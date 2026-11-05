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    Arbitraje contra Aratirí

    Sr. director:

    En la edición de Búsqueda de la semana pasada, aparece una nota sobre la resolución del arbitraje que la empresa india Aratirí inició contra nuestro país. En esa nota el secretario de Presidencia, Dr. Jorge Díaz, sostiene textualmente: “Si hubiéramos hecho cagada, no hubiéramos ganado el juicio”.

    A mi juicio hay un relato sesgado de los hechos, porque no detalla cuáles fueron las distintas instancias y pareciera que de sus palabras surge que los que ganaron el juicio fueron los miembros del actual gobierno del Frente Amplio, y esa no es la secuencia real.

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    El arbitraje se ganó el 6 de agosto de 2020, durante el gobierno del Dr. Luis Lacalle Pou. El tribunal arbitral rechazó el reclamo de US$ 3.536 millones que Aratirí reclamaba contra Uruguay. El tribunal arbitral acogió la objeción de jurisdicción interpuesta por Uruguay, y ordenó reintegrar a Uruguay US$ 4.097.149 de gastos, etcétera. O sea, quien ganó el juicio en ese momento fue el gobierno de Lacalle Pou.

    Posteriormente, los inversores apelaron ese laudo ante el tribunal de París y fue anulado (febrero de 2023). Esta nueva situación provocó que el gobierno de Lacalle Pou presentara un recurso de casación ante la Corte Permanente de Arbitraje, la cual resolvió favorablemente y devolvió el asunto al Tribunal de Apelación para un nuevo examen. Esto sucedió en abril de 2025, ahora, durante el gobierno del Frente Amplio, el que siguió el asunto, y en octubre de 2026 el tribunal rechazó la solicitud de anulación del laudo obtenido por la administración de Lacalle Pou, y por consecuencia se confirmó la victoria obtenida por la administración de Lacalle Pou.

    Por último, este asunto que tanto peligro causó al Uruguay se produjo durante la presidencia de José Mujica, y parte de la del Dr. Tabaré Vázquez, pues los inversores cuestionaron actuaciones estatales entre 2012 y 2017(gobiernos de Mujica y Vázquez).

    Como conclusión, el gobierno del Lacalle Pou no solo no generó el problema, sino que lo resolvió en primera instancia y, como consecuencia de su recurso de casación, dejó encaminada la vía de la victoria de Uruguay ante Aratirí.

    Dr. Fernando Belhot

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