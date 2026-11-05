  • Cotizaciones
    jueves 05 de noviembre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La denuncia de un delito

    Sr. director:

    En Uruguay, quien denuncia un delito no abre una causa: entra en una fila. Desde 2017, la Fiscalía tiene un monopolio casi total de la acción penal. En teoría eso garantiza una investigación profesional. En la práctica, para el particular que denuncia, suele significar meses de silencio, un expediente que va de oficina en oficina y nadie que se haga cargo.

    El primer contacto, la seccional policial, suele ser el primer fracaso. Las denuncias se toman de forma incompleta, los hechos se resumen sin sentido jurídico y los documentos de la víctima no se agregan. A veces ni siquiera se ingresan. No es mala fe, sino falta de formación, de personal y de protocolos. Pero una denuncia mal tomada es la base sobre la que se construye todo lo demás.Luego la denuncia espera que la DPA, la unidad que reparte las denuncias, le asigne una fiscalía. Las semanas se vuelven meses, y en ese tiempo nadie es responsable de la investigación. Mientras tanto se borran registros telefónicos y cámaras, los testigos olvidan y los bienes se mueven. La demora en asignar es prueba que se pierde todos los días.

    Leé además

    G. P.

    Las elecciones en Estados Unidos
    Jaime Ruben Sapolinski

    Nacionalidad y ciudadanía

    Hay un momento que roza el absurdo. Una fiscalía de flagrancia toma medidas urgentes sobre una denuncia, pero cuando la víctima pregunta quién lleva el caso, le contestan que “no fue asignado”. La fiscalía que actuó no es responsable y la que debería serlo todavía no existe. Cuesta no pensar que así se evita sumar causas a fiscalías ya desbordadas. A eso se agrega que las denuncias de particulares, sobre todo por delitos económicos, rara vez reciben prioridad. Las medidas concretas y ágiles son la excepción, y muchas veces la víctima queda totalmente desamparada.República Ganadera es el ejemplo más elocuente. Unos 1.450 inversores confiaron en ese fondo, que reconoció un pasivo de unos 90 a 95 millones de dólares. Desde fines de 2024, la causa pasó por Flagrancia, Delitos Económicos y Lavado de Activos, y volvió a Delitos Económicos tras un recurso que resolvió el MEC. En agosto de 2026, los damnificados contaban 617 días sin formalizados, sin bienes ubicados y sin fiscal titular. En el mismo período, Conexión Ganadera, un fraude contemporáneo y de idéntica naturaleza, ya tenía imputados. Mientras tanto, la Justicia civil condenó en primera instancia al Banco Central y al Ministerio de Ganadería por falta de servicio en el control del fondo. Si el Estado responde por no controlar, cabe preguntarse si no debe responder también por no investigar.

    Todo esto dibuja el marco perfecto para la querella de parte. En muchos sistemas de la región y de Europa, la víctima puede acusar junto con el fiscal o en lugar de uno inactivo. En Uruguay puede pedir, insistir y recurrir un archivo, pero no impulsar la causa: si el fiscal no actúa, nadie actúa. Sin embargo, la querella no figura en la agenda del gobierno ni en los proyectos a estudio del Parlamento. No es difícil ver por qué: quitaría a una sola institución el control de la persecución penal, expondría sus demoras y daría a las víctimas una voz que no pide permiso.

    La Fiscalía necesita más recursos, sin duda. Pero la pregunta es otra: ¿deben las víctimas seguir esperando a una institución que tiene la única llave y que demasiadas veces deja la puerta cerrada? Creo que no.

    Dr. Nicolás Pereyra Abogado

    Selección semanal
    Estafa

    Caso Goldring: tras condena a corredora, acreedores pueden oponerse al acuerdo y abogados llegan a Uruguay

    Por Redacción Búsqueda
    Viajes oficiales

    Polémica en el Senado por viajes de legisladores: proyecto que obliga a devolver viáticos derivó en acusaciones de “demagogia” y “vergüenza”

    Por Victoria Fernández
    Tecnología

    Gurméndez reclama aprobar la ley contra los ‘deepfakes’ sexuales y advierte que pueden ocurrir “hechos graves”

    Por Redacción Búsqueda
    Política exterior

    Uruguay criticó las sanciones impuestas a los integrantes de la Corte Penal Internacional y expresó su apoyo “inequívoco” al organismo

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Donald Trump.
    Video

    El Frente Amplio celebra los últimos resultados electorales en el exterior, mientras el gobierno analiza su impacto

    Por Redacción Búsqueda
    Jorge Díaz, prosecretario de Presidencia.

    Presidencia evalúa asignar a Jorge Díaz un nuevo rol en el Poder Ejecutivo

    Por Nicolás Delgado
    El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, junto al ministro de Economía uruguayo, en París.

    El gobierno quiere “ir por un procedimiento fast track” con la OCDE, dice el ministro Oddone

    Por Redacción Búsqueda
    Raúl Rodríguez, expresidente del Casmu.

    Informe jurídico recomienda denunciar en Fiscalía posible estafa durante la administración anterior del Casmu

    Por Paula Barquet