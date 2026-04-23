Baby fútbol, Parque Central y Mundial 2030

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1) El presidente Yamandú Orsi expresó en su discurso de marzo pasado en el Parlamento que se iluminarán las canchas de baby fútbol que aún no cuentan con esa prestación. La intervención se desarrolla en todo el país. El proyecto ya está en marcha a través de la Comisión Nacional de Deportes. En el caso de Montevideo, la intendencia lanzó el programa Seguí Jugando, que contempla la instalación de césped sintético para los campos de juego que aún no lo tienen. La inversión es de casi 4 millones de dólares.

Se trata de una intervención necesaria; se atiende a aquellos sin posibilidades de materializar la mejora con recursos propios. El baby fútbol es una de las actividades sociales relevantes del país. Además de lo deportivo, fomenta la integración entre las personas, las realizaciones colectivas, y atiende situaciones como la alimentación de habitantes menos pudientes de manera permanente o en momentos de crisis, como sucedió en la pandemia con servicios de ollas populares y merenderos.

2) El Club Nacional de Fútbol tiene su sede en La Blanqueada, en parte del corazón del barrio. Desde el punto de vista urbano, no es una buena ubicación. Los partidos generan interferencias con la vida cotidiana de la zona, lo que afecta a los residentes y al flujo del tránsito. La institución dio a conocer una propuesta de ampliación muy ambiciosa, que incluye el aumento del aforo a 45.000 espectadores, todas las tribunas techadas, un estacionamiento para 1.000 automóviles, un centro comercial tipo shopping, oficinas y otros servicios. Esto quiere decir que el barrio en las inmediaciones de la cancha se verá muy afectado, ya no solo durante los encuentros deportivos, sino a diario.

No se debería autorizar lo que tienen planeado, ni total ni parcialmente, porque desfigura la vida de esa parte de la capital. No tengo esperanzas de que una visión de este tipo sea tenida en cuenta, porque no está acorde con, por ejemplo, haber habilitado al shopping de Tres Cruces a ampliar su superficie original y, peor aún, a un nuevo aumento de la superficie en una obra hoy en ejecución, con la cual el centro pasará a contener 210 locales, frente a los 80 de cuando se inauguró (1994). Este desarrollo incrementa el pésimo flujo de tránsito en sus alrededores y agrava el debilitamiento de los comercios del centro de la capital. A la vez, amplifica el carácter consumista, el dominio de marcas, que se presentan como corporaciones envolventes.