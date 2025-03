Cargos para la oposición en Salto Grande

En principio parece descabellado e irracional el número pretendido, tanto en relación con los cargos otorgados a la oposición en el gobierno anterior como a la proporción de votos en la última elección; pero uno podría suponer que esto es parte de la “lógica política” (¿?) de pedir mucho para, al menos, obtener algo y también del “toma y daca” al que, aparente y lamentablemente, está acostumbrado nuestro sistema político: “Si no me das algún carguito más, no te voto las venias”. Y con eso, el patriotismo con el que hacen gárgaras frente a las cámaras de TV se va por el wáter. No importa que las empresas públicas u otros organismos queden en un limbo por unos meses, sin dirección, sin tomar conocimiento de la situación real de cada uno de ellos y sin poder organizar los planes estratégicos para el futuro.