía que había milicianos de Hamás en el hospital? Lo menos que podemos decir es que el testimonio de este Dr. Mamode es poco confiable.

En marzo del año pasado Israel atacó y tomó el control del Hospital Al-Shifa, el más grande al norte de Gaza, y ahí también había un centro de comando de los terroristas. Tomaron prisioneros a 80 terroristas y hubo varios muertos, entre ellos un alto comandante de las fuerzas de seguridad interna de Hamás.

Pero el articulista no deja de sorprendernos, dice: “El presidente Orsi y sus asesores… o son ignorantes o son cómplices del Estado antidemocrático y supremacista de Israel”. ¿No sabe el autor que Israel es el único Estado democrático del Medio Oriente? O piensa que la Gaza de Hamás es democrática y en ella brilla la libertad y la justicia. Por otra parte, el Estado de Israel no es supremacista. Entre sus 10 millones de habitantes viven 2 millones de árabes que tienen representación en el Knesset. Además, viven beduinos, drusos, tailandeses, etc., y todos gozan de derechos y libertades.

El autor de este artículo pone varios ejemplos más apoyados en evidencia muy débil e insustancial: videos de YouTube, declaraciones en medios claramente sesgados, relatos de personajes sospechosos de estar comprometidos con la causa palestina, etc. Por lo cual no vamos a seguir analizando el artículo a fin de evitar caer en los lugares comunes de la izquierda antisemita.

No sorprende que la izquierda le haya quitado las banderas del antisemitismo a la ultraderecha. En definitiva, desde antes de la aparición del nazismo en Europa, los bolcheviques, con Lenin y Stalin, ya perseguían a los judíos. Y después de Stalin la nomenklatura soviética de la segunda mitad del siglo XX se alió decididamente con los enemigos de Israel.

Por lo tanto, debemos tomar muy en serio estas opiniones destempladas. Ciertamente no son tan violentas como el crimen de odio de David Fremd en Paysandú o la macabra representación de un muñeco diabólico con la estrella de David en la frente por parte de unas jóvenes fascistas. Pero le allanan el camino a los grupos marxistas del FA que tratan de empujar al gobierno a cambiar su rumbo hacia posturas francamente antisemitas. Y no tengo mucha confianza en la firmeza de las decisiones de este gobierno.

Y esto es algo que debemos tener muy presente, en el FA hay grupos que gravitan en su estructura y que son ancestralmente antisemitas. Su posicionamiento ideológico es tan firme que no tienen el menor reparo en exigir que se detenga una colaboración científica, como la oficina de innovación en Jerusalén, sacrificando el avance científico y tecnológico del país. Su ideología racista y discriminatoria es extraña a la idiosincrasia e historia del Uruguay. Por eso nos declaramos radical y fervientemente en contra de estas corrientes ideológicas.

Dr. Francisco E. Estevez Carrizo