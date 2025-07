Autocrítica... y algo más

No hay cómo zafar de la autocrítica cuando se pierde. Fue tema central —explícito e implícito— en la reciente Convención del Partido Nacional, y estuvo muy hábil Luis Lacalle en su discurso, al quitarle la espoleta.

La autocrítica es inevitable. Pero no inocua. Tiene consecuencias. Algunas son buenas y hasta útiles (como por ejemplo, reflexiones acerca de lo que no se debe hacer, para casos como Lavalleja y Río Negro). Otras pueden ser de interés académico, para los que le gusta la ciencia política. Aun otras son válidas para lo ocurrido, pero no extrapolables a lo que se debe enfrentar de futuro (son los que consagran a los típicos “generales de guerras pasadas”).